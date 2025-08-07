TM Grupo Inmobiliario entrega la primera fase de Lagoons Village y se consolida en el sector del turismo residencial

TM Grupo Inmobiliario, holding alicantino de referencia en el sector del turismo residencial, hotelero y vacacional y especialista en la construcción y promoción de viviendas a lo largo de la costa mediterránea y Caribe, ha comenzado a entregar las primeras viviendas de “Laguna Rosa”, la primera fase de su emblemático proyecto “Lagoons Village by TM”. Esta actuación marca un hito en el desarrollo urbano de Torrevieja y consolida a TM como actor clave en su transformación.

Situado entre las lagunas de La Mata y la Laguna Rosa, el proyecto “Lagoons Village by TM” contempla la construcción de 1.800 viviendas sobre una superficie de 264.000 m², con una inversión global estimada en 375 millones de euros. El futuro desarrollo integrará apartamentos, bungalows y villas, además de zonas verdes, equipamientos deportivos y nuevos accesos urbanos que contribuirán a la mejora del entorno.

“La entrega de Laguna Rosa representa mucho más que un hito constructivo para nosotros. Demuestra nuestro compromiso a largo plazo con Torrevieja y con la Comunidad Valenciana y nuestra apuesta por este territorio como uno de nuestros pilares de crecimiento”, señala Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario. “En TM construimos hogares que conectan con el estilo de vida mediterráneo, impulsando comunidades sostenibles, abiertas y con identidad. Ese es el propósito que guía cada uno de nuestros proyectos”, subraya.

“Laguna Rosa” contempla la construcción de 240 viviendas e incorpora más de 15.000 m² de zonas comunes, jardines, zonas de ocio, un moderno centro deportivo con piscina climatizada, gimnasio interior y exterior, pistas deportivas, spa y zonas de bienestar, así como la creación de nuevas avenidas, zonas verdes y una mejora de las conexiones urbanas de la zona.

Con estas entregas, TM reafirma su papel como uno de los principales impulsores del turismo residencial en la Comunidad Valenciana y como una de las promotoras más activas y reconocidas del litoral mediterráneo.