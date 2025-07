El PSPV urge al PP a "dejar de sabotear" la moción de censura en San Fulgencio 

El PSPV-PSOE urgió este jueves al Partido Popular a "dejar de sabotear" la moción de censura en San Fulgencio que se votará este viernes, a las 12 horas, en el Ayuntamiento si no hay sorpresas.

Su secretario de Organización, Vicent Mascarell, advirtió de que "si los concejales impiden la votación se podrían enfrentar a penas de cárcel e inhabilitación". Aunque sostuvo que "nadie quiere llegar a esas consecuencias", también manifestó que "si no se respeta la voluntad popular los socialistas valencianos actuaremos en consecuencia ante la justicia".

El pleno del pasado mes de junio debió de nombrar al socialista José Sempere como alcalde de San Fulgencio, pero la mesa de edad, controlada por el PP, suspendió la sesión en contra del criterio del secretario municipal, unos hechos que, resumió Mascarell, "van contra la democracia y que no pueden volver a ocurrir".

En este sentido, el dirigente socialista señaló que "lo ocurrido en el último pleno de San Fulgencio es inédito y no se puede volver a repetir", ya que "el PP y todos los demócratas deben respetar los derechos de los ciudadanos de la Vega Baja y los votantes del municipio", insistiendo en que "deben permitir que se celebre el pleno y que se vote la moción de censura que los socialistas hemos presentado".

Además, añadió que "no se puede permitir que un grupo político utilice el poder institucional para bloquear la voluntad democrática de la mayoría del pleno", al tiempo que remarcó que "estamos ante un boicot completamente ilegal que no puede quedar impune".

Finalmente, con todo ello, los socialistas valencianos exigieron a Carlos Mazón que "en su doble condición de presidente de la Generalitat y presidente del Partido Popular respete la democracia".

Los votos

La moción de censura está firmada por los seis concejales del PSOE, encabezados por José Sampere, y el concejal no adscrito Alein Vandenbergen, para desalojar del poder local al Partido Popular. Con cinco concejales y un equipo encabezado por José María Ballester, el actual alcalde, cuenta con el respaldo de la portavoz del Partido Internacional por las Nacionalidades, Charo Mejías, hasta hace unas semanas compañera de filas de Vandenbergen.

El pasado 18 de junio, la propuesta no se votó porque la mesa de edad, formada por el concejal más longevo y la más joven de la Corporación, ambos miembros del grupo municipal del Partido Popular, tumbaron la iniciativa al considerar que no cumplía los requisitos legales mínimos. Indicaron que la moción se había firmado cuando Vandenbergen todavía era concejal del PIPN, partido que forma parte del gobierno local junto al PP.

Vía penal

Sampere compareció este jueves junto con Joaquín Hernández, secretario general del PSOE de la Vega Baja, para explicar que los socialistas han presentado un escrito que constata que el Ayuntamiento ha sido notificado por la vía administrativa de que se ha presentado una denuncia, así como otro escrito, a un día del pleno, advirtiendo de que si no se celebra el PSOE recurrirá a la vía penal.

"Consideramos que hay una prevaricación, un delito de contra los derechos fundamentales y una desobediencia", insistió Hernández, que añadió que "el alcalde, como líder del grupo y como regidor del municipio, dentro de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene que advertir a sus concejales".

Así, recordó que hay un un informe del propio alcalde, alegando que es abogado, instando a los concejales a que se levanten de la sesión. "Mañana lo veremos", recalcó el líder de los socialistas en la comarca. "Si se suspende con el argumento de que no se puede firmar dos veces una moción de censura y el secretario ha convocado, podemos presentar mociones porque no han sido debatidas las que sean necesarias hasta que la justicia ponga alcalde en su sitio, y sabemos que antes o después lo va a poner y quedará retratado como un candidato a alcalde que no respeta las reglas de juego", concluyó.