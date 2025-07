La Asociación de Vecinos de San Miguel reclama al alcalde y el pleno rechazar la nueva alternativa a la planta solar de la desaladora

La Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas ha solicitado la convocatoria de un pleno municipal extraordinario y urgente para manifestar "la oposición y rechazo" del Consistorio al nuevo emplazamiento propuesto por Acuamed a la planta solar de abastecimiento a la desaladora de Torrevieja y que reclame la "búsqueda de lugares alternativos que no dañen a la agricultura de nuestro pueblo" y la de su entorno con el ruego de que el acuerdo de oposición que se adopte sea trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y a la opinión pública.

El colectivo vecinal señala que los representantes de los agricultores, a través de Asaja, ya ha expresado su oposición a esta alternativa.

Esta opción es la tercera que baraja Acuamed, que necesita una planta de autoabastecimiento para la desaladora con el objetivo de rebajar la factura de energía que supone un coste millonario anual para la planta: de cada metro cúbico de agua desalada, el 60 % es coste de energía. La primera opción, que ocupaba el llano del Campo de Salinas junto al polígono industrial fue rechazada por la oposición vecinal. También se ha descartado la compra por parte de Acuamed de un proyecto privado ya tramitado, la planta solar Vega Baja del Segura, por los informes en contra del Ministerio de Hacienda.

Distribución de las islas de placas solares en varios términos municipales / ACUAMED

Ocho islas

La nueva propuesta de Acuamed, avanzada por INFORMACIÓN, propone fragmentar las 200 hectáreas de la planta solar en ocho islas interconectadas ubicadas en los límites de los términos municipales de San Miguel de Salinas, Almoradí y Orihuela. Con cuatro se ubican en el término municipal de Almoradí, tres en San Miguel de Salinas y una en Orihuela. Todas se ubican en suelos de empresas agrícolas de entidad que tienen esas fincas en explotación de cítricos y hortalizas.

Como en la propuesta inicial, la instalación de la planta solar supondrá la pérdida de 200 hectáreas de suelo agrícola fértil. La novedad es el distanciamiento de los núcleos urbanos habitados y el reparto de la planta en tres términos municipales; pero el impacto en la agricultura es el mismo que en la propuesta inicial.

La asociación de vecinos de San Miguel de Salinas, portavoz del rechazo a la ubicación inicial de la macroplanta solar junto con agricultores, encabezó las protestas con el lema “El campo no se toca” “Renovables sí; pero no así”. Para la Asociación, en este sentido "la situación no ha cambiado; el lema sigue siendo totalmente válido".

Rechazos de la población

La entidad lamenta que la nueva propuesta de Acuamed no ha sido la búsqueda de una solución sostenible a este problema y, sino la de minimizar los potenciales rechazos de la población alejando las instalaciones de los núcleos habitados y redistribuyendo los impactos entre varios municipios.

La asociación de vecinas y vecinos fue la única entidad que ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica y Acuamed alternativas sostenibles como la ubicación de la planta solar en la autopista AP-7 o en el canal del trasvase Tajo-Segura o en los tejados de los polígonos industriales. La última propuesta fue la articulación de sistema para la captación de las energías generadas en el futuro desdoble de la nacional 332 en Torrevieja.

"Estas propuestas no han sido valoradas ni tenidas en cuenta; porque no se ha justificado por parte de Acuamed, la entidad promotora, su descarte". Acuamed sí valoró esas propuestas, según figura en los expedientes de modificación del contrato para redactar nuevas alternativas, pero no las considera viables técnicamente.

Por este motivo la asociación rechaza esta nueva propuesta y exige al Ministerio alternativas sostenibles que no sean consumidoras de territorio agrícola fértil.

Descartada

Acuamed ha aclarado a los empresarios afectados por esta nueva propuesta que la iniciativa de comprar el proyecto privado de planta solar tramitado por un fondo de inversión de renovables está "descartada" porque los informes del Ministerio de Hacienda la rechazan. Algo que la dirección de la empresa estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica también confirmó a este diario.

El alcalde sigue en el proyecto privado

Sin embargo, el alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) asegura en medios de comunicación locales que hay posibilidades de que esa adquisición del proyecto Vega Baja del Segura sí que salga adelante y guarda silencio sobre la nueva propuesta de Acuamed, que los empresarios afectados rechazan de plano.

Esa posibilidad de comprar el proyecto de Mercia es la que ha defendido públicamente Juan de Dios Fresneda porque es la que reduce el impacto sobre pequeñas propiedades y la empresa de energía solar ya tiene acuerdos de alquiler con los propietarios.

El primer edil ocultó a la opinión pública el primer proyecto sobre el llano del Campo de Salinas -el que rodeaba el polígono industrial- según figura en la documentación del inicio del expediente de Acuamed en el que dice textualmente que el Ayuntamiento "no expresó oposición verbalmente a la propuesta". Luego Fresneda y su equipo de gobierno, obligado por el presión vecinal se unió a la movilización de rechazo.