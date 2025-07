La Vega Baja, a la cola del reciclaje de residuos de la Comunidad Valenciana

Los municipios de la Vega Baja reciclan muy poco. Las 27 poblaciones de la comarca están a la cola de la Comunidad Valenciana en reciclaje en todas las fracciones en las que se pueden separar los residuos en origen. Así lo certifican las cifras de reutilización de papel cartón en el contenedor azul y de envases ligeros (envases de plástico, latas y briks).

A estos datos se añade, como avanzó INFORMACIÓN, que a las plantas de tratamiento solo llegan al año unas exiguas 400 toneladas de fracción orgánica separadas en origen en el contenedor marrón. Una minucia si se tienen en cuenta las 192.000 toneladas de basura doméstica que generan sus más de 386.000 habitantes y que en cada bolsa los restos orgánicos, de comida fundamentalmente, suponen hasta el 50 % del total y son potencialmente reciclables.

Media de reciclaje por habitante/año de papel cartón en la Vega Baja, la provincia y la Comunidad Valenciana / vega baja sostenible

El balance de resultados «no es positivo» para la comarca, según reconoció la propia dirección política del Consorcio Vega Baja Sostenible formado por todos los municipios que la integran, la Generalitat y la Diputación. La Vega Baja se encuentra por debajo de la media autonómica y de la provincia de Alicante.

"Necesitamos mejorar"

«Los datos de Ecoembes revelan que necesitamos mejorar en la separación en origen del papel-cartón y envases ligeros. Nos situamos en unos 12 kilos por habitante y año, mientras que la media de la Comunidad es de 16 kilos de envases y 18 kilos de papel-cartón anuales», señaló el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible y alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano, tras dar a conocer estos datos del ejercicio de 2024

Si se va al detalle por municipio, las cifras reflejan matices significativos. Guardamar del Segura es la población que más y mejor recicla de toda la comarca ambas fracciones de residuos. Con algo más de 17.300 vecinos censados presenta una media de 22 kilos por habitante para la fracción de envases ligeros y de 26 en papel y cartón. Dobla sobradamente al resto de municipios y se sitúa también muy por encima de la media nacional de 19 kilos de reciclaje de esta fracción. También ofrece buenos datos Pilar de la Horadada, que, con 23.000 vecinos, tiene la mayor densidad comarcal de islas de contenedores desde hace muchos años.

Empresa pública

La única diferencia de Guardamar en la gestión de sus basuras respecto a los demás es que el servicio lo presta una empresa pública, Gesnet, creada ad hoc para la recogida de residuos, limpieza viaria y de las playas, además de los edificios municipales, que lleva años realizando sus propias campañas de concienciación. Orihuela también tiene municipalizado el servicio, desde hace más de 15 años y por obligación, tras rescindir la contrata a una empresa externa. Ahora tramita llevar a cabo el servicio bajo la misma fórmula que Guardamar.

Media de reciclaje por habitante y año de envases ligeros en la Vega Baja, la provincia y la Comunidad Valenciana / Consorcio Vega Baja Sostenible

Datos muy malos para Callosa y Cox

El farolillo rojo es para Callosa de Segura, que ocupa la quinta posición de ciudades con mayor población de la comarca, casi 20.000 vecinos, y su nivel de reciclaje en los contenedores azul y amarillo no supera los cuatro kilos por persona al año. Y para Cox, que con 7.500 vecinos solo recupera dos kilos por habitante de papel cartón y cinco de envases ligeros. En torno a la media comarcal de los 12 kilos se sitúan las ciudades más grandes, Torrevieja y Orihuela, dato poco exitoso también teniendo en cuenta que ambas generan la mitad de la basura de la Vega Baja.

«Si los municipios no hacemos un esfuerzo para fomentar la separación en origen, no podremos llegar a los objetivos marcados por la Unión Europea», señaló Cano. «Estos datos hacen más necesaria que nunca la planta de tratamiento comarcal, para poder avanzar hacia la economía circular y cumplir con la legislación», reiteró Cano.

Con este objetivo, el Consorcio Vega Baja Sostenible destaca que la separación en origen de los residuos que disponen de un contenedor propio es imprescindible para cumplir con la legislación actual.

Separar

«Si no se separan los residuos, y se tiran todos mezclados al contenedor gris, complica mucho su recuperación y reciclaje, especialmente en nuestro Consorcio, uno de los pocos que sigue sin contar con una planta propia de tratamiento de residuos», añadió el presidente de la entidad, Francisco Cano. «Vamos a fomentar la separación con campañas especiales de educación ambiental, pero la falta de instalaciones propias implica que nuestra ciudadanía debe hacer un esfuerzo especial en la separación en origen», indicó.

Separar los residuos no solo permite al Consorcio evitar sanciones y cumplir con la normativa. Ayuda a proteger el medioambiente evitando la extracción de materias primas como petróleo o la tala de bosques para fabricar nuevos productos, genera empleo verde y reduce la contaminación. Una serie de ventajas sociales, económicas y ambientales que están al alcance de todos: solo es necesario separar en casa y depositar cada residuo en su contenedor.

Cómo funciona

El organismo gestor de la recogida de los residuos de los contenedores azul y amarillo es Ecoembes. Se define como una organización sin ánimo de lucro que gestiona el reciclaje de envases domésticos en España. Las empresas que los ponen en el mercado contribuyen económicamente para financiar la recogida selectiva y el reciclaje de esos envases y Ecoembes, que en principio no obtiene ningún beneficio económico, destina los fondos a cubrir los costes de los procesos de reutilización.

El municipio guardamarenco es el único de los 27 que cuenta con una empresa municipal de limpieza, aseo urbano, recogida de residuos y limpieza de playas específica en un modelo en que está avanzando también Orihuela

En la mayoría de los municipios realiza la recogida con sus propios recursos al margen de las empresas que en cada localidad efectúan el servicio. No recicla, sin embargo, a empresas que no aporten a la organización, por lo que una parte importante de lo que recoge en los contenedores no se recicla. Además, en torno al 25 % del total del material depositado en los contenedores es considerado impropio, no son ni envases ni cartón-papel.

La otra gran organización de gestión es Ecovidrio, que obtiene resultados más constantes. En la comarca esta fracción sí supera a la media estatal y de la Comunidad Valenciana, y la rentabilidad de su recogida es mayor en municipios donde el peso del turismo y la hostelería es fundamental.