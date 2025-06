Hogueras en la playa en San Juan: Vía libre en Torrevieja y prohibición en Guardamar, Pilar de la Horadada y Orihuela

El concejal de Playas, Antonio Vidal, anunció este viernes que Torrevieja celebrará este próximo lunes, 23 de junio, la tradicional noche de San Juan en sus playas y permitirá la realización de hogueras sobre la arena.

Vidal aseguró que "son numerosos los ciudadanos torrevejenses que disfrutan de esta fiesta popular en nuestras playas y que sirve como pistoletazo de salida del verano, convirtiéndose en una celebración especial que disfrutan tanto jóvenes como mayores". Los ayuntamientos vecinos de Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Orihuela prohíben este uso, al igual que ha hecho el municipio de Alicante.

El Ayuntamiento aportará madera para celebrar esta fiesta popular. En total se entregarán alrededor de 15.000 kilos de madera de pino y mimosa -que no deja residuos- y no se permitirá otro tipo de maderas ni elementos que puedan utilizarse para hacer hogueras en las playas.

Serán cuatro las playas en las que estará autorizado este uso: La Mata, El Cura, Los Locos y Los Náufragos), y estarán controladas por efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Aunque la nota de prensa municipal no lo indica este dispositivo controlará, además de que se realicen hogueras sin material municipal el consumo de alcohol.

Reparto de leña

Los puntos de reparto de leña serán: en la playa de Los Náufragos a la entrada del muelle de Poniente; en la playa de Los Locos (zona centro) ; en la playa del Cura (zona norte), y en la playa de La Mata habrá tres puntos de reparto: en la Avenida del Agua (junto a la estación de bombeo), en la Avenida de los Europeos, junto al puesto de salvamento y, en La Mata pueblo, frente a la plaza de Encarnación Puchol. Desde la Concejalía de playas se recomienda que las hogueras no superen el metro de altura por motivos de seguridad.

El horario para la celebración de la Noche de Hogueras de San Juan en las cuatro playas torrevejenses será de 20:00 a 2:00 horas, momento en el que se invitará a los ciudadanos a finalizar la fiesta debido a que, posteriormente, tendrá que comenzar la limpieza de las playas. Para esa noche la Concejalía de Aseo Urbano contará con un refuerzo especial para la limpieza de estas cuatro playas.

En total serán alrededor de 50 personas las que conformarán el dispositivo de seguridad entre policías locales, guardias civiles y voluntarios de Protección Civil, además, de tres ambulancias para cualquier incidencia que pueda darse durante la noche y la madrugada.

Bando del alcalde de Guardamar del Segura que recuerda de las ordenanzas municipales / AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

Responsabilidad

Vidal indicó que esperan que "sea una noche de fiesta popular y de disfrute de todos los asistentes a las playas de la localidad, y pide responsabilidad para que cuando vayan a marcharse de las playas recojan todos los enseres y desperdicios que hayan podido acumular en las mismas y los acumulen junto a las papeleras".

Por su parte, el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, ha emitido un bando en el que se prohíbe realizar hogueras sobre la arena de las playas del litoral pilareño y el consumo de bebidas alcohólicas. Ambas decisiones se justifican en el cumplimiento de sus ordenanzas locales, que no tiene excepciones.

Menos hogueras

Tampoco tienen excepciones las ordenanzas de Torrevieja, sin embargo, el municipio no vigila su cumplimiento en San Juan, al interpretar que no se generan residuos sobre la arena por los fuegos -en realidad el número y entidad de las hogueras se ha visto reducido en las últimas celebraciones de San Juan en favor de la barbacoa para cenar-, ni se consumen bebidas alcohólicas. Aspecto este último que se incumple en muchas de las playas.

Guardamar

Una disposición similar realiza el Ayuntamiento de Guardamar del Segura. No permite el uso del litoral para realizar hogueras aunque en este municipio sí se reserva un espacio concreto para una fiesta de San Juan en la que se quema una hoguera municipal en la playa Centro.

Por su parte, como es habitual, el municipio oriolano se pronunciará a última hora sobre qué usos están permitidos o no en sus playas. En un principio, no autorizará las fiestas con hogueras.

Orihuela

Desde el Ayuntamiento de Orihuela recuerdan que no están permitidas las hogueras en las once playas oriolanas, por lo que se vigilará la entrada con botellas y otro tipo de material que pueda generar residuos peligrosos para no perjudicar los espacios de baño. La Policía Local se va a reforzar con tres patrullas que se dispondrán en las zonas de playas, además del servicio ordinario. Además, hay previsto un dispositivo de emergencias con una ambulancia y un vehículo de extinción de incendios de Protección Civil.