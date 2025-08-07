TORREVIEJA
Hallan a un bañista ahogado en las calas de Torrevieja
El cadáver todavía sin identificar de un joven con gafas de bucear y bañador fue avistado a 80 metros de Cala Redonda
Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios rescataron este miércoles por la tarde en Torrevieja el cuerpo sin vida de un bañista a la altura de la Cala Redonda, cerca de la playa de Los Locos, al norte del casco urbano de la ciudad.
El aviso se recibió sobre las 18.30 horas cuando fue avistado inicialmente un cuerpo flotando bocabajo a unos ochenta metros de la costa frente a esta zona de acantilado muy utilizada para el baño.
Sin identificar
Se trata de una persona joven que no ha podido ser identificada todavía y que no presenta indicios aparentes de violencia. Portaba bañador y elementos de buceo, como gafas, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.
Rescate
El Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) aseguró este jueves por la mañana que no llegó a intervenir.
En algunas imágenes de vídeo sobre el rescate aparece personal sanitario de la Conselleria de Sanidad auxiliando con dos ambulancias, junto a patrullas de la Guardia Civil y Policía Local. En las mismas imágenes se aprecia que también colaboraron en ese rescate los propios bañistas de la zona.
Zona popular de buceo
Las calas son una zona litoral de varios kilómetros de acantilado medio situada entre La Mata y la playa de Los Locos muy apreciada por contar con zonas de baño menos saturadas de visitantes que el resto del litoral torrevejense.
También es frecuentada por contar con algunas zonas de saltos desde los acantilados al mar muy populares entre los más jóvenes.
Son aguas propicias para la práctica del snorkel, pero menos accesibles que las playas y no cuentan con servicios de socorrismo. Este tramo del litoral rocoso es especialmente peligroso con el estado de la mar alterado cuando sopla el viento de levante.
