Profesores de la Vega Baja, en pie de guerra por la imposición de trabajar en los centros en julio

La asamblea comarcal del sindicato de educación STEPV en la Vega Baja alerta de "presiones de la inspección" adscrita a la comarca para imponer el trabajo presencial del personal docente durante el mes de julio, estableciendo un horario fijo de permanencia en el centro con control de asistencia. Esta medida, "sin base legal", según el sindicato, se está promoviendo bajo amenazas de sanción en caso de incumplimiento, lo que está generando malestar entre el profesorado.

Además, esta normativa establece una serie de tareas a llevar a cabo durante el periodo laborable no lectivo, pero no hace referencia alguna a las franjas horarias de permanencia obligatoria.

Las mismas fuentes sindicales advierten de que "esta medida se está aplicando de manera arbitraria", ya que no todos los inspectores están siguiendo el mismo criterio. Asimismo, indica el sindicato, algunos equipos directivos están aprovechando esta permanencia obligatoria en el centro durante julio para realizar tareas que no corresponden según la normativa vigente.

También subrayan que, dadas las elevadas temperaturas típicas de estas fechas y las condiciones de los centros educativos, que no disponen de espacios climatizados suficientes, la imposición de la obligatoriedad del trabajo presencial pone en peligro la salud de los trabajadores. En este sentido, abogan por seguir los criterios del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alquileres

Otro aspecto que ponen de relieve es que se ignoran las circunstancias sociales y económicas, puesto que buena parte del profesorado destinado en la comarca procede de zonas lejanas y se aloja en inmuebles en régimen de alquiler. Durante los días de julio, los profesores, sobre todo interino, se encuentran en serios problemas para el alquiler de la vivienda por tratarse de una zona turística.

Instan a conselleria a promover el teletrabajo

Por todo ello, solicitan al jefe de inspección de la provincia de Alicante que aclare esta situación: "Si la normativa aplicable es la misma que años anteriores, no se entiende este cambio de criterio", insisten, al mismo tiempo que piden a la conselleria que se dé marcha atrás y no se aplique la presencialidad obligatoria en periodos laborables no lectivos, proponiendo que julio se dedique a terminar trabajo pendiente como informes, revisión de programación o memorias de departamento, que en parte se puede hacer de forma semipresencial y a través del teletrabajo, así como "la tan necesaria formación del profesorado (perfeccionamiento de idiomas en el extranjero, la capacitación digital, etc.)", concluyen.