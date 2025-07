Eduardo Navarrete: "Solo me falta saltar en paracaídas para la Torrevieja Weekend"

La colección "Musas" es la primera de bolsos de Eduardo Navarrete. La presentó este viernes en el Centro Comercial Habaneras de Torrevieja que celebra este año su 20 aniversario, en pleno corazón comercial de la ciudad turística. Habla con INFORMACIÓN en un tono equilibrado entre su desparpajo habitual y el de quien sabe lo quiere.

¿Se siente más artista o diseñador?

Esa es una muy buena pregunta: me siento empresario. Soy empresario porque tengo por mi sangre los genes de mi padre, que es el señor que me hizo y que era un grandísimo empresario, y me doy cuenta de que con los años me parezco muchísimo a él. Soy una mente muy inquieta, me gusta embarcarme en muchos proyectos y los proyectos no son solo cosas artísticas, son muchas otras. Tengo un montón de ideas, lo que pasa es que como empresario tengo que llevarlas a cabo, dentro de mis diferentes trabajos. Uno es ser diseñador, otro es mi agencia de comunicación y otro, la televisión.

Eduardo Navarrete durante la entrevista / JOAQUÍN CARRIÓN

¿Qué le llevó a escoger el camino del diseño de moda?

Empecé muy jovencito a estar ligado a este mundo porque mi abuela tenía un costurero en casa y siempre la he visto hacer cosas. Le pasaba la aguja cuando la mujer no se veía y he echado muchas tardes con ella arreglando pantalones. Eso fue como un primer contacto, y te estoy hablando de cuando era un niño muy pequeño. Siempre me han llamado mucho la atención las revistas, cuando veía los desfiles por la tele. Y luego empecé a trabajar haciendo espectáculos de noche, pues hacerme la ropa para mí era algo que me gustaba y que me llamaba mucho la atención.

Navarrete en la presentación de la colección "Musas" en el Centro Comercial Habaneras, que cumple dos décadas / INFORMACIÓN

¿Y qué ha sido lo más complicado de esta trayectoria que ahora es de éxito?

Mira, precisamente lo más complicado es lo que estamos hablando: sostener una cosa que es una pasión, porque veo a muchísima gente que no llega. Porque tú puedes ser muy apasionado de lo que tú quieras, pero la realidad es que tienes que vivir. Yo toqué fondo, ya lo conté en mi libro -se acerca al móvil para que se oiga bien y recuerda el nombre del libro con una sonrisa- "Cabaret y vestidos de escándalo". Toqué fondo porque puedes querer ser lo que tú quieras ser, pero lo que tienes es que poder vivir de ello y poder monetizarlo, ¿no? El dedicarte a lo que te gusta no es siempre fácil y por eso yo tengo varias patas (la agencia de comunicación, el diseño, la televisión...).

Y mucha gente, muy buena que se queda por el camino, ¿no?

Hombre, no te voy a dar nombres... porque ya me matan. Pero hay diseñadores muy conocidos que no pueden dedicarse a lo que ellos quisieran y tienen... Bueno, hasta ahí.

La gente que quizá le sigue menos por su trayectoria en moda le reconoce por la forma espontánea y natural de hablar y contar las cosas en los medios de comunicación. ¿Esa exposición constante es fácil de mantener? ¿Ser siempre así?

Para mí no es un trabajo el ser simpático, el ser agradable, el ser divertido. Realmente mi forma de ser es así, lo llevo bien. Si fuese seco, borde y tuviese que ser simpático cuando hay gente o hay cámaras, sería un coñazo. Mi forma de ser es esa. Eso no quiere decir que no haya días que me apetezca más y días en que me apetezca menos. Tengo la suerte de dedicarme a algo que me gusta y de hablar de mi libro y de mi proyecto y de mí. Entonces, no me supone un gran esfuerzo. Todos tenemos malos días, pero raramente yo tengo un mal día.

Navarrete posa junto al stand que presenta su colección de bolsos "Musas", inspirada en figuras icónicas de la cultura española / INFORMACIÓN

¿Esa forma de relacionarse es influencia de la Vega Baja?

La Vega Baja está impregnada en mí y a la vista está. Se oye en mi acento, que es una cosa que no pierdo independientemente de haber vivido en València, en Barcelona, en Madrid y fuera de España. Sigue conmigo porque me encanta el acento de la Vega Baja.

¿Qué caracteriza a la firma Navarrete?

Se diferencia por la forma disruptiva que hemos tenido hasta ahora de hacer las presentaciones. Por tener unos estampados muy característicos, muy claros y muy diferenciadores que es algo muy difícil, que tu marca se diferencie y que se vea una prenda y sepa de quién es independientemente de que te guste más o te guste menos. He intentado romper siempre con esa parte elitista que tiene la moda. De hecho, solo hay que ver mis desfiles. Al mercado de la Cebada vinieron más de 1.000 personas. Y lo hice vox populi porque yo quería que viniese todo el mundo que quisiera verlo. Y eso no lo hace el resto. ¿Por qué? Porque esa parte elitista, aburrida no me ha gustado nunca. En esta última colección de Musas sí que se hizo una subasta, sí que fue una cosa muy pequeñita. Pero siempre han sido cosas muy grandes porque, si lo que hago la gente no lo puede ver, para mí, no tiene sentido. Hago las cosas para que lo pueda disfrutar y ver todo el mundo, no solo unos cuantos. Tengo gigantismo en general. Se nota en mi casa cuando se entra, se nota en la decoración, se nota en todo. Me gustan las cosas grandes, el Torrevieja Weekend, por ejemplo. Si el Torrevieja Weekend fuera para 500 personas, no me gustaría. Me gusta que sea para 10.000, que llegue a lo máximo posible.

¿En qué nuevo proyecto está trabajando?

El 15 de septiembre empiezo Decomaster en Televisión Española, el nuevo programa de decoración y reformas que hace Shine Iberia, los mismos de Maestros de la costura.

¿Va a continuar la colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja y el Torrevieja Weekend, como esa especie de embajador que es de la marca Torrevieja?

Quiero que sea más grande, quiero que venga más gente. Pusimos 1.000 asientos más en el Paseo Vista Alegre. No hay sitio más grande en Torrevieja que esté en el centro. No quiero llevármelo fuera de Torrevieja. Siempre hay que esperar un poco. Lo bueno se hace esperar. No me gustó que la gente tuviese que esperar (en referencia a las colas de acceso, que era gratuito). Cada año el proyecto es más grande, más ambicioso. También es más para mí más complejo porque ya lo siguiente, ¿qué va a ser? ¿Tirarme en paracaídas? Como Lady Gaga, entrar en la Super Bowl en un paracaídas.

Pero... ¿En qué novedades están trabajando para la próxima edición? ¿Se contará con más recursos?

No te lo voy a contar. Espero tenerlos y espero poder hacerlos y espero que los puedas vivir. Me consta que el Ayuntamiento está muy contento con mi trabajo y Apymeco (la asociación de comerciantes) también. Los patrocinadores también. Por lo tanto, el proyecto sigue adelante, sigue creciendo y podrás ver esas mejoras. Este año hemos tenido un clipping superior a 1.100.000 euros. Creo que hay pocas acciones en Torrevieja que tengan una repercusión tan grande. Ya no solo hablamos de moda, hablamos de turismo, hablamos de gastronomía, hablamos de ocio, hablamos de todo y eso no lo digo yo. No me lo estoy inventando. Eso está ahí porque el impacto en prensa que hemos tenido está ahí.