Acusaciones y defensas se inclinan por que la nueva sentencia de Brugal la dicten solo dos magistrados

Se allana el camino para la sentencia del proceso que dio inicio al llamado caso Brugal. Acusaciones y defensas en la pieza relativa a la contrata de las basuras en Orihuela se han inclinado por que la nueva resolución sea dictada por dos de los tres magistrados que formaron parte del tribunal que juzgó los hechos. Así lo expresaron en una vista celebrada este viernes en Elche en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante y en la que el presidente de la sala, José Teófilo Jiménez, les explicó el “callejón sin salida” en el que se encuentra la resolución por la baja del magistrado que fue el ponente de la resolución, Manel Martínez Aroca, sin que haya previsión de que se vuelva a reincorporar a la carrera judicial.

Como ha venido publicando este diario, la Audiencia tiene que dictar una nueva sentencia por la rama que investigaba presuntos sobornos en la contrata de la basura en el Ayuntamiento de Orihuela. El tribunal que juzgó los hechos absolvió a los 34 acusados en este proceso tras anular escuchas telefónicas y registros en las que se basaban las acusaciones.

Entre los encausados se encuentran los exalcaldes del PP en Orihuela Mónica Lorente y José Manuel Medina, así como el empresario Ángel Fenoll y algunos de sus familiares. Sin embargo, el Supremo revocó esa resolución, validó la pruebas anuladas y obligó a la Audiencia a redactar una nueva sentencia. Más de un año después, el fallo sigue sin dictarse pese a los reiterados escritos de los fiscales anticorrupción instando a que se cumpliera la sentencia del Supremo.

“Nos ha sido imposible contactar con él (en alusión a Aroca) y no hemos podido saber nada de su estado, porque se trata de materia que afecta a su intimidad”, explicó el presidente de la sala, recalcando que, tras 18 prórrogas de la baja, algunos familiares ya les han anticipado que no va a volver a la carrera judicial. A partir del próximo octubre, se iniciaría un proceso para la incapacitación permanente de este magistrado. Por este motivo, el presidente de la sección citó a las partes este viernes para ser oídas antes de adoptar una decisión sobre las tres de las posibilidades que hay para solucionar el problema: que sean los otros dos miembros del tribunal los que dicten la nueva resolución; designar a un tercer magistrado para completar la sala o repetir de nuevo todo el juicio, opción fue rechazada de plano por las partes.

Jiménez reconoció que todas las alternativas “no son satisfactorias y pueden generar problemas”. La propuesta por la que se inclina es que los otros dos magistrados que formaron parte de aquel tribunal, el propio José Teófilo Jiménez y Gracia Serrano, redacten la resolución sin la intervención de Aroca. Según explicó, se trata de una solución que tiene encaje legal, aunque ofrece el problema de que en las sentencias donde se ha aplicado son totalmente diferentes entre sí. “No coinciden ninguna. Unas son absolutorias, otras condenatorias… y no eran casos como éste”, aseguró. Otro de los problemas que se podría suscitar es que en algún punto no hubiera acuerdo entre los dos magistrados y fuera necesario el voto de un tercero para decidir. Jiménez ya adelantó que él mismo sería el ponente de la sentencia y que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le ha liberado de intervenir en otros procesos para dedicarse en este en exclusiva, con lo que podría estar lista en seis meses. La primera deliberación se ha señalado para octubre, cuando ya se sabrá si la baja de Aroca es definitiva.

Las otras alternativas

En cuanto a la segunda de las propuestas, la de nombrar un tercer magistrado, señaló que uno de sus inconvenientes era precisamente que podía generar más retrasos. “El nuevo miembro del tribunal tendría que revisar desde el principio un juicio de 58 sesiones que se repartieron entre marzo y diciembre de 2019. Podríamos tardar un año”, dijo. Además, alertó de que este proceso podría vulnerar el principio de inmediación, la obligación del juez a estar presente de manera directa y personal en todos los actos procesales que se desarrollen.

De izquierda a derecha, los dos fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco, con el abogado del Ayuntamiento de Orihuela. / Axel Álvarez

Tanto entre las acusaciones como entre las defensas prácticamente hubo unanimidad por la primera opción, salvo excepciones. El fiscal anticorrupción Pablo Romero, a quien acompañó en la comparecencia su compañero Fran Marco, señaló que urge que se aplique con la mayor celeridad el mandato del Supremo de dictar una nueva sentencia, al tiempo que descartó que “no hay callejón sin salida alguno. Tenemos que mirar al futuro y no al pasado y el presidente debe hacer uso de su facultad para dictar el fallo”. Asimismo rechazó la opción de repetir el juicio dado que “esto no es lo que decía la sentencia del Supremo, que precisamente buscaba evitar que la vista se celebrara otra vez”. Algunas de las defensas, al apoyar que la sentencia se dictara por dos magistrados, ya deslizaron que “si la sentencia resultara condenatoria, no recurriríamos por ese motivo”. En general, todos consideraron “razonable” la alternativa dada por el tribunal.

Aunque se decantó por la primera opción, el abogado José Celestino Maneiro, que defiende al empresario Rafael Gregory, advirtió del riesgo de que por evitar las dilaciones indebidas se vulnere el derecho de defensa de los acusados. “La situación de baja del magistrado no es todavía definitiva y tampoco a estas alturas pasaría nada por esperar unos meses más para saber cómo se resuelve”, señaló. Maneiro tampoco descartó la posibilidad de recurrir a ese tercer magistrado en el caso de que no hubiera mayorías en algún punto del fallo. La unanimidad la rompió una de las letradas que optó por no pronunciarse por tratarse de una cuestión que correspondía al tribunal y que en todo caso afectaría al derecho de defensa de su representado.

Parte de las defensas en el estrado en un momento de la vista de este viernes. / Axel Álvarez

En la vista, el presidente del tribunal tuvo también unas palabras de recuerdo al letrado Isidro Hernández, exconcejal del Ayuntamiento de Orihuela y abogado en este proceso, fallecido el pasado mes de mayo. A lo largo de la próxima semana, la Audiencia dictará un auto con su decisión sobre el asunto.