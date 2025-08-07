Sombrillas al alba: la peculiar “carrera” por conquistar un sitio en la orilla en las playas de Torrevieja

No hay cronómetro oficial, pero todo el mundo sabe que la competición está más viva que nunca. Cada mañana, antes incluso de que amanezca, la playa del Cura de Torrevieja se convierte en escenario de una carrera invisible, sin pódium ni medalla, pero con una recompensa muy codiciada: el mejor sitio a escasos centímetros del mar.

Sí, hablamos de esa ya mítica costumbre que se repite cada verano: plantar la sombrilla cuanto antes para asegurarse la primera línea de playa. Y este 2025 está siendo especialmente competitivo.

Récords playeros en plena noche

El pasado 5 de agosto, el perfil de Facebook de Proyecto Mastral, referente en Torrevieja tanto por sus partes meteorológicos como por su fino ojo para captar las costumbres más nuestras, lanzaba este aviso a primera hora de la mañana: “¡Buenos días! A las 5:31 de la mañana ya estaba puesta la primera sombrilla. A las 7:00, la orilla ya estaba prácticamente llena. No es una exageración.”

No, no lo es. A esa hora muchos ni siquiera han apagado el ventilador tras una noche tropical. Pero mientras medio mundo sigue roncando, otros ya han clavado su estandarte playero para marcar territorio, como si clavar la sombrilla primero fuera cuestión de honor familiar.

Y si te parece pronto, espera a ver esto.

La apertura oficial… antes de las 6:00 horas

El pasado 19 de julio, Proyecto Mastral compartió en sus redes un vídeo que ya circula entre móviles de vecinos y veraneantes como si fuera una crónica épica del verano torrevejense. En él, se documenta minuto a minuto la llegada del primer madrugador a la playa del Cura. A las 5:36, aún con noche cerrada, ya se perciben algunas siluetas. Y a las 05:41, se produce el momento estelar: se abre la primera sombrilla del día. “Con el calor que ya hace, bien ha merecido el madrugón para estar cerca del mar”, apuntaban desde la propia cuenta.

Y no les falta razón. Con una sensación térmica más propia del Caribe que de la Costa Blanca, asegurarse un hueco junto a la orilla no es un capricho: es supervivencia.

¿Madrugar o morir (de calor)?

La realidad es que quien no madruga, no moja los pies en primera línea. Desde bien temprano, familias enteras organizan su estrategia. Uno pone la sombrilla. Otro se queda un rato a vigilar. Y cuando el sol ya empieza a calentar, se activa el relevo: llegan los niños, la nevera y las toallas. El campamento queda montado.

Por eso, a las 7:00 de la mañana, la imagen es clara: el frente marítimo parece un festival de color, sillas plegables y conversaciones a media voz, como si hubiera comenzado una jornada laboral… en bañador.

¿Es legal reservar sitio a esas horas?

Es la pregunta del millón. Técnicamente, la ordenanza municipal prohíbe dejar objetos sin estar presente, ya que se considera ocupación indebida del espacio público. Pero en la práctica, la costumbre pesa más que la normativa, y mientras no haya quejas ni excesos, se deja hacer.

Aun así, no faltan voces críticas que denuncian que esta "reserva exprés" convierte la playa en un tablero con zonas vetadas para los rezagados.

Aspecto habitual de la playa del cura de Torrevieja en verano. / TONY SEVILLA

El ritual más competitivo del verano

Ya no vale con llegar a las 8:00. Eso es llegar tarde. En Torrevieja, la verdadera batalla empieza de noche, con linterna en mano y el móvil en silencio. Hay quien va solo, quien manda avanzadilla familiar o quien deja el kit completo: sombrilla, toalla, silla y hasta el cubo de los niños. Todo perfectamente colocado como si fuera una maqueta de urbanismo veraniego. Porque en Torrevieja, la orilla no se regala: se conquista.

¿Quién bajará de los 5:30?

Desde Proyecto Mastral ya se preguntan si alguien logrará superar la marca de este verano. ¿Aparecerá algún valiente a las 5:15? ¿Veremos sombrillas abiertas a las cinco en punto, con linterna y termo de café en mano? De momento, lo único claro es que el verdadero amanecer en la playa del Cura no empieza con el sol, sino con el ruido sordo de una sombrilla clavándose en la arena.

Porque si bien dicen que a quien madruga, Dios le ayuda, en Torrevieja lo que te da es un sitio privilegiado a medio metro del agua. Y eso, en plena ola de calor, vale más que cualquier bendición divina.