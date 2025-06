El PP de Orihuela salva a Mestre de la reprobación aunque condena sus declaraciones homófobas

A unas horas de que la ciudad celebrara la marcha del Orgullo, el pleno del Ayuntamiento de Orihuela, se celebró este jueves con un tono bronco que acabó incluso con el desalojo de un activista LGTBI cuando sacó una bandera arcoíris e interrumpió una sesión en la que la oposición se esmeró por poner de relieve las discrepancias en el seno del bipartito, mientras que el PP se desmarcó de su socio de gobierno, Vox, en este asunto.

Con todo, los populares evitaron que saliera adelante la urgencia y, por tanto, la moción del PSOE para reprobar al concejal Manuel Mestre (Vox) por las declaraciones homófobas que realizó días antes. Eso sí, los socialistas avanzaron que volverán a presentar en tiempo y forma el mismo texto para el pleno de julio "para ver si hay un compromiso es real o priman los pactos de gobierno", adelantó el edil Juan Miguel López, al mismo tiempo que sostuvo que los actos organizados por el Consistorio son "un lavado de cara".

Vox no solo se había desmarcado de los eventos previstos por la Concejalía de Bienestar Social, en manos de Agustina Rodríguez (PP), sino que criticó su gasto de más de 16.000 euros en la licitación para el Día del Orgullo a finales de mes y el próximo año con una marcha que la ciudad celebra desde 2022 bajo el bipartito de PSOE y Ciudadanos.

En el debate de la urgencia, López insistió en que "la libertad de expresión no es un salvoconducto" para promover el odio, mientras que Enrique Montero (Cambiemos) manifestó que "lo único que hace Vox es traer iniciativas para crispar, dividir y generar odio".

Mestre, por su parte, interrumpió en varias ocasiones para protestar ante "un pleno tramposo en el que se está tergiversando" porque, a su juicio, se estaba entrando en el meollo de la cuestión cuando lo que tocaba era decidir si se trataba de una moción urgente.

"Coincido con usted: no es urgente, es una emergencia local", le espetó José Aix, de Ciudadanos, que incluso afirmó que cada vez se avergüenza más de tenerles en las instituciones. "Ya la gente se lo toma como un personaje de caricatura", añadió.

Con los votos en contra del bipartito se acabó el debate, pero aún quedaban dos mociones más, de Cambiemos y de la formación naranja, para ahondar en los derechos del colectivo. Dos iniciativas que salieron adelante con los votos a favor de la oposición y la abstención del PP. "Todos sabemos que abstenerse es ponerse de perfil", afeó López, pese a que Rodríguez apeló a que "Familias diversas", un taller que calificó de "valiente", es lo que precisamente "ha desatado todo" para a renglón seguido reiterar su defensa "clara, firme y contundente" del colectivo. Es "un deber institucional y ético rechazar el odio, y que estos discursos no tengan cabida", prosiguió la concejala. Más claro: "Condenamos las palabras de nuestro socio de gobierno", a lo que sumó que "el PP tiene sus líneas rojas, y todas relacionadas con el derecho de las personas".

En este sentido, insistió en que formar gobierno no significa estar de acuerdo en todo, algo en lo que luego Víctor Valverde (PP) profundizó: "Es el mejor gobierno de coalición de los últimos 20 años", pese a "nuestras líneas rojas".

La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez (PP), en el pleno / Información

La edil Leticia Pertegal (Cambiemos), con camiseta arcoíris, fue la encargada de defender la moción de su grupo para la visibilización y apoyo a las familias LGTBI, ya que hay "un retroceso desde que se produjo hace dos años el pacto entre PP Y Vox". A su juicio, "la realidad de las familias diversas en nuestro municipio está siendo silenciada, ocultada y olvidada por el Ayuntamiento", recordando que se suprimió la Concejalía LGTBI, que pasó a integrarse en Bienestar Social y por la creación de la Concejalía de Familia, un departamento que calificó de "chiringuito", "imponiendo la extrema derecha en nuestra ciudad un modelo de familia -numerosa, tradicional y católica- que no representa a toda la sociedad".

Mar Ezcurra (Cs) demandó que la Administración local se involucre y agilice políticas reales para la igualdad del colectivo. "La diversidad afectiva y familiar es una oportunidad, nunca una amenaza", recalcó.

María del Carmen Portugal, concejala de Familia, sostuvo que la concejalía trabaja con todas las familias, con independencia de la orientación sexual: "No nos importa quién se acuesta con quien, sino las necesidades", criticando al mismo tiempo "las acusaciones falsas e insultos gratuitos".

"Parece que se puede correr y al mismo tiempo ir frenando", insistió Aix para evidenciar las discrepancias entre el equipo de gobierno y subrayar que "la Concejalía de Familia, ese invento que permite el PP, va en contra de lo que hace la de Bienestar Social". Lo dijo en su defensa de la moción que buscaba que el Consistorio reconozca y respete todos los modelos de familia, reclamando al bipartito un tratamiento igualitario desde la Concejalía de Familia, y solicitando al alcalde que tome medidas internas para que no se duplique este servicio por parte de las áreas de Familia y Bienestar Social.

Pertegal directamente exigió que "se elimine la concejalía, se quite al asesor y se le retire el sueldo a la concejala", a los que Portugal contestó que "una vez más asistimos a un pleno que es un espectáculo lamentable en el que la verborrea en la estrategia de la oposición".

La "Fiesta del cordero"

Entretanto, el PP dejó solo a Vox en su rechazo a la "Fiesta del cordero", votando en contra junto con la oposición a una moción para instar a la Corporación local a condenar una celebración que la formación considera que es "incompatible con las costumbres españolas" y "erosiona la identidad nacional".

Gonzalo Montoya tuvo que pedir silencio en varias ocasiones para proseguir con su defensa de una iniciativa que, explicó, trata de "poner orden" porque "se realiza sin controles veterinarios ni sanitarios y carece de condiciones higiénicas en nombre de una permisividad institucional".

"No es una cuestión religiosa, sino de responsabilidad" y para que "las políticas públicas no acaben relegando nuestras costumbres", buscando "convivencia y equilibrio", continuó. "No es una persecución", concluyó.

El PP deja solo a su socio de gobierno para prohibir la "Fiesta del cordero"

Sus esfuerzos por llevar la medida al terreno normativo no convenció. "Es un despropósito", comenzó Montero, que afirmó que "por mucho que trate de maquillar su moción con un tema de legalidad y orden público, es una cruzada contra unas personas y unas religiones".

Además, preguntó dónde se ha celebrado en Orihuela de manera pública la fiesta del cordero. "No he visto a ningún magrebí matando corderos por la calle", recogió el guante Aix. "Es para reírnos de ustedes por las tonterías que dicen", prosiguió el portavoz de Cs, que también apeló a que "Vox hace una distorsión absoluta de la realidad" para "atacar a una cultura y una religión".

Para Aix el mensaje que hay detrás es "que vienen los moros con sus tradiciones a colonizarnos". "Si los burros volaran, alguno sería general del Ejército del Aire", concluyó.

En la misma línea, María García (PSOE) aseguró que Montoya había sido "tibio en comparación con lo que dice el texto de la moción, donde hablan de rendición cultural".

Por esa regla de tres, según la oposición, también habría que prohibir Halloween o Saint Patrick, y "el PP está callado, es terrorífico", espetó Montero.

Valverde fijó su posición en contra de la moción porque "todo lo que se pide ya está amparado por las leyes; ahora bien, si se incumplen, mano dura". Y una vez más, "la cara de corderos degollados de los concejales del PP, cómplices de las tropelías de Vox", sentenció Aix.