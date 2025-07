El PSOE denuncia un ataque a la Casa del Pueblo de Pilar de la Horadada

El pasado domingo por la tarde los socialistas de Pilar de la Horadada se encontraban el rótulo de su sede, la Casa del Pueblo, pintado con spray, según comunicó este martes en una nota de prensa la agrupación local.

Un hecho que "consideran un ataque" y que denunciaron el lunes en el cuartel de la Guardia Civil del municipio, ubicado en Torre de la Horadada. Se desconoce la autoría y el momento exacto en el que se produjo. Tampoco han aparecido, hasta el momento, testigos del acto ni hay en las inmediaciones cámaras que "puedan haber grabado algo que ayude a desvelarlo".

Denuncia

El secretario general de la agrupación socialista pilareña, Antonio Escudero, fue quien interpuso ayer la denuncia. Y su portavoz, Rubén Ferrándiz, afirmaba esta misma mañana en un vídeo en redes sociales que «este es el resultado de los discursos de odio y la crispación política que va provocando la derecha día tras día», un mensaje que los socialistas también han puesto junto a la pintada realizada en el rótulo de su fachada en la avenida Siete Higueras.

Retirada de la bandera del orgullo

Ferrándiz también relata que «es un ataque más, veníamos sufriendo ataques mucho más pequeños a los cuáles no hemos querido darle importancia, o no hemos denunciado hasta ahora, sobre todo porque no fueran a más». Y explica que «cuando poníamos la bandera del orgullo nos la quitaban, hace una semanas lanzaron un huevo y estaba chorreando por la fachada y ha llegado el momento de que lo denunciáramos», mientras mostraba la denuncia interpuesta en el cuartel.

El socialista afirma que «nosotros defendemos la democracia, defendemos la convivencia, y creemos que estos partidos tienen que hacer una reflexión sobre su acción política y su estrategia de oposición, porque realmente a quien están haciendo daño no es al Partido Socialista, es a la democracia y a la sociedad».

El PSOE ha acompañado este vídeo con un mensaje en el que aluden al respeto y la convivencia y finalizan rechazando la violencia junto un «no todo vale».

En el PSOE de Pilar de la Horadada consideran que este hecho está relacionado con los que vienen sufriendo las sedes socialistas en los últimos meses.