La Policía Local de Torrevieja investiga la desaparición del ecoparque municipal de productos incautados a los manteros

La Policía Local de Torrevieja investiga un supuesto robo o desaparición en el ecoparque de productos incautados en los paseos marítimos a los "manteros".

El ecoparque es una instalación de propiedad municipal gestionada por la contrata de recogida de residuos donde los vecinos y comercios depositan residuos que no asumen las islas de contenedores convencionales. También se utiliza para almacenar las incautaciones de la policía local.

El destino de ese material entre el que se encuentra ropa deportiva, bolsos, camisetas, bisutería, gafas, o calzado que simula el de grandes marcas, siempre debe ser su destrucción, si como mantienen las fuerzas de seguridad, se trata de productos falsificados. Por lo que debe estar bajo custodia de la Policía Local o la Guardia Civil desde su incautación hasta su destrucción y eliminación.

En marzo

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 3 de marzo, pero se han conocido ahora. Dos testigos directos aseguran que se encontraban en el recinto del ecoparque cuando sucedieron y los trasladaron a la Policía Local.

En su testimonio explican que ambos observaron cómo hasta las instalaciones llegaba una furgoneta con identificación municipal sin custodia policial. De ella se descargaron varias cajas que fueron abiertas por los trabajadores municipales que llegaron en el vehículo. Los testigos aseguran que fue en ese momento cuando observaron que, supuestamente se trataba de productos procedentes de la venta sin autorización que suelen ejercer los inmigrantes senegaleses en el paseo de Juan Aparicio.

Según señala la denuncia, a estos testigos que conocen la forma de trabajo del ecoparque, extrañó que esos materiales no llegaran custodiados por la Policía Local o la Guardia Civil como ocurre habitualmente con este tipo de objetos que son finalmente destruidos.

Y también, tal y como pudieron apreciar, se encontraban íntegros. No habían sido inutilizados previamente con pintura o troceados, práctica habitual para evitar que terminen en manos de terceros. La eliminación de esta clase de mercancía se realiza en las propias dependencias de la Policía Local y en menor medida en las del ecoparque.

Las cajas que, según los testigos iban nombradas en el exterior bajo el epígrafe de "chalecos de protección", fueron depositadas en un cuarto del ecoparque empleado como almacén de utensilios.

La denuncia señala que se percataron que una persona, que identificaron presuntamente como personal encargado de la contrata, salía poco después de ese mismo almacén con algunas bolsas de productos que la Policía Local retira a los inmigrantes en los espacios públicos de primera línea de playa. Posteriormente, lo habría introducido en un vehículo corporativo de la empresa de recogida y habría abandonado las instalaciones del ecoparque.

Conocen las denuncias

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, señaló a INFORMACIÓN que tiene constancia de la denuncia y conoce que se ha tomado declaración para las diligencias abiertas, sin poder concretar si se han remitido al juzgado y cuál ha sido el resultado de las averiguaciones realizadas.

También confirmó que conoce esta denuncia la concejal delegada del área de Aseo Urbano, María José Ruiz, aunque matizó que carece del detalle de los hechos, puesto que no forma parte de sus competencias.

Los testigos acudieron a denunciar a la Policía Local, principal responsable de custodiar estos productos incautados, y no a la Guardia Civil.

INFORMACIÓN ha llamado a la dirección de Acciona, que gestiona el recinto, para conocer si ha tenido constancia de la denuncia y de su valoración, sin lograr respuesta.

Trayectoria

El ecoparque de Torrevieja presenta una dilatada trayectoria de incidencias desde su puesta en marcha en 1999. Está ubicado junto a la CV-905, en el principal acceso a la ciudad donde se concentran grandes superficies y fue el primer ecoparque en funcionar en toda la comarca. Durante la gestión de una empresa anterior, no la actual de Acciona, se denunció públicamente la venta a países de África de productos cuyo destino debía ser el desguace y el reciclaje de materiales, en especial electrodomésticos.

Acceso principal al ecoparque de Torrevieja en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

También se practicaba la venta al por menor a precios muy ventajosos en el propio recinto de electrodomésticos que depositaban los ciudadanos en la confianza de que su destino era el reciclaje. O llegó a recepcionar material de cobre robado. El municipio tuvo que reclamar a la anterior empresa que marcase los colchones que recibía de la recogida callejera como una norma para prevenir que volvieran a la calle -y evitar que se facturaran al peso por duplicado.

Ya con la actual gestión de Acciona el PSOE documentó que residuos sanitarios de un hospital privado terminaron en un contenedor convencional del ecoparque y no en un vertedero autorizado para tratar ese tipo de residuos, algo por lo que la mercantil fue sancionada por el Ayuntamiento.

Además la empresa fue denunciada por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil por emplear el recinto para el acopio transitorio de toneladas de algas mezcladas con arena y agua y residuos vegetales de podas, algo para lo que ecoparque no está autorizado ni preparado.