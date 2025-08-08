Un solo médico de familia para más de 4.000 censados en el consultorio de La Murada de Orihuela

Vecinos de La Murada (Orihuela) usuarios del consultorio médico han denunciado públicamente que se han quedado con un solo médico de atención primaria desde el mes de julio en una situación que se está prolongando durante el mes en agosto. El facultativo suma un cupo de cuatro mil tarjetas sanitarias, que es la población de la que es la principal pedanía oriolana por censo de habitantes y sus diseminados.

A septiembre

Esta situación de falta de medios personales provoca que la primera cita de atención primaria solicitada a principios de agosto se esté dando para dentro de un mes, en el arranque de septiembre. Con lo que cualquier consulta médica que preocupe algo más a los ciudadanos muradeños termina en Urgencias del centro de salud Álvarez de la Riva de Orihuela,a de 12 kilómetros de distancia, o incluso en la puerta de Urgencias del Hospital de la Vega Baja de San Bartolomé, situado a más de 18 kilómetros. El facultativo de La Murada tampoco tiene la oportunidad de derivar esas citas ordinarias a los centros de salud de Orihuela.

Algo que por otra, parte, con las derivaciones que igualmente se producen de otras pedanías en la misma situación lo que provoca es un aumento de la demanda asistencial en servicios que también se han quedado bajo mínimos.

Dependencias del interior del consultorio médico / INFORMACIÓN

Los mismos vecinos recuerdan que no todos los ciudadanos que requieren de una cita tienen medios para desplazarse a Orihuela o Urgencias del Hospital. Y que hay consultas ordinarias, como las de medicación, que no son urgentes pero sí importantes y que las Urgencias del centro de salud de Orihuela no atienden, ni tampoco las farmacias.

Vacaciones

Aunque el equipo de gobierno de coalición PP-Vox carece de competencias en el ámbito sanitario apuntó a preguntas de INFORMACIÓN que se trata de una situación transitoria exclusivamente del mes de agosto. Es decir, la Conselleria de Sanidad no ha sustituido las vacaciones de los dos médicos de medicina familiar que trabajan en este consultorio. En algo, que, por otra parte se repite año tras año sin que la administración sanitaria haya puesto remedio.

Las mismas fuentes recordaron que por primera vez en verano se ha mantenido varias jornadas a la semana la asistencia de un especialista en pediatría. En este sentido los vecinos agradecen ese refuerzo pero mantienen que ese es un derecho de la sanidad pública "no un regalo". Además, matizan que ese pediatra distribuye sus horas de atención en otros consultorios médicos de pedanías como La Matanza o Virgen del Camino.

Estos vecinos de La Murada señalan que conocen la falta de competencias del área de Sanidad, pero se preguntan entonces para qué existe esta delegación en el organigrama municipal. Aunque no es una obligación legal es el Ayuntamiento el que suele disponer los medios materiales de la red de consultorios. Desde los locales a su mantenimiento. En este sentido los mismos ciudadanos de La Murada reconocen que cuentan con uno de los consultorios más amplios de pedanías pero lamentan su falta de mantenimiento desde que se pusiera en marcha hace más de una década.

Las otras pedanías, más de lo mismo

La situación de este consultorio, con ausencia de sustitución de médicos en su periodo vacacional, también se produce en otros de las pedanías de Orihuela durante el periodo vacacional. El término municipal cuenta con más de una veintena de poblaciones y diseminados con su red de consultorios auxiliares.

La falta de sustitución de médicos afecta Desamparados, La Aparecida, Hurchillo, Arneva, Torremendo, La Campaneta, Molins y San Bartolomé, entre otros puntos. Todos por la falta de sustitución de los profesionales sanitarios durante su periodo vacacional.