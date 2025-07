El arroz por el que Arturo Pérez-Reverte se quita el sombrero está en Torrevieja

No hay nada como un buen arroz alicantino para querer amarrar siempre las intenciones en uno de los puertos de la provincia. Y es que hasta el mundo de las letras se rinde a la que este año representa el buen comer como capital gastronómica. “Cada vez que amarro en Torrevieja cuelgo mi sombrero, para calzarme un arroz, en el restaurante Mar de Levante.", ha comentado en la red social X el escritor, académico y periodista Arturo Pérez-Reverte.

El autor de La Reina del Sur, conocido por su carácter directo y sin adornos, ha dejado clara su admiración por la cocina alicantina y en especial los arroces que se cocinan en el restaurante Mar de Levante de Torrevieja.

Arroces marineros

El restaurante está especializado en arroces al punto, calderos, pescados frescos, marisco y productos locales. El local es toda una referencia en la zona que ahora, gracias a "don Arturo", como suelen interpelarle sus seguidores en la famosa red social de Musk, está más cerca de ser conocido en todo el país de manera más que merecida. Y es que Reverte, lejos de mostrarse en redes como un "influencer" no recibe ningún tipo de beneficio del local por dar el parte de sus preferencias culinarias o gastronómicas. Sin ningún tipo de retribución (y como él mismo confiesa a un admirador: "espero que no me confunda con uno de esos" [influencers]) el que diera vida a Alatriste suele compartir su día a día en una red social de la que es ya un personaje tan clásico como aquellos que nacieron de su pluma.

Y es que más allá del sol y playa, Torrevieja y la Vega Baja son destinos gastronómicos de referencia, merecedores de todos los elogios.

Corsarios de Levante

No es casualidad que Arturo Pérez-Reverte haya elegido un puerto para dejar constancia de su devoción arrocera. El autor de Corsarios de Levante (2006), una de las novelas más marítimas de la saga del capitán Alatriste, el Mediterráneo se convierte en escenario de asaltos navales, saqueos otomanos y nostalgias saladas. Y es que el escritor originario de la vecina Cartagena es amante del mar y la navegación, declarándose en varias ocasiones un gran amante de la vida náutica. No es casualidad que haya plasmado esta afición a sus novelas, como ocurre en la sexta entrega del Capitán Alatriste, donde el Mediterráneo de Levante toma, también, protagonismo.