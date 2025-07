El PSOE presenta una nueva moción de censura para desalojar al PP de la alcaldía de San Fulgencio

El salón del Ayuntamiento de San Fulgencio acogerá el 25 de julio una nueva sesión plenaria de moción de censura firmada por los seis concejales del PSOE, encabezados por José Sampere y el concejal no adscrito Alein Vandenbergen, para desalojar del poder local al Partido Popular, con cinco concejales, y un equipo encabezado por José María Ballester, el actual alcalde, que además cuenta con el respaldo de la portavoz del Partido Internacional por las Nacionalidades, Charo Mejías.

José Sampere, portavoz del PSOE y exalcalde, cuando dejaba el salón de plenos tras el primer intento frustrado de moción de censura el pasado mes de junio / AXEL ALVAREZ

Es el segundo intento de moción de censura en dos meses y en este mandato. En el primero, del pasado 18 de junio, la propuesta no se votó porque la mesa de edad, formada por el concejal más longevo y la más joven de la Corporación, que forman parte del grupo municipal del Partido Popular, tumbaron la iniciativa al considerar que no cumplía los requisitos legales mínimos. Indicaron que la moción se había firmado cuando Vandenbergen todavía formaba parte del PIPN por lo que formaba parte de un partido que todavía estaba en el gobierno del PP.

Algo que hicieron en contra del criterio del secretario general del Pleno, que consideraba, en algo que dejó claro durante aquella sesión, que sí se cumplían esas condiciones mínimas porque la jurisprudencia ha dejado claro que el acta de concejal es personal al margen de si quien la detente forma parte de un partido político u otro.

En primer término, José María Ballester, alcalde del PP de San Fulgencio, cuando el grupo abandonó la sesión / AXEL ALVAREZ

La convocatoria para finales de julio no es una reedición de la primera. Ni se ha instado como medida cautelar por los juzgados: los concejales del PSOE y el no adscrito han rubricado una nueva moción, aunque la legislación es clara en el sentido de que un mismo concejal no puede rubricar dos mociones de censura en un mismo mandato. Pero la diferencia sustancial en este caso es que la primera no se consumó. Se firmó pero no se voto y a efectos de contabilidad legal no se ha producido.

Edicto del alcalde José María Ballester (PP) convocando el pleno de moción de censura del PSOE con el edil no adscrito / INFORMACIÓN

En esta ocasión la mesa de edad, que según el PSOE ha sido denunciada por su actuación en la anterior, si podría verse comprometida legalmente, con más claridad, si no permite la votación.

San Fulgencio es municipio con 14.000 habitantes censados. Casi el 70 % es de origen extranjero y vive en un conjunto de urbanizaciones aisladas del casco urbano, este ubicado en la huerta tradicional. Los residenciales cuentan con diez mil de las 12. 000 viviendas registradas. La moción está impulsada fundamentalemente por Vandenbergen.

Un ingeniero belga jubilado de 75 años que considera el PP no ha hecho mucho caso de las reclamaciones de ese sector de población, mayoritario y que reclama que los servicios públicos básicos lleguen con diligencia a las urbanizaciones. Y resolver los graves problemas de deficiencias que la ocupación urbanística de enormes extensiones de suelo dejaron en el territorio: infrastructuras insuficientes y el caos jurídico de mantener hasta 30 zonas verdes bajo propiedad privada.

El PSOE, por su parte, quiere recuperar el poder municipal que perdió en 2023 pese a ganar las elecciones pese a obtener los mismos concejales y porcentaje de voto que en 2019.