Orihuela comienza el plan de asfaltado millonario en el centro sin aclarar las calles beneficiadas en la Costa y pedanías

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, presentaron el inicio del Plan de Asfaltado 2025, con una inversión de 2,3 millones de euros que, señala el Ayuntamiento en una nota de prensa, permitirá mejorar viales en el casco urbano, pedanías y Orihuela Costa. Según el municipio el proyecto constituye "la mayor inversión en asfaltado de los últimos años, con el objetivo de transformar y renovar las principales arterias del municipio, actuando prioritariamente en las zonas con mayor deterioro".

Doce meses

El contrato, adjudicado a la empresa Involucra, S.L., está dividido en dos lotes: El primero de 1.3 millones de euros de asfaltado en Orihuela ciudad y pedanías; y el segundo de asfaltado en Orihuela Costa para lo que se destina 1 millón de euros. Las obras incluyen la adecuación de calzadas, arcenes, aparcamientos en superficie, explanadas y zonas libres, utilizando mezclas bituminosas de alta calidad y con un plazo de ejecución de 12 meses.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, destacó que este contrato se ha podido adjudicar en "apenas diez meses" gracias a la aprobación del presupuesto municipal y el préstamo para inversiones.

Atención al centro

El edil detalló que los primeros trabajos han comenzado en la avenida Príncipe de Asturias y continuarán en avenida Duque de Tamames (desde la rotonda del Lidl hasta La Lonja); zona rotonda de Luis Barcala y avenida de la Estación completa; tramo con asfalto impreso en el Puente Viejo (para simular el adoquinado original) y conexión de Loazes con el Puente Nuevo. “Son arterias principales de la ciudad que soportan gran parte del tráfico y que estaban muy deterioradas”, explicó

En Orihuela ciudad la inversión es de 300.000 euros con los trabajos concentrados en agosto para minimizar las molestias, aprovechando la menor actividad por vacaciones. A continuación, aseguró Valverde, se iniciará el asfaltado en todas y cada una de las pedanías. En pedanías se necesitan casi 2 millones de euros para solventar el mal estado de muchos caminos. "Este plan cubre prácticamente la mitad y ya tenemos preparado otro millón, a falta de la aportación municipal, gracias a una subvención de la Diputación, para culminar las necesidades más urgentes", indicó Valverde.

Presentación del plan de asfaltado en Orihuela / INFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde, Pepe Vegara, subrayó que “seguimos cumpliendo compromisos, seguimos trabajando y empezamos a recoger el fruto del trabajo intenso que hemos realizado durante estos dos años de legislatura. Han sido meses de poner orden en una casa que no lo estaba", aseguró. Esta actuación constituye la fase 1 del plan de asfaltado, que comenzará por las zonas en peor estado. “Ya estamos trabajando para que la segunda fase esté contemplada en los próximos presupuestos municipales, porque queremos que esta renovación llegue a todos los barrios, pedanías y urbanizaciones de Orihuela”, Valverde.

¿Y en la Costa?

En la comparecencia no se anunció qué viales van a ser beneficiados por la medida en Orihuela Costa, que concentran la mayor parte de la inversión total con 1,3 millones de euros, algo que ha reprochado al Ayuntamiento la Asociación de Vecinos Unidos por la Costa, que ha recordado que se trata de un contrato público y por lo tanto esa información debe ser facilitada. Los vecinos temen que los técnicos y asesores municipales decidan a su criterio en función de la superficie en metros cuadrados a reasfaltar y no con un plan concreto.