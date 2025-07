El bipartito de Orihuela fija los sueldos de los gerentes de las empresas municipales

Último pleno de la temporada antes de salir corriendo a la playa. Tras más de cinco horas, la sesión despachó el último punto del orden del día en escasos segundos, únicamente con una votación que obtuvo el apoyo del bipartito y los votos en contra de la oposición para dar luz verde a la retribución del gerente de la sociedad municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM), Dámaso Aparicio, que se encargará de las basuras y el mantenimiento de los viales en la Costa con un sueldo de hasta 80.000 euros.

El documento que se aprobó este jueves clasifica a las entidades municipales en tres grupos, en función del volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores, la necesidad o no de financiación pública, las características del sector en que desarrolla su actividad -como la complejidad o sector estratégico- y el volumen de inversión. A partir de ahí se establecen tres categorías salariales para la gerencia, con una asignación fija máxima que cada año establecerá la junta general de la mercantil -de 50.000 euros en los tres casos- y otra variable. Para las entidades del grupo 1 son 30.000 euros más variables (en total 80.000), mientras que para el grupo 2 y 3 son 20.000 y 10.000 respectivamente con globales de 70.000 y 60.000 euros.

El propio texto indica que SGM debe encuadrarse en el grupo 1, por su cifra de negocios y número de trabajadores. Así, se fija una retribución máxima para Aparicio de 50.000 euros, atendiendo al volumen de trabajadores y de facturación, a los que se podrá añadir una retribución variable que aprobará el consejo de administración de la sociedad que no podrá ascender de 30.000 euros anuales a partir de las tareas y las funciones.

Aparicio ocupó en anteriores gobiernos populares varias concejalías como las de Medio Ambiente, RSU y Limpieza Viaria. En este mandato comenzó como asesor del PP con una retribución de 40.000 euros. La oposición criticó en el pleno de mayo que su sueldo como gerente pudiera alcanzar los 105.000 euros.

Otra decisión muy criticada fue cuando en febrero el equipo de gobierno cambió los estatutos de las cuatro mercantiles municipales para remunerar la gerencia y que los consejeros cobrasen dietas por asistencia a los consejos de administración.

José Aix, portavoz de Ciudadanos, criticó que esta propuesta la metieran con calzador como último punto de la sesión plenaria. De hecho, apuntó, los concejales recibieron la documentación a las 14.16 horas del miércoles, a menos de 24 horas del pleno. "Dirán que es algo normal y legal; yo diré que tienen la cara muy dura", subrayó.

A su juicio, lo hicieron "con nocturnidad y alevosía". El bipartito, lamentó, "premia con 80.000 euros anuales a alguien cuyo legado político es el de haber sido un gestor nefasto de las basuras y la limpieza viaria". "Ya sabemos para qué sirven los 202 euros que pagamos por las basuras", añadió en referencia al tasazo.

Modificaciones

El bipartito también llevó a pleno varias modificaciones presupuestarias, por ejemplo, para aumentar la partida destinada a pagar la productividad de los empleados municipales. El presupuesto de 2025 contemplaba un crédito de 550.000 euros (del que se han usado 87.335 euros). Sin embargo, se ha comprobado que se necesitan 1,1 millones de euros, por lo que se requieren 580.000 euros adicionales para poder hacer frente a este gasto.

Asimismo, se dio luz verde a otra modificación presupuestaria bajo la figura de suplemento de crédito para aprobar 962.286 euros para gastos generales ante la inexistencia de crédito suficiente destinado a esa finalidad, correspondiendo la mayor cuantía, de 714.000 euros, a "otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

También salió adelante la reducción de la deuda financiera generada en este mandato por valor de 18 millones de euros y un reconocimiento extrajudicial de crédito para dar cobertura legal y abonar 148 facturas por un millón de euros.

Carolina Gracia, portavoz del PSOE, criticó que estas medidas económicas "no responden a una buena gestión, sino a la presión de la Intervención por el reiterado incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores". Incluso, dejó entrever que "hay facturas que son de dudoso contenido". En su mayoría, advirtió, responden a servicios que se prestan sin contrato, como mantenimiento de ascensores y alarmas en centros escolares, edificios públicos o reparos como los de la empresa que gestionaba deportes, Clequali, que se arrastran desde hace muchos años, y que en la actualidad siguen sin contrato.

La socialista recordó que Mónica Lorente dejó facturas en los cajones que provocaron una deuda de 65 millones de euros, "por las que además y gracias a la ley a las que nos sometió el exministro Montoro, Orihuela paga todavía hoy un préstamo de 23,5 millones de euros".

Así, recalcó que además de ese millón que se ha aprobado hay otras por valor de 5 millones pendientes del mismo trámite. "Esto seguirá ocurriendo porque este gobierno no está trabajando para que se liciten estos contratos".

En este punto, la oposición afeó al bipartito el préstamo de 41 millones que asumió con el presupuesto de 2024, que ha disparado la carga financiera. En palabras de Gracia, "estas propuestas no vienen al pleno por la elección del gobierno o por una gestión responsable, son una imposición, ya que una vez reactivadas las reglas de gasto después de la pandemia, ahora ya no vale la inacción. Si hay superávit y hay deuda financiera, como es el caso de nuestro Ayuntamiento, hay que destinar el ahorro a pagar amortizaciones para evitar que nos intervengan o que el Ayuntamiento no pueda dedicar el superávit a inversiones".

Reconocimiento policial

Por unanimidad se aprobaron las condecoraciones a la Policía Local, que se entregarán el 8 de septiembre, no sin que antes Aix pusiera de relieve "las contradicciones y mentiras de este equipo de gobierno", en referencia a que se premia al comisario José María Pomares al mismo tiempo que se le abre un expediente disciplinario por falta grave.

Mónica Pastor, edil de Seguridad Ciudadana, le respondió ante el propio comisario, que se encontraba en el salón de plenos en el momento del debate, que "Pomares se merece el diploma de jubilación, como todos".

José María Pomares, en la sesión plenaria de este jueves / Información

Reprobación a Mestre

Al igual que ocurrió en el anterior pleno, el PP salvó de nuevo a Mestre de la reprobación por sus declaraciones xenófobas y homófobas, votando en contra de la moción del PSOE. El dirigente de Vox acusó a la bancada de la oposición de actuar "al dictado de lobbies ideológicos cuyo único interés es el dinero, el poder y, sobre todo, el control social". Así, recalcó que "el problema no es la orientación sexual de nadie, el problema es el uso político del dolor, del chantaje emocional y la censura cultural".

El portavoz del Partido Popular, Víctor Valverde, insistió en que su grupo rechazó a las declaraciones de su socio de gobierno a las pocas horas de producirse, al tiempo que se preguntó por la diferencia que pueden existir en los mensajes de odio dependiendo de dónde vengan, en referencia a los hechos que ocurrieron en los alrededores del Auditorio de La Lonja con la visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el enfrentamiento que hubo con algunos manifestantes que criticaban la desaparición del IES El Palmeral.

Juan Miguel López, del PSOE, lamentó que estos argumentos de Mestre no son un hecho aislado, sino que forman parte de una estrategia de Vox a nivel nacional de desmantelar las políticas de igualdad, borrar la memoria democrática y enfrentar a unos ciudadanos contra otros.

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, rechazó la petición del PSOE de crear una comisión monográfica sobre la alarma social que está generando el alquiler habitacional en las conocidas como "Panteras Rosas", aunque dejó claro que ha habido una reciente reunión de coordinación y que "se están tomando medidas para paliar la situación".

En cuanto a los problemas que está generando la reconversión del IES El Palmeral en Centro Integrado de Formación Profesional, el edil de Educación, Vicente Pina, aseguró que "ningún alumno del municipio se quedará sin plaza".