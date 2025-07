Una sombra en Torrevieja, por favor

Sueña Torrevieja propuso en el último pleno ordinario del Ayuntamiento torrevejense la puesta en marcha de una red de refugios climáticos y un plan de sombras para el término municipal. El tema puede resultar baladí pero en el paisaje urbano de una ciudad turística como Torrevieja llama la atención la ausencia total de calles y avenidas arboladas como ocurre en otros municipios cercanos.

En la vecina población de Pilar de la Horadada, por ejemplo, el también equipo de gobierno del Partido Popular obligó a los promotores inmobiliarios a incorporar arbolado también en los residenciales turísticos.

Pero en Torrevieja la mayoría absoluta que preside Eduardo Dolón enmendó la moción en su totalidad para argumentar, como suele hacer cualquier partido en el gobierno a las iniciativas de la oposición, que ya lo está haciendo. Aunque en las calles, torrevejenses y visitantes siguen achicharrándose con la única opción de resguardarse del aumento de las temperaturas y las olas de calor en las terrazas que privatizan el espacio público y, previo pago ofrecen todos y sombrillas a sus clientes.

También se han estado asfixiando los más pequeños en los desnudos patios de los colegios de Infantil y Primaria, en especial en los dos instalados en aulas prefabricadas y para los que el final de curso les libra del sol...hasta septiembre.

Paseo de Vista Alegre, del que desaparecieron ficus y palmeras en los años 90, para construir un aparcamiento subterráneo y que cuenta con una pérgola que no proyecta sombra / D. Pamies

Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, intentó hacer ver en el debate, sin éxito, que el "calor no entiende de siglas. Esto no es solo una propuesta de la oposición, es un plan para Torrevieja". Explicó que mientras otras ciudades ya actúan, en Torrevieja sigue sin un plan claro contra el calor extremo que en junio y este arranque de julio se está dejando sentir con temperaturas de récord. Y pidió refugios climáticos accesibles, más sombra en calles y plazas y un compromiso real con la sostenibilidad. "No es aceptable que el gobierno municipal siga ignorando un problema que afecta a la salud de nuestros mayores, niños y turistas".

La remodelación de la zona portuaria y del paseo de La Libertad tampoco ofrece garantías de contar con mucha sombra. La pérdida de arbolado de gran porte con las obras es evidente y la línea verde que ofrecían ficus y palmeras brilla ahora (bajo el potente sol) por su ausencia. Los precedentes de transformaciones urbanas no son buenos aunque alcalde asegura que en esta ocasión se va a tener especial cuidado con la vegetación.

Ahí está la explanada, interminable a primera hora de la tarde en verano, del paseo Vista Alegre con una pérgola que no proyecta sombra o las plazas de Miguel Hérnandez y Oriente donde la prioridad fue la ejecución de los aparcamientos subterráneos pese a las promesas de que contarían con mucho arbolado.

Para "los coles" del centro

Samper ofreció algunos datos sobre la emergencia climática, como el aumento de temperaturas récord, además de aportar un documento con un plan plurianual que también contempla la plantación de arbolado.

El encargado de defender que el Ayuntamiento ya trabaja en esa propuesta fue el concejal de Educación, Ricardo Recuero, que lo fio todo a la consecución de fondos europeos Feder precisamente en una sesión en la que salió a relucir cómo el Ayuntamiento acaba de resolver la devolución de 1,6 millones de euros en subvenciones europeas al ser incapaz de invertirlas en los proyectos previstos en plazo.

Recuero señaló que en el marco de la petición de Fondos Feder por valor de doce millones euros se contempla un plan de sombras para los colegios Acequión e Inmaculada. Y un corredor verde que unirá Villa Amalia con la zona del Acequión en paralelo con la N-332. Se le olvidó mencionar, como recordó la portavoz del PSOE, Bárbara Soler, que ese plan se centra exclusivamente en la zona Náufragos-El Acequión -porque Europa para esta línea de ayudas reclama una actuación concreta en un barrio "vulnerable"- y que se ha presentado de esa forma con el objetivo no tanto de mejorar el barrio, que también, sino de destinar la mayor parte de fondos a la recuperación de las Eras de la Sal, cuyo presupuesto disparado ya a los 31 millones de euros, requiere de cualquier financiación adicional posible.

Las pérgolas invisibles de las calles peatonales del centro comercial abierto La Sal La gran capacidad de difusión de los proyectos impulsados por el equipo de gobierno es, sin embargo, proporcional a su olvido cuando no salen adelante. Así ha ocurrido con el centro comercial abierto La Sal, al que se iban a destinar un millón de euros de fondos Next Generation y que de tan abierto, es invisible. De la iniciativa han quedado en las calles una partida de nuevos bancos para los paseos marítimos y la plaza de Oriente, alguno de ellos con conexión para recarga de móviles y grandes pantallas de información municipal que están apagadas desde diciembre. También se ubicó una nueva zona de juegos en la plaza "de la Ermita" y se instalaron dos zonas de recarga de coches eléctricos. Sin embargo, la novedad más llamativa del proyecto y una de las que más presupuesto tenía previsto, era la generación de sombras con la instalación de pérgolas en las calles peatonales del centro de Torrevieja. Hubiera sido un buen argumento de respuesta a la moción de Sueña. Pero no han llegado a tiempo y los fondos para adquirir ese mobiliario se han perdido.

Parques infantiles con sombra

El único avance municipal en los últimos años en este aspecto fue la renovación de los parques infantiles. La mayoría de los más de 70 que se reformaron en el anterior mandato municipal, cuenta con pérgolas. Además, se ha podido renovar el arbolado de un tramo de la calle Caballero de Rodas con su reurbanización. Ninguna de esas actuaciones corresponde a un plan de sombras específico.

Por otra parte, los colegios Acequión e Inmaculada, no son, ni de lejos, los que peores condiciones de sombra presentan para sus alumnos en la ciudad. Su ubicación en el casco urbano es su fortuna: siempre recibirán mayor atención municipal porque también escolarizan a un mayor porcentaje de población arraigada en la ciudad frente a la periferia.