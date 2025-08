Torrevieja duplica el ámbito de la futura Zona de Bajas Emisiones más allá del centro del casco urbano

El ámbito de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Torrevieja para limitar el tráfico y mejorar la calidad del aire se va concretando y es mucho más extensa de la anunciada inicialmente por el equipo de Gobierno del PP, según el proyecto con el que se ha sacado a concurso por 1, 7 millones de euros, financiados con fondos europeos, en una actuación que se desarrollará a lo largo de tres años desde el momento en el que se adjudique.

Mucho más que los paseos

El área de Tráfico había asegurado que la restricción de tráfico que se derivará de la ZBE se ajustaría exclusivamente al corazón de la ciudad, el que se pretende semipeatonalizar con las obras de reurbanización de la fachada marítima, pero el proyecto dice otra cosa. Torrevieja, con cien mil habitantes dobla el tamaño del límite legal de 50.000 en el que este sistema debe ponerse en marcha. Y es uno de los municipios más retrasados en la obligación legal de limitar el tráfico para mejora la calidad del aire y recuperar espacios públicos, entre otros objetivos, que dispone la legislación estatal y europea.

El equipo de Gobierno había dejado entrever que en el caso de Torrevieja esas medidas -para el caso de la calidad del aire sobre todo, sin ofrecer datos- no son del todo necesarias, pero finalmente las va a adoptar, y a tenor del proyecto, con una dimensión mayor de la prevista. En el proyecto señala ahora que el "criterio municipal es el de plantear restricciones al tráfico para evitar que en la zona delimitada supere los umbrales de contaminación atmosférica o acústica establecidos" con equipos de control de acceso -52 cámaras de distintas características según su situación- y sensores de monitorización de variables ambientales, entre otras medidas.

Tráfico en el centro de Torrevieja, en el mes de junio de 2025 / D. Pamies

Inicialmente, se estimó la ZBE exclusivamente para un rectángulo formado por el núcleo urbano delimitado al oeste por avenida Faleria, calle Orihuela, Paseo Vistalegre, Paseo de la Libertad al sur y calles Ramón Gallud y Apolo.

La novedad es que se amplía al norte y el este por la calle San Pascual extendiéndose por el este a toda la fachada marítima del paseo de Juan Aparicio y la calle Patricio Zammit. -en una zona mucho más extensa que la inicial que cerraba el rectángulo por las calles Ramón Gallud y Apolo-. El proyecto define esta zona por carácter comercial central, con una elevada densidad de tráfico y actividad comercial, lo que se traduce en una alta concentración de emisiones. Contará con 13 puntos de acceso.

¿Qué es ZBE? En las ZBE se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones. Normalmente, los más antiguos no deberían circular por el centro.

Anillo paralelo

Otra novedad es que se contempla un anillo de ZBE paralelo con menores restricciones de tráfico pero también con condicionada en la movilidad hasta englobar el resto del casco urbano más periférico con 26 puntos de acceso. La zona afectada es la limitada por las calles Bilbao, Santa Trinidad, Calle San José y Calle Maestro Francisco Casanovas, avenida Gregorio Marañón, calles San Pascual, Ramón y Cajal, María Gil Vallejo, Virgen de la Paloma, Orihuela, Villa de Madrid y Patricio Zammit.

Con la ZBE se pretende limitar de forma progresiva los vehículos que circulan por el centro urbano y mejorar la calidad del aire, "impulsar la recuperación del espacio público y el fomento de modos de transporte más sostenibles, conectados y seguros".

En un contexto, señala el técnico redactor del contrato, como el de Torrevieja, marcado por una fuerte afluencia turística, una población estacional variable "y problemas recurrentes de congestión y emisiones" esta actuación "supone una oportunidad decisiva" para transformar el sistema de movilidad urbana y alinearse con "las metas nacionales y europeas en materia de transición ecológica".

Áreas afectadas por la Zona de Bajas Emisiones en Torrevieja / información

El dinero que se perdió

El equipo de gobierno del PP ha intentado trasladar con esta licitación que los primeros fondos europeos ligados a la ZBE no se habían perdido. Sin embargo, 1,6 millones previstos para otros proyectos como la compra de autobuses eléctricos o adaptación de paradas de bus para el nuevo transporte público ya no llevarán a cabo con fondos europeos por la falta de tramitación municipal, se han perdido. Además deberán aportarse 106.000 euros en intereses de demora por no reintegrarlos en plazo. Las propuestas presentadas ahora son nuevas y cuentan con otras partidas de financiación europea distintas.