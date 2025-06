"Me considero oriolana de adopción porque en Orihuela me siento en mi casa"

La investigadora María Ángeles Esteban se considera curiosa y crítica por deformación profesional. Luchadora y peleona, es reconocida por su trayectoria profesional y su vinculación con la Semana Santa y las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela, en las que participa desde hace cuatro décadas. Todo ello le ha valido para ser nombrada Síndica Portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol, la sexta mujer en ostentar este cargo que está viviendo con las emociones a flor de piel. Aunque está acostumbrada a hablar en público y a pronunciar conferencias, ya ha comenzado a darle vueltas a las palabras que pronunciará desde el balcón del Ayuntamiento, porque "hablarle a un pueblo tiene otras connotaciones".

PREGUNTA: Nació y trabaja en Murcia. ¿Cómo es su vínculo con Orihuela?

RESPUESTA: A mi padre lo trasladaron de Murcia a Orihuela en el 74, justo cuando comenzaron las fiestas de Moros y Cristianos. Yo tenía 10 años, y 10 años después a la inversa, pero yo ya estudiaba en Murcia desde los 18. En el instituto hice lo que tocaba por aquel entonces, que era echarme novio -que después fue mi marido-, y me quedé vinculada a Orihuela. Después de estudiar la carrera, hacer la tesis y encadenar varios contratos me quedé en la Universidad de Murcia, así que nunca he trabajado en Orihuela, que es donde me relajo, tengo amistades y disfruto de mis vacaciones. Es donde vivo lo más lúdico y gratificante de mi esfera personal. Me considero oriolana de adopción. Es donde me siento en mi casa. He engordado en Orihuela. De hecho, para los murcianos soy oriolana hasta el punto de que cuando entré en la Academia de Ciencias de la Región [siendo la quinta mujer en lograrlo] anunciaron mi ingreso como "la oriolana".

P: Fruto de ese vínculo vital con la ciudad participa activamente en sus actividades culturales y festivas. ¿Gozan de buena salud?

R: Sí, aunque pecamos de que organizamos muchas cosas y a veces nos contraprogramamos. No se trata de hacer más cosas, sino mejor planificadas. Tenemos un patrimonio extraordinario a todos los niveles que se podría explotar mucho mejor. También tenemos una buena cartera cultural, pero no acaba de calar por completo entre los jóvenes. Sin embargo, a la Semana Santa y a los Moros y Cristianos, tan demandantes de energía y vitalidad, sí se incorpora gente joven. Tenemos el futuro asegurado. Hay crecimiento y evolución, y muchos cambios desde que hace 40 años empecé en la fiesta. Antes la comparsa montaba todo el cuartel en un ambiente familiar. Ahora la fiesta se está encareciendo. Esto hace que una celebración popular y en plena expansión se pueda quedar como algo elitista.

P: Forma parte de varias cofradías y hermandades como La Samaritana, la Hermandad de la Resurrección, la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, los Pilares de la Soledad y la Archicofradía de Nuestra Señora de Monserrate, de la que es camarera. ¿Con qué momento se queda de la Semana Santa?

R: La tarde del Jueves Santo. El ambiente en Orihuela es muy especial. Hay mucha gente en la calle, que está muy bien decorada. Los monumentos y el rezo de las estaciones, que se sigue manteniendo. Me encanta ir a los conventos. Sin prisa, sabiendo que después salen las procesiones del Silencio y la del Cristo de la Buena Muerte.

La Síndica en la Entrada Mora del año pasado / Rate Bas

P: ¿Cómo vive la fiesta?

R: Mi primera entrada mora fue hace 40 años con la comparsa Beduina Moros Bedawies. Me meto en la fiesta por inmersión. La fiesta siempre te sorprende. Cuando mi marido fue embajador moro en 2016, como favorita no me imaginaba que lo que me iba a emocionar más fuera cuando iban a subir el Pájaro al balcón. Este año tengo las emociones a flor de piel. En mi nombramiento como Síndica, entré al salón sin mirar la Enseña porque sabía que me iba a emocionar. Cuando terminé de hablar, la miré y me puse a llorar, así que el Día del Pájaro iré llorada.

P: ¿Tiene ya pensado su discurso?

R: Desde que Pepe [Vegara] me comunicó el nombramiento le estoy dando vueltas porque, aunque estoy acostumbrada a las conferencias, hablarle a un pueblo tiene otras connotaciones. Por deformación profesional, si eres investigadora, eres crítica y curiosa. Quiero que sea un discurso propio, sincero, que quienes me conozcan lo identifiquen conmigo, reivindicar mis ideas.

P: ¿Será reivindicativo?

R: No soy reivindicativa, sí luchadora y peleona, pero reivindicar en ese momento son palabras al viento. Será original, pero tampoco voy a inventar la pólvora. Sé que los discursos se hacen largos, estamos de pie y hace calor.

Esteban en su estreno como Síndica en la procesión del Corpus / Juan de Rogel Payá

P: Este año también ha recibido un reconocimiento de la Concejalía de Igualdad. ¿Cómo se lleva ser Única?

R: Cuando el alcalde me llamó pensé que me iba a felicitar porque era Única. Me sorprendió que entre tantas mujeres me eligieran a mí. Este año también he recibido un premio de liderazgo. Es un 2025 extraordinario. Me da vértigo. Mi currículum es fruto de mucho trabajo durante mucho tiempo, y es muy gratificante porque trabajo con personas y para personas. Mejora la vida de mucha gente. También es en un ambiente de gente joven, lo que hace que sea creativo y permite ir a trabajar con alegría.

P: Un reconocimiento a toda una trayectoria que además la sitúa entre las científicas más influyentes del mundo en su área.

R: Me halaga que sea por mi trabajo. Tener influencia en tu ámbito. Obtener resultados y que cuando los leen otros investigadores me citen, ya sea para avalarlos o criticarlos. Un alto número de artículos y muchas citas hacen que salgas bien posicionado en los rankings, y lo que tienen los rankings es que no puedes bajar, aunque te pueden adelantar. Gracias a los rankings mi currículum ha sido conocido, aunque soy gregaria. Prefiero firmar con mi equipo. Se tiene que trabajar así.

P: Además, su trabajo en la Universidad es clave en la formación de jóvenes talentos en el ámbito de la ciencia. ¿Cómo les influye?

R: Mantengo reuniones individuales con los alumnos todos los días para sus doctorados. Es una relación más directa que un profesor de instituto. Un profesor de Universidad tiene una capacidad tremenda de influir en nuestros alumnos, por ejemplo, aconsejándoles cuando están estacionados, algo que les puede cambiar la vida.

P: Tiene tres patentes registradas. ¿De qué se tratan?

R: La última fue en colaboración con un investigador de India para detectar células tumorales. Las dos primeras fueron de una sustancia -levamisol- que fortalecía el sistema inmunitario de las doradas, y las doradas engordaban más en menos tiempo.

P: Dirige el grupo de Inmunobiología para la Acuicultura, con una intensa producción científica centrada en el sistema inmunitario de especies marinas como la dorada, la lubina y las ostras. ¿En qué se están centrando ahora?

R: Hemos desarrollado un modelo de inflamación usando una molécula de un alga roja en doradas. El interés ahora es buscar sustancias antiinflamatorias. También estamos trabajando en detectar, a través del moco del pez, que equivale a nuestra saliva o las lágrimas, si está estresado, bien alimentado o su estado inmunitario.

P: ¿Cómo lo están haciendo?

R: Buscamos entre sustancias naturales, con actividades antioxidantes o inmunodepresoras.

P: ¿Qué prueban en la dieta de los peces?

R: Introducir sustancias sin ninguna utilidad conocida o desechos de industrias alimenticias. Por ejemplo, el hueso del dátil, las podas de olivo, las malas hierbas o la levadura que las empresas cerveceras desechan.

P: ¿Cuál será su cuarta patente? ¿Será este año?

R: En la piel de los peces hay proteínas con una gran actividad biocida, son antibióticos naturales. Actualmente hemos caracterizado unos 30 en la dorada. Estamos diseñando proteínas con estas características pero inexistentes en la naturaleza, con ayuda de la inteligencia artificial. Me encantaría que la próxima patente fuera de esta temática, pero nunca se sabe.