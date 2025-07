Una sentencia del Supremo abre la puerta a un cambio en los caudales ecológicos que reducen el trasvase

Se abre la puerta a un cambio de rumbo en la gestión del trasvase. Así al menos lo considera el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que señaló este miércoles que una reciente sentencia del Tribunal Supremo podría influir positivamente en el recurso que este sindicato que representa a 80.000 regantes del trasvase de Alicante, Murcia y Almería mantiene contra los nuevos caudales ecológicos.

A su juicio, la planificación hidrográfica en España debe guiarse por dos objetivos: conseguir el buen estado de las masas de agua y su uso humano. Esta nueva sentencia, que calificó de "histórica", repara por primera vez en esta segunda parte. Es decir, "pone freno a la actuación arbitraria que ha tenido la Confederación Hidrográfica del Tajo en lo relativo al regadío, un freno a la politización que ha hecho el Gobierno de España a la planificación hidrográfica", explicó. Es más, manifestó que "sirve de esperanza", porque "esperamos que también repare en el caso sangrante del recorte político en el trasvase".

En concreto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo anula varios anexos de los planes hidrológicos del Tajo y Guadiana. El fallo, que estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación Consejo Europeo del Pistacho, obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y a las confederaciones hidrográficas a justificar nuevas dotaciones de riego para cultivos como el pistacho, el almendro y el nogal.

Jiménez, en este sentido, defendió que el uso humano del agua debe tener el mismo peso que la protección ambiental frente a "la concepción radical medioambientalista" que, en su opinión, ha guiado la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica.

Ahora, confía en que el fallo judicial impulse el recurso para evitar la aplicación de los nuevos caudales ecológicos que reducen los trasvases al Segura.

El dirigente de Scrats insistió en que el plan del Tajo ha sido "teledirigido para acabar con el trasvase". Como ejemplo, criticó que se hayan rebajado las exigencias de caudal ecológico en tramos del Tajo en mal estado, mientras se mantienen altas en los tramos que afectan directamente al trasvase.

"Ojalá esta primera sentencia contra la arbitrariedad sirva para abrir una segunda vía que reconozca el derecho al uso humano del agua", concluyó.

Desaladoras

También valoró la reciente licitación de los anteproyectos para la construcción de dos nuevas desaladoras en Torrevieja y Águilas. Jiménez recordó que en 2005 el ministerio prometió una gran desaladora en la ciudad salinera que iba a producir 120 millones de metros cúbicos. Sin embargo, "20 años después esa macrodesaladora está produciendo 80 hectómetros cúbicos", continuó, al mismo tiempo que recalcó que el ministerio proyecta ahora una desaladora de 150 millones de metros cúbicos, que "suponemos que en 2050 esté funcionando, pero el recorte se va a producir probablemente antes de 2027".

Por ello, subrayó que "no nos vale un proyecto para 2050 en boca de políticos. No nos deja tranquilos ni nos convence en absoluto", sin olvidar que será "con unos precios que no tienen nada que ver con el agua que van a recortar políticamente".

Además, "todas las obras prometidas como depuración en las grandes ciudades de la ribera del Tajo o fotovoltaicas aquí han sido mentira", sostuvo, en referencia a que "obras consecuentes que podrían paliar el golpe al trasvase que no se van a realizar".

Así, concluyó que "una inversión de casi mil millones es una bola que suena a promesa electoral, porque estamos pensando trasladarnos a un chalé cuando ni siquiera hemos sido capaces de reformar la chabola".

Joaquín Melgarejo, diputado nacional del PP por Alicante, también ha tachado las nuevas desaladoras de "quimera", además de recalcar que suponen un coste económico y ambiental mayor al del trasvase y que no serían una realidad hasta dentro de diez años.