Tras dos años de mandato, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, huye de personalismos y cálculos políticos cuando presume de desbloquear el Ayuntamiento, poner orden y fijar el rumbo para despegar en los dos ejercicios siguientes hasta las próximas elecciones. Todo, asegura, mérito del equipo de gobierno de PP y Vox, que antepone la ciudad a las siglas. Como ejemplo de avance, expone la reforma del Palacio de Rubalcava que se está concluyendo.

¿De qué se siente más orgulloso en el ecuador del mandato?

De haber devuelto la estabilidad a Orihuela. Heredamos un Ayuntamiento bloqueado, sin presupuestos y con contratos caducados. Hoy Orihuela tiene rumbo: dos presupuestos aprobados y proyectos activados que estuvieron años paralizados. Hemos pasado de la inacción al impulso y de la resignación al compromiso.

¿Cuál ha sido la principal lección aprendida?

Que los grandes cambios no empiezan en los titulares, sino en los cimientos. En dos años hemos reordenado contratos, desbloqueado expedientes y reconstruido áreas clave del Ayuntamiento. Lo que no se ve -la gestión interna- es lo que hoy nos permite invertir, planificar y responder a las necesidades reales.

¿Cómo se está comportando la oposición?

Mientras otros están en el ruido, yo prefiero estar en el trabajo. Una parte de la oposición vive en una mentira permanente, y a veces cae en comportamientos peligrosos. No ya para mí, sino para la ciudad. Ponen palos en las ruedas constantemente, cuestionan todo lo que se hace sin proponer nada, y no dudan en confundir a la ciudadanía. Orihuela no se merece eso.

¿Cómo definiría la relación con Vox?

Seria, responsable y basada en el respeto institucional. A pesar de las diferencias, hemos mantenido el diálogo necesario para aprobar dos presupuestos y sacar adelante los grandes acuerdos que necesita Orihuela. Es la prueba de que cuando se antepone la ciudad a las siglas todo es posible.

¿Ha sufrido la coalición un desgaste en estos dos años?

Lo que ha habido es esfuerzo y responsabilidad. Gobernar nunca es fácil, y menos cuando se hereda una situación de desorden. Pero la coalición sigue firme y comprometida con el proyecto de ciudad que Orihuela necesita.

¿Qué está siendo lo más complicado de gobernar en coalición?

Alinear prioridades y ritmos de trabajo requiere diálogo. Pero lo más complicado fue ordenar una Administración con años de bloqueo. Hoy ya no hablamos de caos, sino de ejecución. Eso no es un mérito individual, es fruto de un equipo cohesionado.

Vegara, en el Palacio de Rubalcava, en el que se están concluyendo las obras de rehabilitación / Héctor Fuentes

Entonces, ¿habrá coalición hasta el final?

Nuestro objetivo es terminar el mandato cumpliendo el programa que presentamos a los vecinos. Mientras eso siga siendo una prioridad compartida, no tengo ninguna duda. Hay que evitar caer en personalismos o en cálculos políticos. Orihuela merece un gobierno centrado, estable y eficaz. Y en eso trabajamos.

¿Dará más competencias o capacidad de gestión a Manuel Mestre en la Concejalía de Costa?

Lo importante no es quién firma qué decreto, sino que la Costa esté en la agenda real del Gobierno. Y lo está. Coordinamos desde distintas áreas, y por fin se está respondiendo con inversiones, presencia institucional y una planificación que llevaba años olvidada.

Se habla mucho del déficit de servicios en la Costa. ¿Qué avances hay?

Muchísimos. Porque el déficit era total: cuando llegamos no había contrato de chiringuitos, ni contrato de mantenimiento de viales, ni limpieza adecuada. Las urbanizaciones estaban abandonadas. Tuvimos que intervenir con urgencia y decisión. Activamos la licitación de los chiringuitos, dividida en cinco lotes para garantizar una gestión más flexible y con mayor cobertura. Y firmamos un encargo directo a la empresa municipal Ildo para atender el mantenimiento de parques y jardines, y por otro lado la empresa pública SGM se encargará del mantenimiento de los viales. Por primera vez en años, se está dando dignidad institucional a Orihuela Costa. Todo esto está recogido y respaldado en los presupuestos aprobados de 2024 y 2025, que contemplan inversiones específicas para el litoral. La Costa ya no está fuera del radar, ahora está en el centro de las prioridades.

Se necesita un depósito de agua en la Costa. Fue una inversión presupuestada en 2024. ¿En qué estado está el proyecto?

El proyecto está en fase técnica-administrativa. Está presupuestado, programado y coordinado. Es una obra estratégica para garantizar el suministro en una zona con crecimiento continuo. Se encuentra en fase administrativa redactado con todos los permisos autorizados y saldrá a licitación en breve.

Dos presupuestos aprobados. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución? ¿Qué previsiones hay?

La ejecución avanza con solidez. Lo más importante es que ahora sí podemos ejecutar porque ya hay planificación, contratos en vigor y un Ayuntamiento ordenado. Antes se sobrevivía administrativamente. Hoy, se gobierna. Uno de los logros más importantes, aunque no siempre visibles, ha sido la reducción del Periodo Medio de Pago (PMP). En 2023, Orihuela pagaba con más de 100 días de retraso. Hoy lo hace en 55,23 días. Este dato refleja un cambio de modelo. Prácticamente, se ha acabado con los impagos. Las pymes y autónomos pueden confiar de nuevo en su Ayuntamiento y los servicios ya no se interrumpen por falta de planificación.

Un eje central es Patrimonio. ¿Cuándo se verán resultados en el casco urbano?

Ya los estamos viendo. Hemos concluido las obras de los antiguos juzgados, el Palacio de Rubalcava está casi terminado, la Caja de Ahorros de Monserrate avanza y hay actuaciones previstas en calles del casco histórico. El patrimonio es identidad y también oportunidad. Y lo estamos reactivando con recursos, planificación y visión.

El regidor, en uno de los balcones del Palacio de Rubalcava / Héctor Fuentes

Hay varias permutas pendientes: Molino, San Agustín, Santo Domingo…

Son objetivos irrenunciables. No hacemos política de gestos. Trabajamos en silencio, pero con rigor para que esas permutas se concreten, pero siempre con seguridad jurídica.

¿Está más cerca el regreso del Llibre dels Repartiments?

Sí, y no descansaremos hasta conseguirlo. El Llibre fue robado del Archivo Municipal a principios del siglo XX y vendido ilícitamente. Esta pieza esencial de nuestra historia debe volver a Orihuela, a su casa, y hemos comprometido todos los recursos jurídicos y políticos para conseguirlo. Es una exigencia de justicia histórica.

¿Y las puertas del órgano de las Santas Justa y Rufina?

También están en la agenda. Son parte del patrimonio sentimental y artístico de Orihuela, y estamos decididos a que vuelvan a su sitio. Estamos trabajando con discreción, pero con firmeza.

Pepe Vegara, durante la entrevista / Héctor Fuentes

Se actualizó la tasa de basuras. ¿Implica una subida del IBI?

No. Lo que hicimos fue ajustar una tasa congelada desde 2006. El servicio actual es más moderno, con mayor cobertura y medios. No hay una subida del IBI prevista. Gobernar con responsabilidad significa equilibrar ingresos y garantizar servicios sin improvisar.

¿Qué proyectos van a marcar los dos próximos años?

La consolidación de la empresa de vivienda, el nuevo puente sobre la AP-7, el Parque Empresarial, la recuperación del patrimonio, el depósito de agua en la Costa, programas de vivienda joven y regeneración urbana, la mejora de la movilidad, la Ciudad Deportiva, el antiguo asilo, que se convertirá en un gran centro de servicios sociales... También actuaciones en pedanías y barrios. Vamos a consolidar la transformación de Orihuela.

Faltan pocos días para los Moros y Cristianos. ¿Este mandato logrará la declaración de Interés Turístico Internacional?

Ese es nuestro objetivo y estamos trabajando codo con codo con la Asociación Festera. Orihuela lo merece. Las fiestas son historia, cultura y una seña de identidad. Vamos a defender esa declaración con toda la fuerza institucional que sea necesaria.