El Orgullo en Orihuela se subleva contra los discursos de odio

El Orgullo está que trina en Orihuela. La ciudad marchó este jueves desde el Ayuntamiento hasta la Glorieta al ritmo de batucada festiva, pero también a voz en grito contra lo que el colectivo LGTBI ha definido como una declaración de guerra ante los discursos del odio. La crispación ya se inició por la mañana con un pleno en el que PP y Vox evitaron que se debatiera la moción para reprobar al concejal Manuel Mestre por sus declaraciones homófobas y luego los populares se abstuvieron en dos mociones en defensa de la diversidad.

Hasta el último momento el PSOE y Cambiemos se estuvieron pensando si acompañarían al PP en la cabecera de la marcha. Finalmente sí. Más claro lo tenían sus socios de gobierno, Vox, que nunca han marchado este día en una iniciativa que se celebra desde que la propuso el bipartito de PSOE y Ciudadanos en 2022 y que luego han seguido los populares durante tres años.

Una marcha reivindicativa, dijo la edil de Bienestar Social, Agustina Rodríguez (PP), en su discurso en la Glorieta, porque "los poderes públicos tenemos la responsabilidad -y obligación democrática- de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a toda la población y en especial a los colectivos vulnerabilizados como es la comunidad lgtbiq+".

Los discursos de odio

Por ello, lanzó un mensaje a navegantes: "Trabajaremos hasta conseguir una Orihuela plural, diversa y libre de discurso de odio. A pesar de los tiempos difíciles, tenemos que gritar con voz alta amar en libertad no es un delito, odiar sí", mostrando "el compromiso del Ayuntamiento con el colectivo". Y a los hechos se refirió con un programa con ocho actividades y duplicando el presupuesto.

Por último, hizo un llamamiento a la iniciativa social y a la sociedad civil para caminar juntos hasta alcanzar la meta: la igualdad real. "Orihuela es tu pueblo, Orihuela incluye", concluyó, pese a "la amenaza del discurso de odio, una lacra peligrosa que debemos combatir y erradicar".

Ataques

A sus palabras le siguieron las de Antonio Bravo, en representación de la asociación Atrévete Orihuela, que sin pelos en la lengua dijo que la marcha era algo más que poner un arcoíris en una lona, hacer una foto y leer un manifiesto para cumplir: "Hoy venimos a decir basta, porque nos están atacando con leyes, discursos, recortes y silencios".

Así, afirmó que los derechos están retrocediendo cuando PP y Vox aprueban una enmienda en las Cortes que desmonta la Ley Trans Valenciana o cuando en Orihuela Vox se desmarca del Orgullo y lo llama "chiringuito ideológico", mientras "sus amigos, los que están aquí ahora posando", lo permiten, en referencia a la actitud del PP en el pleno.

"No somos decorado, ni campaña, ni ideología", gritó Bravo, para recordar que "este orgullo no es cómodo, no es domesticado y no es apolítico", sino que "muerde, sangra, llora y lucha".

Después, cerró las intervenciones la pregonera, una mujer después de cuatro hombres, la activista Lidia García García, vegabajera de adopción, investigadora, divulgadora y autora del podcast Campaneras.