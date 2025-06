La influencer agricultora de Los Montesinos que cuenta sin filtro su día a día en el campo

Marta Gutiérrez Blanco lleva por bandera aquel proverbio que exprime una actitud positiva y optimista ante la adversidad: "Si la vida te da limones, haz limonada". Una actitud de resiliencia antes que quedarse anclado en la negatividad. Su lema es que "la vida es un viaje lleno de desvíos inesperados y horizontes por descubrir". Ella eligió tomar el volante con determinación, abrazar cada nueva aventura con optimismo y encontrar la fuerza en cada kilómetro recorrido, con la alegría como principal combustible.

No son solo frases hechas, sino que su vida es ejemplo de ello desde que esta bilbaína, de 50 años, abandonó su tierra para labrarse un futuro en la Vega Baja, hace ya 30 años. Nada más y nada menos que para dedicarse a algo tan extraordinario en estos tiempos como la agricultura, aunque había estudiado Secretariado y después se licenció en Turismo.

Su esfuerzo le ha valido ser una de las seis iniciativas agrarias que el próximo jueves Asaja reconocerá en "La Noche de la Agricultura Alicantina" como muestra de la valentía, el compromiso y el crecimiento profesional, además de premiar el sacrificio, la innovación y la visión por constituir un modelo agrario rentable. Por ello, recibirá el premio +Mujer 2024. "Es una sorpresa morrocotuda que da ánimos", aunque "todavía me río porque no me lo esperaba", manifiesta añadiendo que no ha hecho nada especial. En realidad, es fundadora de Limoneta y visibiliza a través de las redes sociales -Instagram y Facebook- las mejoras y desafíos diarios de su explotación.

"Soy influenzer -con z- sin filtros, sin postureos y con naturalidad", se declara, difundiendo trucos con limón, recetas y curiosidades, pero sobre todo trasladando a los limoneters -como llama a sus seguidores- lo bonito de su trabajo, que a la vez es muy duro mental y físicamente, a merced de inclemencias meteorológicas e incertidumbres.

Una imagen ácida que Marta intenta convertir en dulce, aunque hayas cosas que no se puedan edulcorar como el recorte del trasvase Tajo-Segura: "Sin agua no se puede cultivar ni vivir, y no es por ponerse trágicos es que es la realidad", incide.

Y al mismo tiempo dejando claro que su labor "no es un hobby". "Sin romanticismos", añade que "es un negocio" para "vivir decentemente", pero "no se nos tiene en cuenta como empresarios". "No hay una imagen real de lo que es este negocio, sino que aún persiste una visión del pasado en la que el agricultor es un pringao o un superpotentado", explica.

Producción

Así, divulga todo lo que hay detrás de Limoneta, que fundó junto con su marido, su medio limón desde hace tres décadas, "el culpable" del viraje en su profesión. "Él ha nacido bajo un limonero", declara, siendo ellos ahora la tercera generación que abandera un sello propio en Los Montesinos. En dos años han pasado de cultivar 6 hectáreas a más de 13, produciendo entre 500.000 y 600.000 kilos anuales de las variedades fino y verna. Sus próximos objetivos son seguir ampliando terreno, la venta online e incluso organizar visitas turísticas a los campos.

Marta Gutiérrez Blanco, en su explotación de Los Montesinos / Información

Sus ingredientes son la pasión y el amor por lo que hacen con el compromiso con los métodos agrícolas sostenibles y el medio ambiente, llegando a convertirse en un referente en la venta al por mayor de limones con una capacidad de distribución que abarca tanto el mercado nacional como el internacional.

En la esquina sur de la Comunidad Valenciana, con los retos de falta de infraestructuras eficientes a veces los trámites quedan lejos, con una burocracia además tediosa y hasta "esperpéntica": "Llevo desde abril de 2024 esperando un permiso para una caseta de aperos", dice con resignación.

Pero haciendo todo con un cuidado, mimo y esmero propio de quien siempre está al pie del cañón. Tras la entrevista con este periódico, Marta se pondrá manos a la obra para poner vallas que impidan que los conejos no se coman los árboles recién plantados con una nueva variedad de limonero sin espinas -pinchas como se dice en la Vega Baja- ni pepitas. Porque, ya se sabe, si la vida te da limones, exprímelos al máximo.