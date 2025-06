Torrevieja reactiva la tramitación de la nueva ordenanza para poner orden en la distribución de las terrazas

El Ayuntamiento de Torrevieja va a reactivar la redacción y aprobación de una nueva ordenanza de ocupación de vía pública con la elaboración de un texto exclusivo para hostelería. El concejal del área de Actividades, Federico Alarcón, explicó que el objetivo es actualizar la norma vigente desde hace más de diez años (2014) a fin de adaptarla a las condiciones de uso del espacio público y «ordenarlo».

D. Pamies

El edil reiteró que el texto se va a elaborar de la mano de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca, y que la nueva normativa nunca se aprobará sin valorar, de forma preferente, su opinión.

Y lo confirmó el presidente de este colectivo, José Ignacio Pastor, a INFORMACIÓN: «La asociación está en comunicación con la concejalía para analizar los puntos de la nueva ordenanza y ver qué sugerencias y casos queremos que estén recogidos» en el nuevo texto, subrayó.

Sin detalle pero alejada de Guardamar

Pese a no avanzar detalles sobre la nueva regulación -que cuenta con un borrador- antes de un oportuno proceso de análisis por el propio sector, Alarcón avanzó que en ningún caso se pretende llevar a cabo una restricción del uso privado del espacio público como el abordado, con mucha polémica, en el municipio vecino de Guardamar, donde para dar prioridad al peatón se han prohibido las terrazas con marquesinas y veladores, mientras que las jardineras y otros elementos para delimitarlas deben retirarse a diario fuera del horario del negocio.

El concejal se mostró prudente sobre el resultado final de una iniciativa que afecta a 600 restaurantes y bares y aseguró que al equipo de gobierno no le preocupa el impacto en votos que pueda derivarse de la aprobación de esta medida en la segunda parte del actual mandato. «Estamos para esto, para mejorar y regular», afirmó. Aunque puso un ejemplo: un local que apenas cuente con espacio interior para atender clientes no puede luego explotar una gran terraza, como ahora hay casos.

Desde 2023

A juicio del concejal, no se trata de una «reactivación» de la ordenanza. Sí es cierto que este proceso ya se anunció con una consulta previa, que incorporaba un texto de intenciones, en marzo de 2023, pero desde entonces no se ha avanzado desde el punto de vista administrativo. En aquel primer intento, elaborado por el entonces director general de Urbanismo, se englobaban varios usos del espacio público, no solo el de las terrazas. También ocupaciones privadas de nuevo cuño como el de los foodtracks, hinchables o máquinas expendedoras, entre otros.

En aquel texto se señalaba que el Ayuntamiento podría exigir que el mobiliario se ajustara a «determinadas características estéticas y de uniformidad» entre los establecimientos, en «consonancia con la realidad arquitectónica del entorno», especialmente en la zona del paseo marítimo y zona portuaria donde incluso señalaba el detalle de que deberían predominar los colores marinos -azul claro y blanco-.

D. Pamies

Reunión

Alarcón mantuvo el pasado viernes una reunión con la junta directiva de la asociación de hosteleros, dirigida por Pastor. Aunque la reunión estaba enfocada a cerrar aspectos de la nueva ordenanza, las dudas de los empresarios fueron más concretas.

Se centraron en su preocupación sobre cómo se ha retomado desde el mes de marzo la aplicación de la vigente tras la decisión municipal de poner orden en la ocupación de la vía pública con indicación de señalización horizontal en el pavimento de las zonas previstas para sillas y mesas, coincidiendo, además con un mayor despliegue de la Policía Local, a la que ahora sí se le pueden abonar horas extra, para rebajar la presencia de venta irregular de los manteros en el mismo espacio público, y que de momento, está siendo eficaz.

Una medida de contención básica, la de la pintura en el pavimiento, que llega tras cuatro años de flexibilidad con origen en la pandemia y que se lleva a cabo, también, tras las quejas de las comunidades de propietarios que más conviven con las grandes terrazas en los paseos marítimos y plazas.

Incumplimientos

Esta intervención municipal, que se ha extendido a otras zonas del centro de Torrevieja, como la plaza de Oriente, permitió constatar el incumplimiento, en ocasiones sistemático, por parte de los empresarios de los límites de ocupación a los que tienen derecho en función de tasas abonadas y las autorizaciones solicitadas.

El concejal volverá a reunirse con la junta directiva para concretar la nueva norma, en la que de momento, los principales usuarios de plazas, aceras, paseos y calles no han sido llamados a opinar: los peatones. «Al final de la ordenanza, que es de lo que se quería hablar no se pudo tratar», aseguró.

Esta regulación no afecta a la ordenanza fiscal que regula el pago de las tasas por el uso del dominio público y que se mantendrá.