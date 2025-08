El PSOE teme que el fraude de dos comisiones de fiestas de Orihuela en las ayudas municipales paralice el pago al resto

La preocupación entre las comisiones de fiestas de Orihuela se ha elevado en los últimos días por las consecuencias que podría tener para la organización de los actos festeros la fiscalización municipal de la justificación de las subvenciones que reciben para poner en pie los actos anuales de sus poblaciones -el término oriolano cuenta con más de veinte pedanías-.

La concejal Carolina Gracia, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Orihuela agradeció este martes que el equipo de gobierno del Partido Popular-Vox haya dado explicaciones por el presunto fraude de dos comisiones de fiestas en la solicitud de subvenciones municipales.

Facturas infladas y extractos bancarios inexistentes

Como avanzó INFORMACIÓN la comisión de fiestas de La Murada y la de Orihuela supuestamente falsificaron documentación para percibir un total de 26.000 euros por gastos de fiestas que no se han llevado a cabo, inflando facturas o directamente falsificando los extractos bancarios -en el caso de Orihuela Costa- en una irregularidad detectada por los servicios técnicos municipales al supervisar la justificación de las ayudas.

Sin embargo, Gracia considera que lo han hecho solo "por la presión política y mediática" y lamentó que este procedimiento haya podido paralizar el pago al resto de comisiones de fiestas de pedanías.

Reintegro y Fiscalía

El Ayuntamiento ha exigido el reintegro de ese dinero -19.000 euros a la comisión muradeña y en torno a 7.000 a la oriolana- con intereses de demora y va a remitir el procedimiento a la Fiscalía. Una de las consecuencias de este proceso es la dimisión de la persona de confianza de Alcaldía Cristian Berná que ha sido presidente de la comisión de fiestas de la Murada y figura como solicitante de las subvenciones. El cargo designado por el alcalde como asesor dimitió el viernes pasado.

A juicio de la concejala “era evidente que la dimisión del asesor de Vegara no se debía a motivos personales. Nos parece surrealista que ahora intenten vender que el Ayuntamiento ha instaurado nuevos sistemas de fiscalización. No es cierto. Son los mismos mecanismos de siempre. La diferencia es que esta vez se ha producido una mala elección de personal eventual y han tenido que dar la cara para intentar proteger la imagen del alcalde”, mantuvo Gracia, quien además anunció que su grupo ha solicitado acceso al expediente para comprobar si el asesor siguió percibiendo retribuciones públicas pese a conocerse los hechos.

Cumplir con sus obligaciones

Gracia exigió a la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, que cumpla con sus obligaciones: “Más allá de intentar salvar su imagen, lo que tiene que hacer es garantizar que las comisiones de fiestas reciben lo que se les debe, cerrar los expedientes pendientes y publicar ya las bases de este año. Las fiestas ya han comenzado en varias pedanías, y no es de recibo que sean las comisiones o los vecinos quienes asuman responsabilidades ante proveedores sin saber cuándo pagará el Ayuntamiento. Esta situación solo encarece los costes de los servicios y desmotiva la participación ciudadana, poniendo en riesgo nuestras tradiciones”.

Rocío Ortuño, concejala de Festividades del Ayuntamiento de Orihuela en una imagen de archivo durante un pleno / TONY SEVILLA

La portavoz socialista insistió en que “está bien que se dé una explicación pública de lo sucedido, pero echamos en falta que, además de agradecer el trabajo del resto de comisiones, no se haya aclarado si esta es la razón por la que no se ha abonado aún el 20% del pasado año, si se está bloqueando ese pago o cuándo piensa sacar las bases de este año”.

El PSOE cree que la falta de planificación y la demora en estos procedimientos están teniendo consecuencias negativas en las pedanías, donde algunas comisiones han decidido no continuar este año ante la incertidumbre económica. “El procedimiento administrativo de estas subvenciones es el mismo cada año. No es serio agradecer desde un escenario el trabajo de las comisiones y, al mismo tiempo, no preocuparse de que las bases salgan a tiempo”, indicó Gracia.

Fiestas populares

Los socialistas han venido advirtiendo de estos retrasos en ejercicios anteriores, alertando del riesgo de que las fiestas populares en pedanías terminen desapareciendo. “Las comisiones cumplen con su parte, incluso con plazos muy ajustados para justificar los gastos. En cambio, la concejala Ortuño no está cumpliendo con su responsabilidad de gestión”, han recalcado.