Los regantes basan su demanda contra el recorte del trasvase en la falta de evaluación de su impacto económico y social en Alicante

El recurso que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha presentado contra el Plan Hidrológico del Tajo basa su fundamentación jurídica en las contradicciones entre éste y el Plan Hidrológico del Segura, aprobados en el mismo decreto ley de enero de 2023 y con informaciones contradictorias sobre los aportes de agua. Así lo ha confirmado en la asamblea de la entidad, que agrupa a más de 60 comunidades de regantes usuarios del trasvase de Alicante, Murcia y Almería, la abogada Isabel Caropatón, que ha trabajado en la redacción del recurso que los regantes presentaron, como avanzó INFORMACIÓN, a finales del pasado mes de mayo y cuyo detalle se presentó este jueves durante la Junta General Ordinaria del organismo.

Contradicciones

Según indicó la letrada y recoge el Scrats parte de los fundamentos de la demanda presentada ante el Tribunal Supremo (TS) se basan en la contradicción de que el plan de cuenca del Segura establece que se trata de una cuenca deficitaria y cifra en 295 hectómetros cúbicos los que recibirá del Tajo para cubrir ese déficit, mientras que el plan del Tajo no menciona esas asignaciones. Sin embargo, en las normas de explotación que regularán el trasvase, que tienen que ser actualizadas obligatoriamente cada vez que aprueba un nuevo ciclo del plan de cuenca, se rebaja esa asignación a 100 para el regadío y otros 100 para el abastecimiento.

SCRATS basa su recurso contra el plan del Tajo en sus contradicciones con el del Segura. En la imagen la abogada autora del recurso Isabel Caropatón, / Juan Carlos Caval/LOM

Para la letrada, se trata de dos redacciones "abiertamente contradictorias" a pesar de que los dos planes se aprobaron a la vez en el mismo real decreto. Además, la demanda señala que el aumento de caudales ecológicos para "diluir" la contaminación de algunos tramos del Tajo Medio no es la solución que pasa por la mejora en la depuración de aguas residuales que se vierten sin el mejor de los tratamientos en el río y procedentes de la Comunidad de Madrid. No es un problema de escaso caudal si no de calidad de las aguas, señala la demanda.

Ambiental

La demanda de los regantes apela también a la falta de análisis técnicos sobre los beneficios ambientales que supondrá el aumento de los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo que recoge su plan de cuenca.

Según Caropatón, el aumento planteado -de 6 metros cúbicos por segundo en 2023 a 8,65 en 2028 en el tramo de Aranjuez- es muy alto y lleva, a juicio de los empresarios agrícolas, a reducir las reservas de los embalses de cabecera hasta en cien hectómetros anuales y, por tanto, los envíos al Segura, pero no se ha analizado en ningún momento los efectos que ese incremento tendrá sobre el ecosistema de la cuenca del Tajo.

Factores externos

Según los análisis técnicos promovidos por el sindicato que representa a más de 80.000 regantes, el problema medioambiental de esa cuenca no está derivado tanto del volumen del caudal, como de otros factores externos como la contaminación producida por la mala depuración de las aguas en la Comunidad de Madrid.

La letrada cuestionó la negativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo a analizar el beneficio de incrementar esos caudales ecológicos y en la denuncia se apunta a que tampoco se ha estudiado el perjuicio económico, social y ambiental de la medida para la cuenca del Segura.

Por ello, el recurso plantea que la subida se ha propuesto de manera "arbitraria" y "sin valorar alternativas".

No hay sustitución

En cuanto a las sentencias anteriores sobre similares recursos que han fallado a favor de los planes hidrológicos -incluido el del Tajo- la abogada consideró que no han tenido en cuenta la situación global de la cuenca, pues avalan el recorte de los envíos en la sustitución por agua desalada, algo que a día de hoy no es posible, puesto que no hay infraestructuras suficientes para ello.

Solo como ejemplo, la desaladora de Torrevieja, que sí está en estos momentos en obras de ampliación de 80 a 120 hectómetros cúbicos anuales, carece de conexión directa de sus caudales con la mayoría de las comundides concesionarias de sus aguas y carece de la planta solar que permita rebajar el coste de producción, que ahora subvenciona el Estado a los regantes.

Informes técnicos

Pese a estos reveses judiciales -que han afectado a los recursos de la Generalitat Valenciana y Andalucía- la letrada se mostró "optimista" y confiada en el trabajo realizado en esta demanda, que aporta informes técnicos sobre el global de la problemática del trasvase, según ha explicado. Además de la demanda del Scrats y esas dos que ha desestimado el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal debe pronunciarse en breve sobre la que presentó la Región de Murcia.