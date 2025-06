«Hay que duplicar el Hospital de Torrevieja en camas, quirófanos, especialidades, en todo»

Pregunta: ¿Qué balance puede hacer del ecuador de este mandato como alcalde de Torrevieja?

Respuesta: Hemos superado el 50% del programa electoral, que para mí es lo más importante porque al final es el compromiso con los ciudadanos. Hay otro 30% ahora mismo que se encuentra en ejecución y un 10% que todavía no hemos iniciado. Comparativamente, con mi experiencia en mis dos mandatos anteriores (con la crisis en 2011-2014 y la pandemia en 2019-2023), jamás hemos conseguido en el ecuador estar en un 50 % y otro 30 % en marcha. Es una de las cosas por las cuales estoy más satisfecho. Estoy felicitando mucho al equipo porque se están dejando la piel. Al final, eso se traduce en que hemos realizado inversiones en 2024 por valor 30 millones de euros. Que están disfrutando los ciudadanos, como el Parque de la Siesta, el Pabellón de la Mata, el Pabellón Blanco, la senda peatonal de La Mata, la mejora de la accesibilidad de calles, infraestructuras de pluviales como Doña Inés y Torrealmendros y las que están en marcha, entre otras, el paseo del Dique de Levante, el edificio de la sede universitaria, la Fábrica del Hielo… Con lo cual estás hablando en este balance de los dos primeros años de casi 80 millones de euros. ¡Es una brutalidad!

¿Qué falta, a su juicio, de ese programa de aquí a 2027?

Estoy muy ilusionado con enfocar la segunda parte del mandato, que es compleja. La remodelación de las zonas adyacentes al. Puerto nos restará presupuesto del año que viene y de un poco de presupuesto del 27. En total faltan por ejecutar 20 millones de euros. Que, si todo va bien de esos 20 millones, creo que más de la mitad se licitan este año. Y quiero agradecer a los torrevejenses su colaboración porque están apoyando estas actuaciones. Especialmente asociaciones y colectivos que también las sufren directamente, como son los vendedores de los hippies, los feriantes o los empresarios de hostelería y comercio del entorno. Estoy contento porque creo que hemos conseguido que haya ahí una comunión ante las dificultades, trabajando conjuntamente en equipo.

El alcalde de Torrevieja y diputado autonómico Eduardo Dolón / Áxel Álvarez

Algunos vecinos ven con inquietud el aspecto final de la zona portuaria y del entorno del paseo de la Libertad porque está desapareciendo el tradicional arbolado y la imagen del gran edificio de la zona de ocio es lo que predomina ahora en el paisaje urbano. ¿Van a poder opinar los vecinos sobre el proyecto final de la remodelación del paseo de La Libertad, las plazas de Capdepont, Waldo Calero y Castelar y el paseo Vista Alegre? Porque de momento ya ha desaparecido una hilera de palmeras y ficus de los paseos...

Entre esas dos medianas o hileras de árboles se va a situar la masa verde del proyecto. En principio está recogido. Trabajándose porque estamos en ese detalle. Cuando lo tengamos lo presentaremos y, lógicamente, como siempre, lo dejaremos abierto para que la gente pueda no solo opinar, sino mejorar en todos los ámbitos. También sobre cómo van a quedar las plazas de Capdepont, Castelar y Waldo Calero. Las tres plazas. Eso es lo último que haremos. Eso son los 20 millones que quedan, más o menos.

¿Cuándo podrá presentarse ese proyecto definitivo a la ciudadanía?

De aquí a final de año todo eso estará definido. Ha habido esta semana una reunión donde han terminado de ultimar la disposición (del mercado de artesanía) de los hippies y también nos corresponde a nosotros la primera línea del centro de ocio. El cantil del muelle con la nueva zona de ocio -entre la zona de atraque de la tabarquera y la lonja- que vamos a presentar a la Generalitat para contar con autorización.

Torrevieja es el municipio que más creció desde el punto de vista demográfico de toda España en 2024, casi 6.000 habitantes más, según el INE. El debate, y la polémica, cada vez que se producen carencias en el ámbito sanitario o el educativo es si ese crecimiento, impulsado por el urbanístico, no debería ir acompasado con la mejora de la prestación de servicios esenciales...

Sin conocer lo que conozco es algo que cualquiera podría plantearse inmediatamente. «Joder, es que esto no se debería ser así». La explicación también es muy clara, es decir, las ciudades que tenemos una población flotante muy importante presentan este problema de planificación. Es decir, igual te puede pasar esto que está pasando ahora, que es lo mismo que pasó hace 20 años, que tienes que desmantelar dos colegios. No lo estoy defendiendo. Abogo para que se haga una planificación específica para los destinos que tienen población flotante, que es lo que no se ha hecho. El problema de la Administración, por ejemplo, en Educación, es que funciona de una forma convencional y la convencional en Torrevieja, con los datos de matriculación sobrevenida, no funcionan. Es difícil de entender para el ciudadano, pero el problema de nuestro déficit educativo no es de ahora, es de 30 y 40 años. No es que no puedas parar (el desarrollo urbanístico). Es que, por ejemplo, el desarrollo de La Hoya (7.400 viviendas de capacidad máxima) viene a resolver problemas de tráfico y de comunicaciones de la ciudad de Torrevieja gravísimos que tenemos en el presente. Pero es que es la primera urbanización que va a resolver todos los problemas de pluviales de la ciudad. Esta urbanización viene a aportar más de lo que se pueda llevar. Yo de eso no tengo ninguna duda. Y tenemos un déficit de suelos escolares bastante importante que viene a resolver, y el tema de la vivienda social. Por ejemplo, presenté hace un año y algo en sanidad un informe de la población flotante y de lo que es la ampliación del hospital que debería hacerse. Supuestamente, está en planificación y creo que el presupuesto el año que viene por fin ya empieza a tener un volumen, porque si no efectivamente lo que habrá que salir es a criticar a la Generalitat y a decirle las cosas como son, porque no estás acompasando esas inversiones con el desarrollo.

¿Va a elevar el tono para reclamarlo?

A mí no me hace falta elevar el tono por cuando tengo la interlocución directa que tengo. He hablado elevando el tono al presidente Carlos Mazón hace ya bastante tiempo en tema educativo y sanitario. Lo que pasa es que primero hay que resolver el día a día. Gracias a Dios ya hemos conseguido que los trabajadores -la mitad de la plantilla de laborales- tengan equiparación y a partir de ahí tienen que llegar las inversiones. Pero es que, con lo que ya hemos planificado, hay que hacer un hospital nuevo ya. Si no es uno igual al lado, o más de la mitad del actual. Y cuando digo un hospital nuevo es que hay que doblar camas, quirófanos, especialidades y hay que doblar la de Dios. Al menos una inversión similar a la que se está abordando en el Hospital de la Vega Baja. Y hay que ampliar los centros de salud del Acequión, La Mata, y San Luis-La Siesta, este último pensando en la población que va a acoger la demanda de los próximos diez años de La Hoya. Y hacer por completo de nuevo La Loma, lo que requiere una planificación de dónde se atiende a esa población mientras tanto. Es decir, al final la sanidad y la educación de ahí tiene que ser dimensionada a la población que vamos a tener. Y algo bueno que se está haciendo en los últimos años es que la gente se cense. Si Torrevieja tiene 200.000 personas en temporada baja, si hay 120.000 contadores de agua, el problema es que no están censados. Porque lo que recibe la Generalitat y el Ayuntamiento para infraestructuras por parte del Estado depende de la población real, no de la flotante. Desde 2019 hemos subido en población cerca de 25.000 ciudadanos que hemos conseguido que se censen. Eso es importantísimo.

A esos problemas en Sanidad se suman los educativos con tres centros en aulas prefabricadas y un cuarto previsto en septiembre... Mazón anunció una inversión de 19 millones de euros para este mismo año...

Esta semana he hablado con el conseller de Educación. Estamos viendo agenda para ver cuándo va a venir. Queremos que nos haga público esa concreción. Mazón hizo un anuncio muy importante, al menos para mí, a nivel personal, porque se comprometió públicamente a unas infraestructuras que son muy necesarias. Son indispensables para los próximos dos años y en principio lo que cerré con él es que el conseller Rovira vendría a tener una reunión con el Consejo Escolar Municipal y con todas las AMPA que se lo pidieran. Y lógicamente dar información detallada de cada uno de esos proyectos en el momento en el que se encuentran. Cuál va a ser la planificación y cómo va a ser la estructura económica para afianzar o poder desarrollarlos.

¿Tiene la seguridad de que está disponible ese presupuesto?

Si no lo cumplen, tendré que salir a decir lo contrario.

¿Duda el alcalde de ese anuncio?

No, no tengo ninguna duda porque estamos trabajando mucho aunque tenga dificultades. El plan Edificant fue una fórmula en un momento determinado, pero está caduco en muchos aspectos. Ahora la intención es que en esos centros, me refiero a los dos IES -el 6 y Las Lagunas-, y los dos colegios -el 14 y el 16 de la ciudad-, hay que compaginar la delegación de competencias y la ejecución directa. Porque el modelo que propusimos de asumir todo, tanto la tramitación y adjudicación con el adelanto de la financiación, que luego se devolvería por la Generalitat en varias anualidades, al final no ha sido aprobado por la Intervención General del Estado, que mira con lupa a la Generalitat. No le autoriza absolutamente ninguna operación que pueda clasificarse como excepcional. La Generalitat tiene un informe en contra, y nos han dicho que tenemos que volver a la única herramienta que hay en vigor, que es el Edificant. Los institutos los hacen ellos de forma directa (la Generalitat) y nosotros (a través de Edificant) hacemos los colegios. Cuando tomen esa decisión, el conseller Rovira se vendrá y no solo se comprometerá y anunciará cuándo y cómo empieza todo.

Eduardo Dolón durante la entrevista en las dependencias de Alcaldía del Ayuntamiento de Torrevieja / Áxel Álvarez

"SOY UN HOMBRE DE CARLOS MAZÓN, LO HE DICHO POR ACTIVA Y POR PASIVA"

Hay quien señala al alcalde y diputado autonómico de Torrevieja por ponerse de perfil a la hora de respaldar a al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la riada...

He escuchado eso de que ha sido un respaldo discreto y he escuchado algunos diciendo que ha sido todo lo contrario. Bueno, pues ahora es la ocasión. Soy un hombre de Carlos Mazón y lo he dicho por activa y por pasiva. Entre tantas muchas cosas porque no me ha fallado nunca. Y a la ciudad de Torrevieja, a quien no le falla tiene no solo mi respaldo, sino tiene mi apoyo. Y creo que Carlos Mazón está acreditando y demostrando que defiende al pueblo valenciano. Y él ahora mismo está centrado en lo que realmente tiene que estar centrado, que es en aquellas personas que se le ha arrebatado absolutamente todo, lo más indispensable, que se le devuelva lo antes posible.

¿Cree que aguantará hasta el final del mandato y la presión?

¿Quién ejerce esa presión? Al final, yo quiero poner también el foco en lo que realmente subyace. Esa presión viene de Compromís. El Partido Socialista está a la deriva y esta es la auténtica realidad. Pero no por la situación actual del PSOE por la que estamos todos conmocionados. No, no, me refiero el de hace meses. El que salió a la opinión pública y dijo que iba a apoyar a Carlos Mazón para que no le faltara de nada a la gente y no ha apoyado en ninguno de los presupuestos ni en ninguna de las decisiones importantes. ¿Por qué? Porque están en la estrategia. ¿Qué estrategia? Es la alternativa. Carlos Mazón tiene días en los cuales sube y baja. Sí, porque se encuentra con estos señores que lógicamente hacen política. Mazón, desde ese día (la riada) hasta hoy, no ha dejado de invertir su tiempo en efectivamente generar ayudas, estar cerca de que se repartan las inversiones necesarias. Como él dice, y me encantó la última intervención del último pleno, la oposición está en abrir el Telediario y él en abrir puentes, carreteras y en convocar ayudas. Es decir, en eso tiene no solo mi apoyo personal, sino el del Ayuntamiento que represento.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a quien fuera su teniente alcalde Carmen Gómez Candel de dos delitos de prevaricación por los que se ha enfrentado a dos juicios en dos meses. ¿Qué valoración hace de esa situación judicial?

Primero, total colaboración con la Justicia. Segundo, total apoyo a Carmen Gómez. Tercero, por lo que llevo escuchado y visto hasta el momento, espero que se haga justicia y, lógicamente, que se le devuelva a Carmen todo lo que se le ha arrebatado, que creo que es una persona que se lo merece. Estamos hablando de una profesional que ha dejado aquí la vida en nuestro municipio, que si algo conocemos de Carmen es que no es que sea trabajadora, es más que trabajadora y que no ha hecho otra cosa que defender intereses de los torrevejenses, como el proyecto del parque de La Siesta que ahora estamos disfrutando.