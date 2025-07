El alcalde de San Fulgencio cree que la nueva moción de censura del PSOE incumple los requisitos legales

“Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura”. Es lo que mantiene el alcalde de San Fulgencio, José María Ballester (Partido Popular), quien considera que la nueva moción de censura impulsada por los seis concejales del PSOE y el edil no adscrito de la Corporación, Alain Vandenbergen, incumple los requisitos legales para ser votada.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe que un mismo concejal pueda firmar dos mociones de censura en un mismo mandato. Una medida adoptada para dar estabilidad a los gobiernos locales, que eran sometidos a constantes cambios de dirección política en Corporaciones sin mayorías absolutas.

El mismo primer edil firma la convocatoria del pleno para el 25 de julio, después de que la censura protagonizada por los mismos concejales se abordara en un pleno el pasado 18 de de junio. Desde entonces los cinco concejales del PP y la portavoz del Partido Internacional por las Nacionalidades (PIPN) y ex-compañera de partido de Alain Vanderbergen gobiernan en minoría. Es Vanderbergen, que formaba parte del PIPN, quien ha pasado a apoyar al PSOE para llevar a cabo el cambio de gobierno en San Fulgencio.

En la sesión celebrada el pasado 18 de junio hubo intervenciones del secretario, de los componentes de la mesa de edad y del propio alcalde. El debate se resolvió sin que se votara la moción, pero el PP entiende que el pleno se realizó con las firmas de unos concejales que ahora pretenden realizar otra. Además, subraya el alcalde, si cada concejal pudiera presentar varias mociones, que, por distintas razones, no hubieren llegado a votarse o celebrarse "generaría inseguridad jurídica" y "obstaculizaría el correcto funcionamiento de la administración local".

El regidor Ballester considera que la ley es clara y cuestionó que para la nueva convocatoria el secretario haya enfocado toda la responsabilidad sobre el desarrollo final de la sesión en la mesa de edad, que está formada por el concejal más longevo y el más joven, ambos ediles del Partido Popular.

El fedatario señala que su función es la de ser un filtro legal para valorar la propuesta, pero que es la mesa la que decide.

El secretario llega a rescatar, siempre según el alcalde, jurisprudencia de los años ochenta para validar el hecho de que no se considere como una moción consumada el que no se haya votado. Pero es algo que la actual legislación, posterior, no recoge.

También asegura Ballester que el concejal no adscrito Alain Vandenbergen ha reconocido de forma implícita que la primera tentativa era efectivamente irregular, al pedir al pleno que se diera cuenta hace unos días de su pase a no adscritos. Un paso que no habría hecho inicialmente, antes de la primera moción, y que sirvió de argumento a los concejales populares de la mesa de edad para impedir que se votara la moción: el concejal la firmó cuando era miembro todavía del PIPN y no había dado cuenta al pleno de que había sido expulsado de esa formación.

Por último, indicó que no tiene constancia alguna de que se haya presentado ni un recurso contencioso-administrativo por el resultado de la primera moción ni una querella por la vía penal contra la mesa edad. Ambas actuaciones anunciadas por el PSOE y de las que no hay constancia.

Por su parte, José Sampere, portavoz del PSOE, que no ha hecho pública la propuesta de nueva moción, no ha respondido a las llamadas de este diario para valorar la nueva iniciativa realizadas el sábado y este lunes.

La reclamación

Fuentes municipales señalan que la insistencia socialista para que la moción salga adelante, aparte de recuperar el poder municipal porque ganaron sin mayoría absoluta las elecciones en 2023, gestionar el municipio e impedir lo que consideran actitud "antidemocrática" del alcalde, se centraría en el intento de paralizar -desde el gobierno municipal-, la tramitación de la reclamación patrimonial individual por valor de 14 millones de euros que ha exigido por vía judicial una promotora. Un entuerto derivado de la actuación de un gobierno anterior del PSOE que otorgó licencias de obra sobre suelo no urbanizable a la constructora, en la llamada villa olímpica, que luego se invalidaron.