Orihuela se pone en marcha para una Reconquista libre de violencias sexuales

Con un tono cercano, positivo y juvenil, el Ayuntamiento de Orihuela ha lanzado una campaña para garantizar espacios festivos seguros y libres de violencia sexual en la celebración de la Reconquista. El mensaje -la fiesta no es excusa para traspasar límites. El cuidado mutuo también es una forma de celebración- irá acompañado de cartelería física, materiales digitales adaptados a redes sociales y merchandising con textos breves y potentes, con el objetivo de reforzar el compromiso social del municipio con la igualdad y la convivencia segura.

La Concejalía de Igualdad, en colaboración con la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, ha ideado esta iniciativa bajo el lema "hacer que los espacios de ocio de Orihuela sean espacios públicos libres de violencia sexual", con un conjunto de actuaciones dirigidas a la prevención, la atención y la intervención ante posibles casos de violencia.

En este sentido, se ha elaborado un protocolo que establece criterios para hacer de las comparsas lugares seguros, indicadores para detectar posibles casos de violencia sexual, pautas de actuación frente a solicitudes de ayuda, procedimiento ante comunicaciones de agresiones sexuales e información sobre recursos de emergencia y atención especializada. Además, se ha facilitado a las comparsas un listado de recursos de apoyo y atención a víctimas.

La Concejalía de Igualdad ha diseñado carteles personalizados para las comparsas que se colocarán en accesos, barras y aseos. Se han diseñado tres modelos con mensajes claros y directos, adaptados a un público joven, con el objetivo de reforzar la función preventiva desde el entorno más inmediato: "La violencia sexual no tiene cabida en esta comparsa", "el alcohol no justifica los fines, y lo sabes" y "no la cagues en fiestas".

Uno de los carteles que se difundirán en la campaña / Información

Área libre de violencias sexuales

Los días 17, 18 y 19 de julio, de 23:30 a 3 horas, se habilitará una carpa de atención especializada que se ha denominado área libre de violencias sexuales, que estará dinamizada por psicólogas, sexólogas, promotoras y agentes de igualdad, y servirá como espacio de referencia para atender de forma inmediata a víctimas de agresiones sexuales, registrar incidencias, facilitar información y orientación sobre recursos, además de derivar los casos a servicios especializados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La concejala de Igualdad, Agustina Rodríguez, subrayó este miércoles que "el Ayuntamiento viene trabajando por unos eventos y entornos sin violencia sexual, concienciando a la ciudadanía frente a los comportamientos que atentan contra la integridad y la independencia de las mujeres para conseguir unas fiestas libres de sexismo y de agresiones sexuales".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Enrique Riquelme, agradeció la implicación de todas las comparsas para que las fiestas sigan siendo un espacio seguro y respetuoso: "Deseamos que esta ciudad siga siendo amable, segura y concienciada contra la violencia de género", concluyó.