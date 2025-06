Orihuela controlará con cámaras de videovigilancia las pedanías y la Costa

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Mónica Pastor (PP), ha licitado el contrato para la adquisición, instalación, puesta en servicio, conectividad y mantenimiento de un sistema de videovigilancia en la Costa y pedanías por 279.998 euros. Se trata de una primera fase de un proyecto de seguridad tecnológica que se desarrollará por etapas con inversión total superior al millón de euros.

Esta fase inicial se centra en 30 ubicaciones distribuidas principalmente en las pedanías y en el litoral. Son zonas donde los informes técnicos de la Policía Local han detectado una mayor incidencia de actos delictivos, infracciones o comportamientos incívicos y donde actualmente no existe un sistema de control equivalente al del casco urbano, donde ya se instalaron cámaras en algunos puntos estratégicos.

Las zonas incluidas en esta actuación son La Aparecida, Arneva, Raiguero de Bonanza, Camino de Beniel, Camino Viejo de Callosa, La Campaneta, Correntías Altas, Correntías Medias, Molins, La Murada, Parroquia de La Matanza, San Bartolomé, Torremendo y diferentes puntos de Orihuela Costa.

Entre las principales novedades de este sistema destaca la incorporación de cámaras de lectura de matrículas y cámaras de contexto, que permitirán a los agentes de la Policía Local verificar la trazabilidad de un vehículo involucrado en una infracción o delito y comprobar qué vehículos se encontraban en un lugar determinado en un momento concreto. Esto no solo agiliza la investigación de delitos, sino que refuerza la capacidad disuasoria.

Además, el contrato incluye la instalación de un nuevo videowall y centro de control en dependencias de la Policía Local, así como servidores, electrónica de red, cableado y licencias para la gestión inteligente del sistema. Todo ello estará conectado a través de una red segura de fibra óptica que permitirá visualizar las imágenes en tiempo real y almacenar los datos de forma eficiente y segura.

Se trata solo en el inicio de un proyecto planificado para todo el término municipal con el que "buscamos dar respuesta real y eficaz a las necesidades de seguridad del municipio", explicó la edil, que añadió que se priorizan los lugares donde más falta hace; es decir, "las zonas con más conflictividad o donde se cometen infracciones de forma recurrente".

Pastor subrayó que este sistema también tiene una aplicación muy importante en el control del abandono de enseres, vertidos ilegales y podas, una de las principales quejas vecinales, ya que la Policía Local podrá identificar a los responsables y actuar con mayor eficacia. "No se trata solo de vigilancia, sino de mejorar la limpieza, el orden y el cumplimiento de las ordenanzas", señaló.

También se vigilará el abandono de enseres, vertidos ilegales y podas

El contrato contempla un plazo de ejecución de seis meses e incluye una garantía mínima de un año, con reposición de equipos, asistencia técnica y mantenimiento sin coste adicional para el Ayuntamiento. "Hablamos de una herramienta muy importante al servicio de la seguridad y la convivencia", insistió la edil, señalando que "con este sistema, la Policía Local dispondrá de medios tecnológicos para actuar con más rapidez y precisión". Por ello, incidió en que se va a seguir ampliando este sistema en sucesivas etapas hasta cubrir todo el municipio.

El control por videovigilancia se ampliará en el casco urbano en las siguientes licitaciones

Casco urbano

En este sentido, la concejala de Seguridad Ciudadana quiso aclarar que el casco urbano no está incluido en esta primera fase porque ya cuenta con puntos de videovigilancia operativos y porque la planificación se ha realizado siguiendo criterios técnicos de prioridad y necesidad. No obstante, se ampliará su cobertura en las siguientes licitaciones. "Esta actuación responde a una planificación rigurosa que se centra ahora en zonas donde no hay ningún sistema de vigilancia y donde más urge intervenir", reiteró Pastor. El nuevo sistema permitirá unificar la gestión de todas las cámaras existentes con las que se instalarán en esta y futuras fases, de modo que toda la red de videovigilancia del municipio funcione de forma centralizada, coordinada y en tiempo real.

En suma, concluyó la edil, es un paso más dentro del compromiso del equipo de gobierno para reforzar la seguridad ciudadana y responder con soluciones reales a los problemas que afectan al día a día de los oriolanos, con la idea de que "invertir en seguridad es invertir en tranquilidad, y este gobierno apuesta por la tecnología, la planificación y la gestión eficaz para proteger a los vecinos de todo el municipio".