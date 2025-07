Almoradí presenta un ambicioso y variado programa para la Feria.

La Feria y Fiestas de Almoradí 2025 arrancan este viernes con algunos de los actos más esperados. A partir de las 20:00 h., autoridades, la comisión de fiestas y la Peña Huertana «Los Santicos de la Piedra» recogerán a las Reinas y Damas salientes e incorporarán a las nuevas representantes.

Tras la recepción oficial en el Ayuntamiento, la Plaza de la Constitución acogerá la proclamación e imposición de bandas, seguida del pregón a cargo de Ana Gómez Tafalla. A las 22:45 h., el grupo «Los del Río» actuará en la misma plaza, mientras que a medianoche será el turno de Beret en el escenario Almoradí Sound, en la Plaza Ciudad de Servicios.

Sábado de deporte, tradición y música

El sábado 26 de julio será una jornada completa. Desde la mañana se celebrarán torneos de petanca, baloncesto 3x3, tenis y el Memorial «José Aguilar López» de caliche y birles. Por la tarde continuarán las competiciones y se entregarán trofeos.

A las 21:30 h., uno de los actos más simbólicos del programa: el Desfile del Bando Huertano, que recorrerá las calles principales y terminará con la lectura del Bando de la Huerta en la Plaza de la Constitución. Posteriormente se inaugurará el Museo de la Peña Huertana, en la calle La Reina, que permanecerá abierto del 28 al 30 de julio.

La jornada concluirá con la actuación de Chenoa, un castillo de fuegos artificiales en la Avenida del Estadio Sadrián y una verbena popular con la Orquesta La Mundial en la Plaza Ciudad de Servicios.

Domingo con música remember

El domingo 27 será el turno del IV festival Almoradí Love Remember, a las 19:00 h., con DJs como Sofía Cristo y New Limit. Por la noche, la Unión Musical de Almoradí ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución, homenajeando a Adele y otras divas del pop.

IV festival Almoradí Love Remember con DJs como Sofía Cristo y New Limit en la Plaza Ciudad de Servicios. / Información

Propuestas para público familiar

Del lunes 28 al miércoles 30 de julio, la programación estará centrada en el público infantil y familiar. La Plaza de la Libertad albergará la Zona VIP Infantil con juegos de agua, talleres y animaciones durante mañana y tarde.

Habrá actividades tradicionales como «Crea tu propio helado», juegos populares y almuerzos organizados por la Peña Huertana. Por la noche, academias locales como A Manbo, Dance Factory y Manoli presentarán coreografías en la Plaza de la Constitución.

El lunes por la noche se celebrará el Tour Old School 2025 con Miguel Sáez, Mario Mendes y Khiara, y el martes el festival S.O.S y Space Elephants cerrarán la jornada en el recinto ferial.

Día grande en honor a los Santicos

El miércoles 30 de julio se celebra el día grande en honor a San Abdón y San Senén, los «Santicos de la Piedra». A las 20:00 h. se oficiará la misa y, a las 21:00 h., comenzará la solemne procesión.

A las 22:45 h. arrancará la tradicional Retreta de Moros y Cristianos, desfile que marca el inicio oficial de los actos de las comparsas. La jornada terminará con la actuación de La Hornet Covers en el Pabellón Venancio Costa.

El miércoles será el día grande. A las 20:00 h. se celebrará la misa en honor a San Abdón y San Senén, Los Santicos de la Piedra. / Información

Moros y Cristianos: Orgullo y tradición

Desde el jueves 31 de julio hasta el domingo 3 de agosto, Almoradí celebrará sus tradicionales actos de Moros y Cristianos. El jueves comenzará con la concentración y desfile de banderas, presentación de cargos festeros en la Plaza de la Constitución y el pregón a cargo de Bernardo García Fernández. Luego se representará la embajada del bando moro y la toma simbólica del castillo. Por la noche se abrirán oficialmente las kábilas y cuartelillos con sus tradicionales bailes.

El jueves 31 de julio arrancan los actos de Moros y Cristianos con el desfile de banderas. / Información

Grandes desfiles: viernes y sábado

El viernes 1 de agosto se celebrará la entrada mora. Las bandas desfilarán en sentido inverso al habitual, comenzando a las 21:30 h. desde la calle Valencia. El sábado 2 tendrá lugar la entrada cristiana con el mismo horario y formato. Ambas noches culminarán con ambiente festivo en las sedes de las comparsas.

El viernes 1 de agosto se celebrará la entrada mora. Las bandas desfilarán en sentido inverso al habitual, comenzando a las 21:30 h. desde la calle Valencia. El sábado 2 tendrá lugar la entrada cristiana con el mismo horario y formato. / Información

Embajada del Barril y fin de fiesta

El domingo 3 comenzará con una nueva despertá. A las 13:00 h. se escenificará en la Plaza de la Constitución la singular Embajada del Barril, uno de los actos más esperados del calendario.

Por la noche, tras el recorrido para recoger a las capitanías y la concentración general de comparsas, se celebrará la embajada cristiana y la toma final del castillo. Las banderas acompañarán a la Capitanía y Sultanía a sus sedes, poniendo fin a diez días ininterrumpidos de celebración.

Valoraciones desde la organización

Daniel Solá, secretario de la Junta Central de Moros y Cristianos, destacó el trabajo conjunto: «Desde la Presentación de Cargos hasta la Embajada final, hemos preparado un recorrido festero completo que refleja el orgullo y la tradición de Almoradí».

La alcaldesa María Gómez subrayó el esfuerzo colectivo detrás del programa: «Invitamos a todos los almoradidenses y vecinos de la Vega Baja a salir a la calle y disfrutar de unas fiestas que serán, sin duda, inolvidables».

También destacó el refuerzo en seguridad, la mejora de infraestructuras y la implicación de asociaciones, peñas y voluntariado: «Gracias a todas las personas que hacen posible una programación con más de 40 actos deportivos, lúdicos y culturales».

Programa de actos

VIERNES 25 DE JULIO

De 16:00 a 21:00 horas. FUTBOL SALA NFE: Torneo de Fútbol Sala Feria y Fiestas 2025. En Pabellón Mayte Andreu.

A las 20:00 horas. Recogida de Reinas y Damas salientes 2024 y Reinas y Damas entrantes 2025, por autoridades, Comisión de Fiestas y Peña Huertana “Los Santicos de la Piedra”, acompañados por la UNIÓN MUSICAL de Almoradí.

A las 21:00 horas. Recepción de Autoridades en el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí.

A las 21:30 horas. Plaza de la Constitución. Proclamación e Imposición de bandas a las Reinas y Damas de Honor 2025. Pregón de la Feria y Fiestas 2025 a cargo Dª. Ana Gómez Tafalla .

A las 22:45 horas. Plaza de la Constitución. Actuación de "LOS DEL RIO".

A las 00:00 horas. Recinto Ferial (Plaza ciudad de Servicios). Concierto “BERET".

SABADO 26 DE JULIO

De 9:00 a 20:30. Sede Club Petanca Almoradí. XXVIII Torneo de Petanca Feria y Fiestas 2025, Club Petanca Almoradí. Entrega de trofeos a las 20,00 horas.

A las 10:00 horas. Plaza de la Constitución. Final de Caliche y Birles. XXIII Memorial “José Aguilar López”

A las 18:00 horas. En el pabellón Mayte Andreu. V TORNEO BALONCESTO 3x3 VILLA DE ALMORADI FERIA Y FIESTAS 2025.

• A las 18:00 horas. En el Club de Tenis Almoradí. Finales Torneos de TENIS Feria y Fiestas Almoradí 2025. Entrega de trofeos a las 20:30 horas.

A las 21:30 horas. Desfile del Bando Huertano a cargo de la Peña Huertana “Los Santicos de la Piedra”, con el siguiente recorrido: C/ Comunidad Valenciana, C/ Tomas Capdepón, Plaza de la Constitución. Al final del desfile se procederá a la lectura del Bando de la Huerta en la Plaza de la Constitución. A continuación, apertura del Museo de la Peña Huertana “Los Santicos de la Piedra”, en C/ La reina (antigua sede de la Unión Musical). Horario de visita: 28,29 y 30 de julio de 12:00-14:00 y 20:00-23:00.

A las 23:00 horas. Plaza de la Constitución. Actuación de CHENOA.

A las 00:45 horas. Gran Castillo de Fuegos Artificiales. Avenida Estadio Sadrián (mejor punto de visión del castillo)

A las 01:00 horas. Recinto Ferial (Plaza Ciudad de Servicios). Verbena Popular con la orquesta “LA MUNDIAL”.

DOMINGO 27 DE JULIO

De las 16:00 a las 21:00 horas. Torneo de Fútbol Sala Feria y Fiestas 2025. En el Pabellón Mayte Andreu.

A las 19,00 horas. Recinto Ferial (Plaza Ciudad de Servicios). IV ALMORADI LOVE REMEMBER.

A las 22,00 horas. Plaza de la Constitución. Concierto de TRIBUTO A ADELLE Y GRANDE DIVAS DEL POP junto a la UNIÓN MUSICAL DE ALMORADÍ.

LUNES 28 DE JULIO

JUEGOS TRADICIONALES Y CREA TU PROPIO HELADO TRADICIONAL. Peña Huertana en C/la Reina (Antigua Unión Musical). Almuerzo tradicional para los asistentes.

De 16:00 a 20:00H. Plaza de la Libertad. Zona lúdica para niños, con juegos de agua, animaciones y espectáculo al final de la jornada.

A las 22,00 horas. Plaza de la Constitución. Actuación de la Academia de danza “A MANBO”

A las 22:30 horas. Recinto Ferial (Plaza ciudad de Servicios). TOUR OLD SCHOOL 2025, actuación de MIGUEL SÁEZ, MARIO MENDES Y KHIARA

MARTES 29 DE JULIO

De 10:00 a 14:00H. Plaza de la libertad. Zona lúdica para niños, con juegos de agua, animaciones y espectáculo al final de la jornada.

A las 19:00 h. Plaza de la Constitución. Juegos tradicionales (carrera de sacos, cintas, carrera de cucharas y huevos…) a cargo de la “Agrupación Huertana del Bajo Segura”

A las 20:30 horas. Plaza de la Constitución. Actuación de la academia de baile “Dance Factory”.

A las 22:30 horas. Plaza de la Constitución. Actuación de la academia Manoli.

A las 23:00 horas. Recinto Ferial (Plaza ciudad de Servicios). Festival S.O.S Y Festival SPACE ELEFHANTS.

MIERCOLES 30 DE JULIO

10:00 a 14:00H. Plaza de la libertad. Zona lúdica para niños, con juegos de agua, animaciones y espectáculo al final de la jornada

A las 20:00 horas. Misa de honor a los santicos de la piedra “San Abdón y San Senén”.

A las 21:00 horas. Solemne procesión en honor a los santicos de la piedra “San Abdón y San Senén”.

A las 22:45 horas. Retreta a cargo de las comparsas de Moros y Cristianos. Inicio en calle valencia hasta el teatro cortes.

A las 01:00 horas. Pabellón Venancio Costa. LA HORNET COVERS.

JUEVES 31 DE JULIO

A las 19:00 horas. Concentración de todas LAS BANDERAS del bando MORO en el cuartelillo de los MOROS BEREBERES TUAREG. Acto seguido salida de las banderas para recoger a Capitanía y Abanderada de la Junta Central.

A las 19:45 horas. Concentración de todas LAS BANDERAS del bando CRiSTIANO en la Kabila de los CRUZADOS DE AMARIÓN. Acto seguido salida de las banderas para recoger a la Capitanía.

A las 20:15 horas. Concentración de todas las comparsas en el cruce. Calle Mayor con Calle Valencia para el inicio del Mini – desfile por la calle Mayor hasta la Plaza de la Constitución.

A las 21:30 horas. Concentración de autoridades en la puerta del Ayuntamiento.

A las 21:45 horas. Presentación de los cargos festeros 2025 en la Plaza de la Constitución y pregón a cargo de D. Bernardo Garcia Fernandez.

A las 22:45 horas. Embajada del bando moro y toma del castillo.

A las 23:45 horas. Inauguración de Kábilas y Cuartelillos. Primero Comparsa Comparsa Bereberes Tuareg y a continuación Comparsa Cruzados de Amarión. Una vez finalizada la apertura. Baile en Kábilas y cuartelillos.

VIERNES 1 DE AGOSTO

A las 8:00 horas. Despertá a cargo de los bandos moro y cristiano. Concentración en las puertas del castillo.

A las 20:30 horas. Entrada de bandas de música participantes en el desfile. Estas lo harán en sentido contrario al del desfile. Desde el Teatro Cortes hasta calle Valencia.

A las 21:30 horas. Desfile. Entrada mora. Concentración en la calle Valencia. Una vez finalizado el desfile. Baile en Kábilas y cuartelillos.

SABADO 2 DE AGOSTO

A las 8:00 horas. Despertá a cargo de los bandos moro y cristiano. Concentración en las puertas del castillo.

A las 20:30 horas. Entrada de bandas de música participantes en el desfile. Estas lo harán en sentido contrario al del desfile. Desde el Teatro Cortes hasta calle Valencia.

A las 21:30 horas. Desfile. Entrada cristiana. Concentración en la calle Valencia. Una vez finalizado el desfile. Baile en Kábilas y cuartelillos.

DOMINGO 3 DE AGOSTO

A las 8:00 horas. Despertá a cargo de los bandos moro y cristiano. Concentración en las puertas del castillo.

A las 12:30 horas. Concentración de las banderas y cargos del bando cristiano en la Comparsa Caballeros Cruzados y de las banderas y cargos del bando moro en la kabila Moros Bereberes Tuareg. Tras recoger unos y otros nos dirigiremos todos juntos a la Plaza de la Constitución.

A las 13:00 horas. Embajada del barril en Plaza de la Constitución.

A las 20:00 horas. Concentración de todas LAS BANDERAS del bando moro en la Kabila de los MOROS BEREBERES TUAREG.

A las 20:10 horas.Salida de las banderas MOROS para recoger a la Sultanía de los BEREBERES TUAREG y a la ABANDERADA de la JUNTA CENTRAL FESTERA.

A las 21:00 horas. Concentración de todas LAS BANDERAS del bando cristiano en el cuartelillo de los CRUZADOS DE AMARIÓN.

A las 21:10 horas. Salida de todas las banderas CRISTIANAS para recoger a la Capitanía cristiana de los CRUZADOS DE AMARIÓN.

A las 21:30 horas.Concentración de todos los cargos en cruce Calle Tomás Capdepón con Calle Comunidad Valenciana (Teatro Cortés).

A las 21:45 horas. Salida hacia la Plaza de la Constitución.

A las 22:00 horas. Embajada del Bando Cristiano y toma del castillo. Una vez finalizada la embajada, todas las banderas acompañarán a la Capitanía y Sultanía a su cuartelillo y Kabila.