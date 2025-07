García Page amenaza con ir a los tribunales si no se aprueban ya las reglas de explotación para dejar a la mitad el trasvase

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, afirmó que su departamento llegará en plazo para cumplir la última sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación inmediata de los caudales ecológicos del Tajo, ya que ese plazo acaba "durante el mes de septiembre" y que también en esas fechas "estarán disponibles" las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Las nuevas reglas de explotación implican un recorte del trasvase de 100 hectómetros anuales, según denuncian los regantes de Alicante, Murcia y Almería, para incorporarlos como caudales ecológicos al río, en una decisión que aseguran que no tiene base técnica ni científica.

La ministra para la Transición Ecológica , Sara Aagesen, atiende a los medios en el marco de su visita a la nueva base de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, en Cuenca. / Álvaro del Olmo

En declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, donde Aagesen visitó la nueva base de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, la ministra para la Transición Ecológica ha analizado la última sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo y aseguró, según recoge Efe, que su departamento será "muy escrupuloso" en la ejecución de la misma, aunque señaló que aún están en plazo para la interpretación de la sentencia.

Plazos

"Llegaremos en plazo y daremos a conocer las reglas del trasvase", reiteró la ministra, quien ante la advertencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre que el Gobierno regional sopesa acudir a los tribunales para que se cumpla la sentencia, subrayó: "Seguimos en plazo y llegaremos a tiempo".

Esa sentencia resolvía sobre la aportación de caudales ecológicos en el Medio Tajo, en un fallo judicial del que se ha solicitado una aclaración, por la dificultad a la hora de interpretarlo.

Ha incidido en que el plazo para la ejecución de la sentencia "culmina durante el mes de septiembre", de forma que antes de que expire el plazo, estarán disponibles las nuevas reglas de explotación del trasvase.

La bajada del caudal del Tajo por Toledo, en investigación

Por otro lado, señaló que la Confederación Hidrográfica del Tajo está investigando los motivos por los que el caudal del Tajo bajó hasta los 13,09 metros cúbicos por segundo el martes 8 de julio por la mañana y a los 18,55 m3/segundo el miércoles 9, y aseguró que cuando se tengan los resultados de esa investigación se darán a conocer.

Algunos medios castellano manchegos han atribuido esa reducción a la incorporación de caudales de la cabecera al trasvase. Desde el punto de vista técnico los dos embalses de cabecera, que ahora cuentan con reservas históricas y desde los que se deriva agua al acuducto no están vinculados al caudal del Tajo en ese tramo.

Macrotrasvase

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volvió a la carga con el recorte del trasvase, del que hace bandera de forma recurrente casi en la mayor parte de sus comparecencias públicas, y sobre la revisión de la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y señaló, como ya avanzó INFORMACIÓN, la próxima semana se va a aprobar "un nuevo macrotrasvase" que sería "la mitad si se hubieran modificado ya las normas de explotación".

En una intervención a orillas del embalse de Entrepeñas, que alimenta junto al embalse de Buendía el trasvase, García-Page calificó de "incomprensible e inasumible" el retraso en la aplicación de la modificación de las normas. Se ha referido a la aprobación, la próxima semana, de un triple trasvase, para los meses de julio, agosto y septiembre, que ha tildado de "macrotrasvase" y sobre el que ha dicho que sería la mitad si se hubieran modificado las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"Reclamo simplemente que se cumpla sin dilaciones porque estamos vigilantes, aquí no nos olvidamos", dijo el presidente regional, señaló que el próximo 24 de julio va a convocar la Mesa del Agua para renovar el acuerdo global alcanzado en la región en esta materia y a la que pide que acudan todos los integrantes para que (otros) "no aprovechen la división" como excusa. Page celebró situación actual de los embalses, que ha recordado es histórica y excepcional cuando no debería ser así, y ha dicho que el "trasvase está fundamentado en una gran mentira, que es que sobra agua".