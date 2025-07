Así ha sido la ruta en bici de 3.800 kilómetros de Atenas a Orihuela para reclamar instalaciones deportivas

El deportista oriolano Esteban Ortuño, de 27 años, ha unido Atenas con Orihuela en una aventura sobre ruedas que ha durado 27 días para reivindicar que la ciudad tenga mejores instalaciones deportivas. Una travesía en bici en la que ha recorrido 3.800 kilómetros en un total de 27 etapas a una media de 140 kilómetros al día con 28.000 metros de desnivel acumulado. "Es como subir tres veces el Everest", dice con orgullo cuando recuerda la ruta que le ha llevado por nueve países: Grecia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Francia, Italia y España.

La idea surgió porque quería hacer un viaje en bici con algún mensaje reivindicativo. Le gustan los Juegos Olímpicos -el verano pasado estuvo en París-, así que pensó que "Atenas era un buen sitio de partida porque es donde el deporte empezó como competición", recalca, al mismo tiempo que incide en que su ciudad, de más de 80.000 habitantes, no tiene pista de atletismo y el campo de fútbol, que hace dos décadas tenía capacidad para 8.000 espectadores, ahora tan solo para 5.000, porque "el deporte en Orihuela no solo no ha evolucionado nada en 20 años, sino que ha ido perdiendo", lamenta.

Un 27 más en esta hazaña: son los años que los oriolanos llevan esperando que se realice la prometida Ciudad Deportiva. "Ojalá para 2027", manifiesta este oriolano que hasta los 17 años jugaba al fútbol y después se ha hecho un nombre en el triatlón, quedando tercero en campeonatos de España y ganando varias carreras. En el ecuador del mandato, para ese año sería un broche porque "la ciudadanía lo necesita". Para ello, pide no solo la implicación del equipo de gobierno, sino la de todos los partidos.

De momento, ha logrado que el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, sudara la camiseta acompañándole en bici -como hizo una multitud- en los últimos kilómetros hasta llegar a la Glorieta, donde le esperaba una ovación. Entre los asistentes el edil de Deportes, Víctor Sigüenza, y un mensaje del alcalde, Pepe Vegara: "Quiero agradecer a Esteban su esfuerzo y su hazaña, que son un ejemplo de su amor por Orihuela. Esto me da fuerza para reafirmar nuestro compromiso con el deporte, para el que ya estamos trabajando en la mejora de instalaciones en todo el municipio y durante este mandato seguiremos impulsando todos los trámites necesarios para que la Ciudad Deportiva sea una realidad. El deporte en Orihuela merece respeto, apoyo y futuro, y lo va a tener".

También se encontraba Carmen Marco, "una atleta internacional y de primer nivel", subraya Ortuño, que ha participado en un mundial de atletismo y en competiciones europeas, que es "un milagro que haya surgido en Orihuela", donde los atletas tienen que irse a entrenar a Murcia, Torrevieja y alrededores. Esteban, de hecho, la recuerda en la salida de tacos en el campo de fútbol porque no había pista de atletismo. Marco, que ha trabajado desde los ocho años sin instalaciones acordes en el polideportivo municipal, es, en suma, un ejemplo de esas necesidades deportivas que tiene Orihuela.

Travesía

En su travesía, a Esteban le ha sorprendido la seguridad en Bosnia y Albania, lugares en los que le habían advertido del peligro, pero donde ha encontrado "gente espectacular: cuanto menos tienen más te ayudan".

También destaca Bijeljina, una ciudad fronteriza de Bosnia, en donde encontró multitud de niños disfrutando con sus bicis y un escudo de España que descubrió en el colegio, porque cuando terminó la guerra de los Balcanes en 2005 el Gobierno español reformó el centro educativo.

Algún que otro camino de tierra lleno de telarañas y hojas, casi impracticable, por un error de cálculo. El peligro del tráfico en Albania y Grecia, donde los conductores no dejan metro y medio de distancia de seguridad y no queda más remedio que "hacerte a la derecha si no quieres que te pasen por encima", rememora Esteban, que incluso pasó más miedo en estos dos países por la gran cantidad de perros sueltos que atacaban a las bicis: "Me mordieron hasta las alforjas y tenía que esprintar a tope". La Francia evolucionada en infraestructuras para ciclistas, con carreteras con un carril bici paralelo, y con el Canal du Midi, que une el Mediterráneo con el Atlántico a través de un carril bici de más de mil kilómetros.

Lo que más le gustó fue pasar por lugares que no hubiera pisado a menos que vayas en una bici -como hacer acampada libre en el río Vjose en Albania, el único salvaje que queda en Europa-; cruzar una frontera con tu esfuerzo o sobrevivir tanto tiempo con los únicos recursos que caben en una mochila, alojándose en apartamentos y campings gracias a la colaboración de 13 patrocinadores y el apoyo de la Plataforma Pro Ciudad Deportiva de Orihuela, que lleva más de una década reclamando instalaciones deportivas dignas.

Ciudad Deportiva

En enero, el Ayuntamiento comenzó la tramitación de la Ciudad Deportiva, que se ubicará en Los Huertos sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados y una inversión prevista de 22 millones de euros para un nuevo campo de fútbol, un pabellón multiusos y un auditorio polivalente, entre otras instalaciones. La previsión era que a finales de 2026 o principios de 2027 la maquinaria esté trabajando ya sobre el terreno para concluir en los diez años siguientes.

Al mismo tiempo, surgió una plataforma vecinal, inundado sus calles con pancartas de rechazo, como por ejemplo, "el barrio de Los Huertos no se toca". Una veintena de familias afectadas que exigían saber cuál será la valoración de sus casas, cómo será el realojo o si pueden quedarse.