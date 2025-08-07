Orihuela recibe por fin los cinco nuevos camiones de basura para mejorar el servicio en la costa

Por fin han llegado. Ahora falta que se note sobre el terreno en la recogida de residuos en Orihuela Costa. El Ayuntamiento oriolano incorpora desde este jueves cuatro nuevos camiones de recogida de residuos sólidos urbanos en Orihuela Costa "poniendo fin -en palabras del propio equipo de Gobierno del PP-Vox- a años de trabajo con una flota obsoleta y con constantes averías".

Esta primera fase supone una inversión de 1.279.333 euros. La presentación de los vehículos contaba con cuatro de ellos. Un quinto camión que se sumará la próxima semana, una vez completado su proceso de matriculación. Son dos recolectores compactadores de carga trasera (18 m³) y tres recolectores compactadores de carga lateral (26 m³), que reforzarán el servicio en el litoral oriolano. Zona que concentra el mayor volumen de generación de residuos del municipio.

Camiones estacionados en la calles Santas Justa y Rufina para su presentación en Orihuela / D. Pamies

Este año 2025 el término municipal va a superar por primera vez las 50.000 toneladas de basura recogidas. Orihuela es junto a Guardamar la única ciudad de la comarca que mantiene este servicio esencial municipalizado, aunque ha iniciado un proceso para integrarlo en una empresa pública municipal para mejorar su gestión, tras descartar su externalización.

Pedanías

En temporada alta, los cinco camiones trabajarán en Orihuela Costa. En temporada baja, tres permanecerán fijos en la costa y dos reforzarán la recogida en las pedanías. El contrato ha sido adjudicado a la empresa italiana Equipos Femazz, S.L., que ha completado el suministro en un plazo de ocho meses, incorporando sistemas de localización GPS para mejorar el control y la eficiencia de las rutas. Equipamiento, por otra parte, que ya es un estándar en cualquier vehículo de recogida nuevo.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, señaló que "la renovación de esta flota era imprescindible. Los camiones con los que se venía trabajando estaban anticuados, sufrían averías frecuentes y generaban retrasos en la recogida, lo que repercutía directamente en la calidad del servicio". Vegara también destacó que "esta inversión no solo mejora el servicio, sino que responde a una reivindicación de vecinos y trabajadores: disponer de una flota suficiente, moderna y segura. Hoy Orihuela demuestra que, cuando se planifica bien y se trabaja con rigor, los resultados llegan", aseguró.

Camiones a lo largo de la calle Santas Justa y Rufina / D. Pamies

Mejores condiciones de trabajo

Por su parte, la concejala de Residuos Sólidos Urbanos, Rocío Ortuño, indicó que estos vehículos no solo mejoran la capacidad de recogida y reducen los tiempos, sino que también proporcionan mejores condiciones de trabajo a los operarios "algo que consideramos prioritario". Ortuño explicó que "en verano, Orihuela Costa triplica su población, como ocurre en todas las ciudades con litoral y eso implica un esfuerzo descomunal en la gestión de residuos.

El Ayuntamiento está haciendo su parte con la renovación de camiones, reforzando el servicio y poniendo todos los recursos posibles sobre la mesa, pero necesitamos que todo el mundo colabore", en alusión a los problemas de desborde de basuras que se dan en muchos puntos porque los vecinos no dejan la basura en los contenedores.

La edil ha recordado que “hay que sacar la basura a la hora que toca, respetar los puntos de recogida, no abandonar enseres ni escombros en la vía pública. Sino lo hacemos bien entre todos, el coste de limpiar después será mucho más alto y lo pagaremos todos. Queremos una Orihuela más limpia, pero para eso necesitamos la responsabilidad de todos".

Los nuevos camiones incorporan sistemas de compactación de última generación y un sistema GPS que permitirá optimizar los recorridos y mejorar la planificación del servicio. Además, de un periodo de garantía de dos años, lo que asegura su funcionamiento durante esta primera etapa de uso intensivo.

Corte de calle en el centro histórico para presentar los vehículos Los nuevos vehículos no se presentaron en Orihuela Costa donde van a comenzar a trabajar desde ya mismo. El área dirigida por Rocío Ortuño decidió cortar al tráfico la céntrica calle Santas Justa y Rufina, frente al Palacio del Marqués de Arneva, sede noble del Consistorio oriolano, en la zona más visible del casco histórico, para estacionar los vehículos -Vegara se hizo la foto al volante de uno de ellos- y presentarlos en el corazón de la Orihuela histórica. Al acto no acudieron concejales de Vox, formación que es la que gestiona las principales áreas de Orihuela Costa.

Esta renovación de la flota se suma a la reciente ampliación y renovación de los 1.643 contenedores de residuos, una actuación con una inversión de 800.000 euros que ha permitido aumentar la capacidad de recogida y mejorar el servicio tanto en el casco urbano como en las pedanías y Orihuela Costa.

Además, en las próximas semanas se materializará la adquisición de otros seis nuevos camiones de menor tamaño de caja abierta, actualmente en proceso de licitación, con una inversión cercana a los 300.000 euros, mientras que se espera licitar la compra de otros siete camiones recolectores en 2026 para terminar de renovar la flota.