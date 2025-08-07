Almoradí reclama de nuevo a la CHS que limpie el cauce del Segura antes de la temporada de danas

El Ayuntamiento de Almoradí, consciente de la importancia de mantener en buen estado el cauce del río, barrancos y ramblas del municipio, ha dirigido una nueva carta a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para solicitar que asuma "nuevamente" sus responsabilidades en tareas de limpieza y desbroce.

Otoño

Estas tareas, esenciales para prevenir posibles inundaciones y mitigar los efectos de lluvias torrenciales —fenómenos cada vez más frecuentes en otoño—, consisten en la retirada de vegetación invasiva y acumulaciones de restos orgánicos -bardomeras- que dificultan el paso del agua.

El cauce del Segura a su paso por Benejúzar en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Se trata de una actuación que el Consistorio reclama año tras año, debido a las secuelas que aún perduran desde la dana de septiembre de 2019 en la zona, con menor capacidad de evacuación por la colmatación del cauce y alto riesgo ante eventos meteorológicos intensos.

La alcaldesa, María Gómez, ha declarado que “es imprescindible que la Confederación Hidrográfica del Segura cumpla con sus obligaciones. Desde el Ayuntamiento hemos enviado ya una nueva carta instando a la limpieza de cauces y ramblas, y lamentamos no haber obtenido aún una respuesta. No podemos permitir que los daños de la dana de 2019 vuelvan a repetirse por falta de medidas preventivas". En aquella ocasión la mota del río cedió en muchos puntos.

El boquete más importante se produjo en la curva que describe el cauce a la altura del puente con Algorfa y la acequia del río al venirse abajo el encofrado del cauce nuevo. Por ese punto se evacuaron más de 20 hectómetros de agua en apenas dos días inundando miles de hectáreas de la huerta, además de parte de zonas urbanas de varios municipios y viviendas diseminadas.

Trabajos esenciales municipales

Además, ha añadido que se van a iniciar una serie de trabajos esenciales en el marco del Plan de Acción Municipal ante el Riesgo de Inundaciones.

A juicio del gobierno local del PP, en anteriores ocasiones la respuesta de la CHS "no ha sido concreta, ciñéndose a que el organismo programaría" los desbroces de verano en zonas no urbanas con la empresa responsable del contrato de mantenimiento de cauces en previsión del periodo de gota fría, sin proporcionar ni fechas y espacios a limpiar.

La Confederación cuenta con varios contratos para este objetivo para todo el trazado del Segura. Tanto para limpieza a través de convenios con los ayuntamientos de los cauces que atraviesan cascos urbanos, que no es el caso de Almoradí, como para el resto de zonas.

El cauce del Segura repleto de cañas en el trazado que recorre Molins y La Campaneta en Orihuela, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Aunque el problema de la ocupación de la ribera por las cañas invasoras es especialmente intenso en la Vega Baja en todas las secciones del cauce nuevo del Segura, construido en la década de los años 90. Sobre todo en los casos de Orihuela, Jacarilla, Benejúzar, Amoradí, Formentera del Segura y Guardamar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almoradí durante el verano está realizando la limpieza de los tubos de desagüe situados en el término municipal y pertenecientes tanto a la CV-91 como a la autopista AP-7, así como la limpieza de imbornales en polígonos industriales y otras zonas urbanas especialmente vulnerables a inundaciones.

Estas actuaciones se están ejecutando a lo largo de los meses de julio y agosto con el objetivo de anticipar y minimizar posibles incidencias, garantizando en la medida de lo posible la seguridad y bienestar de los vecinos Almoradí.

No esperar a las lluvias

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el mantenimiento preventivo no puede esperar a la llegada de las lluvias. La colaboración institucional y el cumplimiento de las competencias asignadas son vitales para proteger a la población ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

La caña invasora

Uno de los principales problemas de la programación de limpieza de cauces es que la caña invasora Arundo donax crece muy rápidamente y si se anticipa en el tiempo, en el momento en el que es más necesario que la capacidad del cauce sea mayor ya ha vuelto a invadir toda la ribera.

La CHS está modificando su estrategia a la hora de abordar esa limpieza con inversiones en renaturalización y eliminación definitiva de la caña, que sin embargo, requieren de una planificación e inversión mucho mayor. En este sentido está actuando la propia Generalitat, con visto bueno de la entidad de cuenca, en el tramo comprendido entre Rojales y Guardamar.