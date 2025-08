La Generalitat adjudica el montaje y alquiler del que será cuarto centro educativo en barracones de Torrevieja por 2,5 millones

La Generalitat Valenciana ha adjudicado a la empresa Alquileres Barceló Sáez la instalación, alquiler y desmontaje del colegio número 16 de Torrevieja por 2,5 millones de euros (IVA incluido) por un periodo de tres cursos académicos a contar desde el próximo mes de noviembre.

La previsión de la Conselleria de Educación es que los módulos prefabricados no puedan sustituirse con un colegio de nueva planta, al menos, hasta el curso 2027/ 2028 -el contrato contempla la posibilidad de prórroga-.

El proyecto prevé la instalación de 67 módulos prefabricados para aulas, biblioteca, lavabos, sala de profesores, asociación de padres y otras dependencias y otros de otros 65 para adecuar casi mil metros cuadrados de las zonas comunes cubiertas para los pasillos.

Parcela en la que se instalará el colegio número 16 en Mar Azul. En la imagen desmontaje del colegio Amanecer a mediados de 2024. Los barracones estaban tan deteriorados tras 17 cursos que terminaron en un vertedero / Joaquín Carrión

Se trata de un centro provisional de grandes dimensiones, de línea tres, con tres aulas por nivel educativo. De esa dimensión da cuenta que el alquiler mensual supera los 43.000 euros.

Más prefabricadas en otros centros

Será el cuarto centro educativo que funcionará exclusivamente en instalaciones provisionales en Torrevieja. En las mismas condiciones están los colegios número 14 y 15 -todavía sin denominación oficial tras dos cursos- y el IES Número 6 "Eras de la Sal". Este último va a ver duplicada su capacidad este mismo curso con ocho aulas más y oferta de bachiller.

El nuevo colegio número 16 no estará listo para arrancar el curso en septiembre. Acaba de arrancar agosto y el plazo de ejecución de la instalación es de dos meses. El propio contrato indica como plazo de entrega el mes de noviembre. Además, el área de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja debe adjudicar obras de adecuación de la parcela que todavía no se han contratado y que el concejal del área Ricardo Recuero valoró en más de 200.000 euros en declaraciones a INFORMACIÓN hace unas semanas: por su importe requieren de un procedimiento de concurso abierto, si no se quiere recurrir al contrato de urgencia. El expediente de adjudicación de esta obra no se ha publicado.

Las dimensiones de este nuevo centro se han estimado para no tener que recurrir a otro en barracones en septiembre de 2026. Como ya ocurrió en 2023 y 2024 con los números 14 y 15, que también son de tres líneas.

Las instalaciones se ubicarán en un terreno municipal en la urbanización Mar Azul, junto a la calle Narváez y el límite con el palmeral de Ferrís. Zona con una auténtica vocación de servicio educativo... en aulas prefabricadas porque la misma parcela que acogió durante 17 cursos el colegio Amanecer. El jardín, con parque y otros servicios públicos que esperan los residentes de esta zona desde hace muchos años deberá esperar unos cuantos más.

Matriculación sobrevenida

Esta provisionalidad de las instalaciones se debe al aluvión de matriculaciones que ha registrado Torrevieja en los últimos cursos. Pese a la habilitación de nuevos espacios educativos las ratios por aula siguen siendo las más elevadas de la Comunidad Valenciana. Así, la población escolarizada en Torrevieja ha aumentado más del 50% desde septiembre de 2019, pasando de 10.000 a 16.363 alumnos en el arranque de este año 2025, en un dato que el Ayuntamiento insiste en trasladar a la Generalitat.