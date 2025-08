¿Cabañuelas sí o no? Así funciona este método para predecir el tiempo

Con raíces atribuidas a distintas culturas agrícolas e incluso a civilizaciones moamericanas como los mayas, la cabañuelas son un método de predicción meteorológica con muchos seguidores y detractores. Su uso ha sido especialmente popular en aquellas zonas donde el tiempo era vital para las cosechas y saber de ellas y cómo tradicionalmente han funcionado supone, si no un valor para la predicción del tiempo, sí una riqueza cultural y una ventana a las creencias y tradiciones más antiguas.

El método de las cabañuelas consiste en observar el cielo, el viento, las nubes, el comportamiento de los animales y otros factores naturales desde el día 1 al 24 de agosto: todo este conjunto determinaría el clima de los próximos doce meses, e incluso del siguiente año.

¿Cómo se llevan a cabo?

Según explican expertos populares, el ciclo de las cabañuelas se divide en dos fases:

Del 1 al 12 de agosto: Cada día representa un mes del año en orden, es decir, el 1 de agosto equivale a enero, el 2 a febrero, y así sucesivamente hasta el 12, que representa diciembre.

Del 13 al 24 de agosto: Se realiza el mismo proceso pero en orden inverso. El 13 correspondería a diciembre, el 14 a noviembre, y así hasta llegar al 24, que equivaldría de nuevo a enero.

A partir de estas observaciones del día a día, teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, los "cabañuelistas" toman nota de cambios de temperaturas, nubosidades, precipitaciones, vientos y demás fenómenos atmosféricos. Una vez finalizado el periodo, realizan una especie de "media" subjetiva que les permite elaborar un pronóstico general del año climático por venir.

Saber antiguo frente a ciencia moderna

Si bien las cabañuelas no tienen base científica y no están reconocidas como método meteorológico válido por ningún organismo oficial, su práctica continúa viva en muchas regiones y hasta incluso tienen sus propios "influencers", como el joven Jorge Rey. Lo cierto es que, para aquellos que practican o siguen las cabañuelas, no se trata solo de acertar en las predicciones sino de mantener viva una tradición que forma parte del patrimonio cultural inmaterial. Además, las cabañuelas son también una forma de reconectar con la naturaleza, observar con la atención que muchas veces no le prestamos y atender a los pequeños cambios imperceptiblemente bellos del día a día: desde cómo cambia el cielo al amanecer a la forma en la que se mueven las aves según la dirección del viento.

En este sentido, desde la cuenta de divulgación meteorológica MeteOrihuela, han puesto a disposición un calendario de cabañuelas para dar a conocer este antiguo saber que incluye conocimiento de, si no sobre el tiempo, al menos sí sobre la naturaleza que nos rodea.