Torrevieja impone este verano más de cien multas semanales a las empresas de alquiler de patinetes

La Policía Local de Torrevieja está intensificando sus servicios contra la ocupación de espacios públicos por patinetes eléctricos de alquiler. Durante el mes junio retiró al depósito e impuso en torno a cien multas, según indicaron fuentes del equipo de gobierno. Ese ritmo ha crecido en el mes de julio con un centenar de multas a la semana.

Las sanciones son por estacionamiento irregular en la vía pública. Los vehículos de movilidad ocupan aceras, aparcamientos, el espacio necesario para los contenedores de residuos y todos los rincones del espacio público que las empresas de alquiler consideran que pueden aprovechar para realizar su oferta. A lo que hay que sumar dónde dejan los vehículos los usuarios cuando terminan de emplearlos previo pago a través de las aplicaciones de móvil. En medio de la calzada, en el acceso a edificios, en las terrazas de hostelería...

Oferta de vehículos de movilidad ocupando una acera en el polígono Casa Grande en la última edición del RBF / D. Pamies

Más empresas

Durante la mayor parte del año el mercado se lo disputan un par de empresas. Entre junio y septiembre proliferan hasta media docena más para aprovechar la temporada estival en un municipio con un servicio de transporte público muy deficiente y el de taxi totalmente desbordado las 24 horas. Rescatar el patín del depósito municipal supone una tarifa de 17 euros por unidad. A lo que se debe sumar la multa que gestiona SUMA. En total a las firmas que realizan este negocio sin autorización de ocupación de la vía pública, ni ninguna otra municipal, se cargan con unos 7.000 euros en sanciones y tarifas a la semana.

Más policías sin servicio de colegios

La Policía Local ha podido ponerle algo de método a la actuación contra esta actividad porque cuenta con más efectivos para llevarla a cabo porque no tienen que estar concentrados en los accesos de los colegios a primera hora y cinco de la tarde, que son los servicios diarios que más patrullas movilizan y porque en estos momentos trabajan en la Policía Local en torno a 180 agentes. La cifra más elevada en muchos años. Aunque hay que matizar que la mayor parte trabajan en el turno de 7x7. Siete días de libranza y siete de turno de trabajo.

Control de la Policía Local de Torrevieja del uso del patinete eléctrico durante el curso escolar / JOAQUÍN CARRIÓN

La recomendación de despejar el espacio público de patines de alquiler llega del propio equipo de gobierno, en especial del concejal del área Federico Alarcón, el director general de Seguridad y el intendente y trasladada al resto de mandos hace unas semanas. No siempre, en las condiciones de trabajo continuo que afrontan los agentes en verano, se puede llevar a cabo.

Prioridades

Estos servicios se siguen realizando a primera hora de la mañana y la tarde y necesitan de la misma burocracia que una multa convencional de tráfico por cada uno de los vehículos retirados. Se realizan siempre y cuando las grúas de la prestación de retirada de vehículos estén disponibles. La prioridad es la retirada de coches mal aparcados en las calles y los vados y las urgencias den otras actuaciones que deban abordar los agentes.

Aunque en algunas zonas más céntricas escasean los patinetes siguen proliferando en la mayor parte de avenidas y calles de Torrevieja porque el margen de beneficio sigue siendo importante al margen de las multas. El Ayuntamiento no actúa en el origen de este negocio irregular que en lo que afecta a su uso del dominio público no está regulado en la normativa local.

Las firmas obtienen licencia para abrir talleres y espacios de atención al público sin problemas y los tienen distribuidos por todo el término municipal. Porque una de las bases del negocio es que los vehículos puedan cargarse y repararse a una distancia en el que la logística no implique pérdidas.

Controles

Esta actuación de la Policía Local se suma a las campañas que ha intensificado durante el curso escolar de controles exclusivo sobre conductores que se saldan con un porcentaje muy elevado de multas: se siguen empleando para transportar a dos personas, por menores de edad, con vehículos no homologados e incluso trucados para superar la limitación de velocidad y en muchas ocasiones sin luces de referencia. Todas situaciones fuera de la normativa. Todavía no se exige ni casco ni seguro. Incomprensiblemente, la Dirección General de Tráfico no ha impuesto todavía ese requisito a nivel estatal. Aunque muchas ordenanzas locales de tráfico lo exigen, no es el caso de Torrevieja que indica que el casco es "muy recomendable".

Para el negocio de los patinetes de alquiler esa medida de la obligatoriedad de portar casco dificultaría mucho su actividad porque aunque las apps que permiten activar los vehículos lo ofrecen de forma genérica nadie va a acudir al local que sirve de base de operaciones a recogerlo.

Normativa de uso de los patinetes eléctricos / DGT

Invasión del espacio público

La invasión de patinetes del espacio público en una ciudad en la que apenas existen unas pocas avenidas con carriles preferentes para bicicletas y patinetes y que no está preparada para asumir un tráfico que no sea de coches y motos genera denuncias y quejas constantes de los vecinos. Además de provocar accidentes, en algunos casos graves, porque quienes emplean los patinetes, muchas veces menores, desconocen la normativa de tráfico.

La otra cara del uso de los patinetes eléctricos es la que permite que cientos de trabajadores, que sí suelen llevar casco y protecciones, puedan desplazarse de forma económica sin depender de un servicio público de transporte sin frecuencias suficientes y poco fiable en horarios, aunque siga siendo gratuito para los empadronados.