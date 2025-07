Vox apoya en Orihuela subvenciones de 42.000 euros a colectivos que ayudan a extranjeros

El Ayuntamiento de Orihuela ha lanzado una línea de subvenciones de 42.000 euros a asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo de lucro para proyectos de integración de personas extranjeras, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que a partir de este viernes las organizaciones tienen un plazo de 15 días para presentar sus solicitudes y optar a estas ayudas en un procedimiento de concurrencia competitiva.

Según publica la sede electrónica del Consistorio, este presupuesto se aprobó a propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, que dirige Agustina Rodríguez (PP), en la junta de gobierno ordinaria que se celebró el 25 de junio. Lo llamativo es que hubo unanimidad, con sus nueve votos a favor. Además de la conformidad de la propia Rodríguez y de los concejales populares Pepe Vegara, Mónica Pastor, Víctor Valverde, Matías Ruiz y Rocío Ortuño, contó con la aprobación de los ediles de Vox que están en este órgano: Manuel Mestre, Gonzalo Montoya y Anabel García, pese a que los de Mestre han protagonizado medidas como la llamada moción "Billete de vuelta" para echar a los inmigrantes.

Una incongruencia que fuentes del partido explican a este periódico: "Vox no está en contra de estas asociaciones, ya que su labor es la integración de los extranjeros, algo a lo que Vox Orihuela no se opone", añadiendo que la moción "se refería únicamente a la inmigración ilegal, que no se integra en nuestra sociedad".

Sin embargo, el texto también incluía eliminar las subvenciones a las asociaciones que ayudan a inmigrantes. De hecho, la medida generó una fuerte polémica que puso en pie de guerra a Vega Baja Acoge, Recicla Alicante y Columbares, que exigieron que se retirara la moción, que finalmente llegó al pleno, donde solo tuvo el apoyo Vox, encontrando incluso el voto en contra de su socio de gobierno, el PP, que se unió a la oposición para que no saliera adelante.

Precisamente, tres entidades de referencia en este ámbito, que en las últimas décadas están trabajando en la promoción de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, favoreciendo su inclusión social de una forma solidaria, tolerante, justa y con un compromiso de igualdad hacia todas las personas en el municipio oriolano.

La moción también pretendía declarar a Orihuela como localidad que no apoya a las asociaciones y ONGs que colaboren con "las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal", así como la expulsión de "los inmigrantes ilegales" y promover "las modificaciones legales necesarias a fin de evitar el fraude en el empadronamiento que les permite acceder a beneficios y ayudas sociales".

En este sentido, el texto hablaba de promover que los fondos que se destinan a "fomentar el efecto llamada y financiar la inmigración ilegal" se usaran para "trasladar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, o en su caso, y a aquellos que lo deseen, a la ciudad belga de Bruselas, donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada".

La junta de gobierno también aprobó en septiembre la concesión de 33.999 euros para financiar diversos programas gestionados por diferentes organizaciones humanitarias que prestan servicios al colectivo migrante buscando su integración social, entre ellas Vega Baja Acoge, con 19.280 euros por su "proyecto de intervención integral dirigida al colectivo de origen extranjero residente en Orihuela".

Fisuras

En el último pleno, el PP volvió a dejar solo a Vox en su rechazo a la Fiesta del Cordero, votando en contra junto con la oposición a una moción para instar a la Corporación local a condenar una celebración que la formación considera que es "incompatible con las costumbres españolas" y "erosiona la identidad nacional".

En esa sesión plenaria, en el mes del Orgullo, se evidenciaron de nuevo las fisuras no solo en materia de migración, sino también en las políticas LGTBI, aunque los populares acabaron salvando a Mestre de una reprobación por las declaraciones homófobas que realizó días antes, así como ocurrió con la pretendida restauración de la sociedad patriarcal que Vox introdujo en la sesión plenaria de marzo, el mes del 8M, con el pretexto del Día del Padre. Porque otro de los encontronazos es en la violencia machista.

Con todo, al igual que ha sucedido ahora, la junta de gobierno local aprobó recientemente la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, impulsadas por la Concejalía de Igualdad. Dotada con 32.000 euros, esta línea de ayudas tiene como objetivo potenciar el asociacionismo, el empoderamiento de las mujeres, la conciliación, la corresponsabilidad, la inclusión social y la erradicación de las violencias machistas, fomentando una sociedad más igualitaria.