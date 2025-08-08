Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media

Complicado rescate al que se enfrentaron este viernes los efectivos de los bomberos de Torrevieja en las piscinas naturales del paseo Juan Aparicio. Un hombre de unos 35 años y nacionalidad belga se coló entre uno de los huecos que dejan los bloques de roca de uno de los espigones de estas zonas de baño. Y quedó atrapado en el interior. El aviso lo recibieron los bomberos sobre las diez de la mañana. Fue rescatado casi dos horas y media después con rasguños pero durante todo ese tiempo los servicios de emergencia tuvieron que emplearse a fondo porque no había forma de sacarlo.

Finalmente emplearon la ayuda de un camión con pluma que elevo una de las rocas situadas sobre el accidentado para poder sacarlo. Fuentes de los bomberos destacaron que esta aportación de medios por parte del Ayuntamiento de Torrevieja y la empresa fue fundamental para poder resolver el rescate. Porque la otra opción pasaba por mover con mecanismos hidráulicos las rocas con el riesgo que suponía para el accidentado y los propios bomberos.

Al lugar se desplazaron un vehículo de mando y tres camiones del parque de bomberos de Torrevieja, entre ellos el camión escalera, con todos los efectivos disponibles en el parque torrevejense. Además, acudió el camión pluma de la empresa recogida de residuos Acciona, a instancias de la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Torrevieja para ayudar en el movimiento de las rocas.

El hombre recibió asistencia sanitaria tanto en el lugar en el que estaba atrapado con oxígeno como en la ambulancia de la que dispone el servicio de socorrismo sin que tuvieran que intervenir medios sanitarios de la Generalitat.

El servicio de socorrismo destinado a esta zona a la que acuden de miles de bañistas se emplea a fondo a diario para advertir que la zona de rocas no es de baño e instan a quienes se encaraman al espigón a circular por la zona habilitada como paseo peatonal.

La operación de rescate generó una enorme expectación en una de las zonas de baño más concurridas de Torrevieja en agosto. Las llamadas piscinas naturales, habilitadas en 1999 como espigones para crear nuevas zonas de baño desde paseo marítimo de Juan Aparicio.