Fiestas de San Roque 2025: Todo lo que no te puedes perder estos días en Callosa de Segura

La tradición, la fe y el colorido regresan a Callosa de Segura en uno de los eventos más esperados del año: las Fiestas Patronales en honor a San Roque, que este 2025 volverán a llenar de emoción las calles del municipio con un completo programa que se entrelaza con la espectacular celebración de Moros y Cristianos. Desde el día 9 hasta el 16 de agosto, cada jornada será un homenaje a las raíces callosinas y una oportunidad para vivir momentos inolvidables.

Hoy, 9 de agosto, da comienzo el programa con una emotiva Misa de Enfermos en el Santuario de San Roque, seguida del tradicional volteo de campanas y disparo de cohetes, anunciando oficialmente el inicio de las fiestas. Por la tarde se celebrará la novena en honor al patrón, y a las 20:00h tendrá lugar una Santa Misa en la que participarán diversas entidades religiosas y sociales del municipio.

La subida del Farolico de Venancio es uno de los actos más emblemáticos de las fiestas / Tony Sevilla

La noche estará marcada por el Pregón de fiestas, que este año correrá a cargo de Francisco Soriano Espinosa en la Plaza de España, acompañado por la Coral Callosina «San Martín» y la S.A.M. «La Filarmónica». Al mismo tiempo, en el Santuario continuará la adoración nocturna con una última misa del día.

Mañana, 10 de agosto, se vivirán algunos de los momentos más simbólicos, como el pasacalles con arcabucería y la Toma del Castillo, que seguirá a la entraeta de comparsas y se desarrollará en el Parque Municipal San Roque tras una jornada marcada por los homenajes al patrón.

Chupinazo, flores y fervor popular

El lunes 11, a las 9:00 h, se celebrará la esperada XII edición del Chupinazo, organizada por la Filà Desterraos de la Comparsa Caballeros del Cid, una cita que promete llenar de energía y alegría el corazón de la fiesta. Ya por la tarde, tras la novena y la misa, tendrá lugar uno de los actos más emotivos: la Ofrenda de Flores a San Roque, protagonizada por comparsas, autoridades, cargos festeros y asociaciones locales.

La noche concluirá con la apertura oficial de las Kábilas y Barracas de Moros y Cristianos, que marcará el inicio de las noches más intensas y animadas de las fiestas.

Desfiles, retretas y música

El día 12 arrancará la jornada con el desfile de Gigantes y Cabezudos por el Barrio Lúcas, con el sonido alegre de las dulzainas. Tras los actos religiosos, por la tarde, se celebrará la Retreta General desde las Kábilas y Barracas, y la alcaldesa saludará a las comparsas en la Plaza de España. La jornada culminará con una gran verbena con el grupo Everest.

Las Fiestas Patronales volverán a llenar de emoción las calles del municipio con un completo programa de actos / .

El miércoles 13 se repetirá la fórmula con una nueva jornada de Gigantes y Cabezudos, misa, entrada de bandas y, por la noche, la Solemne Entrada Cristiana, uno de los desfiles más esperados por el público. Corsarios, Estudiantes, Contrabandistas y Caballeros del Cid recorrerán las calles en una muestra de historia, fantasía y espectacularidad.

El Callosino Ausente: tradición, cañamo y emoción

El jueves 14 de agosto está dedicado al Callosino Ausente, un día muy especial cargado de nostalgia y arraigo. Desde la mañana se repartirán farolicos en la Casa de Cultura y se celebrará la XXXVII Demostración Nacional de los Trabajos del Cáñamo, una tradición que honra el pasado artesanal del municipio. No faltarán los pasacalles, la farolata infantil ni el desfile multicolor de los Ángeles Cachondos, que dará paso a la apertura nocturna de barracas y a la Alborada, disparada por la Pirotecnia Ferrández de Redován a la 1:30h.

Moros y Cristianos

El viernes 15 de agosto, festividad de la Asunción, amanecerá con el repique de campanas y el disparo de cohetes. Por la mañana, se recogerán las majas, damas de honor y cargos festeros, quienes participarán en la Santa Misa Solemne con ofrenda floral a la Inmaculada Concepción. Tras la tradicional Gran Mascletà, la tarde traerá la Entrada de Bandas y, al caer la noche, la espectacular Solemne Entrada Mora, donde Benimerines y Sarracenos tomarán las calles con un desfile que promete ser apoteósico.

Los desfiles de Moros y Cristianos llenan las calles de color y esplendor / Tony Sevilla

El sábado 16 de agosto, Día de San Roque, será una jornada marcada por la espiritualidad. Desde las 4:00 h se celebrarán misas en el Santuario. Por la tarde, la Solemne Eucaristía en la Arciprestal de San Martín Obispo dará paso a la imponente procesión con la imagen del patrón, que recorrerá las calles hasta el Santuario.

La noche no se quedará atrás: la S.A.M. «La Filarmónica» ofrecerá un concierto en la Plaza de España a las 00:30 h y, finalmente, a las 2:00 h, la Despedida del Santo cerrará con emoción una semana vibrante de tradición, comunidad y devoción.

Nuestro corazón late al ritmo de San Roque y la tradición

Ana Belén Berná Berná, concejala de Fiestas de Callosa de Segura

Es un honor para mí dirigirme a toda la ciudad con motivo de nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en honor a Nuestro Santo Patrón San Roque.

Las Fiestas son un momento que nos llena de orgullo y emoción a todos y todas, donde la tradición, la devoción y la alegría se dan la mano. Son el reflejo de nuestra historia y nuestra cultura. Un homenaje a nuestros antepasados, que con su esfuerzo y valentía nos legaron esta gran tradición que hoy seguimos celebrando con tanto fervor.

La invocación, la subida del farolico, la farolata, los desfiles... nos recuerda la riqueza de nuestras raíces y el espíritu de comunidad que siempre nos ha unido.

Más allá de la simbología y los actos formales, estas fiestas son para todos: disfrutar, divertirse, compartir momentos de alegría y, sobre todo, para reforzar los lazos que nos unen como pueblo. Que en estos días reine el compañerismo, y que todos podamos vivir la magia de la tradición en un ambiente festivo y seguro, fuera de cualquier tipo de violencia.

Desde la Comisión de Fiestas, junto a la Concejalía que dirijo en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, hemos realizado una variedad de actividades para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores, y extendiéndolas a lo largo y ancho de nuestra ciudad, llegando incluso hasta los barrios más alejados del casco urbano para ofrecer unos días de encuentro, diversión y fraternidad entre todos y todas.

Ana Belén Berná Berná es concejala de Fiestas de Callosa de Segura / .

Quiero agradecer a todos los miembros que componen la comisión su trabajo, en ocasiones desapercibido, pero primordial para que cada acto pueda desarrollarse como se merece y se pueda llevar a cabo satisfactoriamente.

Mencionar también a la Asociación de Moros y Cristianos San Roque, incluyendo a las diferentes comparsas, a los festeros y público en general de nuestra ciudad, ya que sin ellos, muchas de las actividades que conforman nuestras fiestas serían imposibles de realizar. Se trata de un pilar de gran importancia a la hora de colaborar en las actividades que durante nuestra semana grande ofreceremos a todos nuestros vecinos, vecinas y visitantes.

Como concejala de Fiestas solo espero que, durante estos días, nos olvidemos de la rutina del día a día, de los problemas que nos rodean, y podamos volcarnos en las fiestas de nuestra ciudad, compartiendo momentos de confraternización y, que a su vez, sean extensibles al resto de vecinos y vecinas.

Seamos ejemplo de hospitalidad y cercanía con nuestros visitantes, para que Callosa sea un activo turístico y festivo de nuestra comarca, provincia y comunidad.

El éxito de estas fiestas recae en la participación de todos y todas y cada uno de vosotros y vosotras. Me despido con el compromiso de continuar engrandeciendo nuestras fiestas.

¡Vivan los Moros y Cristianos! ¡Viva San Roque! ¡Viva Callosa!

Un honor que nunca imaginé, ¡felices fiestas, mi Callosa!

Francisco Soriano Espinosa, pregonero de las fiestas 2025

Queridos vecinos y vecinas de Callosa de Segura: Hoy quiero dirigirme a todos vosotros con el corazón lleno de emoción y gratitud. Haber sido elegido como pregonero oficial de nuestras queridas Fiestas de San Roque y de Moros y Cristianos 2025 es algo que aún me cuesta creer. Jamás imaginé que algún día recibiría este honor, y mucho menos en un año tan especial, cuando celebramos el centenario del nombramiento de Callosa como ciudad.

Quiero comenzar dando las gracias a quienes han hecho posible este sueño. A nuestra concejala de Fiestas, Ana Belén Berná, por confiar en mí. A nuestra Ilustrísima Señora Alcaldesa, Amparo Serrano, y a toda la Corporación Municipal, por darme esta oportunidad tan especial. Gracias también a la Asociación de Moros y Cristianos, a su presidente Francisco Lillo y a toda su Junta Directiva, por su apoyo constante.

Ser el primer pregonero perteneciente a las comparsas de la AMYC en sus 48 años de historia es un privilegio enorme. Representar a nuestra ciudad, a nuestras comparsas, y a tantos callosinos y callosinas que sienten estas fiestas con pasión, es una responsabilidad que asumo con ilusión, respeto y orgullo.

Me siento profundamente afortunado por la familia que tengo. Mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis nietos, mis hermanos y cuñados, sois mi pilar y mi mayor alegría. Gracias por apoyarme siempre, por empujarme a decir «sí» cuando dudé. Gracias también a mis amigos, a los socios de la Comparsa Sarracenos, a mis compañeros de la Filà Taifas, a todos los que me habéis acompañado a lo largo de los años en tantas celebraciones, ensayos, desfiles y reuniones.

Francisco Soriano Espinosa es el pregonero de las fiestas 2025 / .

Estas fiestas no son solo tradición, son una forma de vida. Nos unen en la alegría, en la música, en el colorido de los trajes y el estruendo de la pólvora. Son el reflejo de lo que somos, un pueblo con raíces profundas, con historia y con identidad. Y también con futuro, porque veo en los más jóvenes las mismas ganas y el mismo amor por nuestras fiestas que tuvimos nosotros.

Esta noche es el pregón oficial. Allí nos veremos para hablar de todo lo que compartimos, nuestras costumbres, el fútbol, la convivencia y esa forma tan especial de vivir que tenemos los callosinos. Porque al final, lo que nos une es más fuerte que cualquier diferencia.

Quiero aprovechar también para enviar un afectuoso saludo a nuestros pueblos hermanos, San Adrián y Sommieres.

Y ahora que se acercan nuestras fiestas, os deseo a todos unos días llenos de alegría, hermandad y buenos momentos en compañía de vuestros seres queridos.

¡Viva San Roque! ¡Vivan los Moros y Cristianos! ¡Viva Callosa de Segura!

Callosa de Segura conmemora el centenario de su Título de Ciudad

Miguel Martínez, cronista oficial de la Ciudad

Este 2025, Callosa de Segura celebra con orgullo los cien años de la concesión del Título de Ciudad, otorgado por el rey don Alfonso XIII y publicado en la Gaceta de Madrid el 10 de noviembre de 1925. Este reconocimiento fue concedido como muestra de gratitud por el trato leal y afectuoso recibido por el Monarca durante su visita a la localidad el 4 de abril de aquel mismo año.

Con motivo de esta efeméride, se ha constituido una Comisión del Centenario que trabaja con entusiasmo en la organización de los actos conmemorativos, bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey don Felipe VI. Uno de los hitos principales de esta celebración ha sido la publicación del «Libro de Oro de la Concesión del Título de Ciudad a Callosa de Segura», una obra especial editada para acompañar a la tradicional Revista de Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos.

La coordinación de esta publicación ha estado a mi cargo y también del historiador Antonio José Navarro Hernández, miembros de la Comisión, que hemos plasmado con rigor y claridad la historia del nombramiento, el contexto sociopolítico y económico de la época, así como el papel fundamental de sus protagonistas: el entonces alcalde Carlos Galiana Manresa, el líder político José María Lucas Ibáñez, y el propio rey Alfonso XIII.

Miguel Martínez es cronista oficial de la Ciudad / .

La obra, ilustrada con valiosa documentación gráfica y editada con gran calidad por Imprenta Molina, se ha agotado en pocos días, cosechando numerosos elogios por parte del público. A través de sus páginas, los lectores pueden descubrir los principales hitos urbanísticos de la década de 1920, como el Matadero Municipal, el Mercado de Abastos, las Escuelas Graduadas, el Jardín Glorieta o las obras de Aguas Potables, todas ellas proyectadas por el arquitecto Juan Vidal Ramos y el ingeniero don Sebastián Canales Mira-Perceval.

Además, el libro profundiza en aspectos de la vida cultural y social de la época: las primeras excavaciones en Laderas del Castillo, el nacimiento del Callosa Deportiva, la actividad teatral y musical con la banda de La Filarmónica, y las primeras representaciones de La Pasión.

Gracias a la colaboración de diversos expertos, también se contextualiza la visita del rey Alfonso XIII a Orihuela y se recupera la figura de don Alfonso de Borbón, en un recorrido que permite conocer cómo vivieron los callosinos uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente.

Presentación de la revista y publicación especial de las fiestas 2025. / Royo Design

El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha impulsado esta edición, presentada por la alcaldesa Mª Desamparados Serrano Lloret y el concejal de Cultura José Ginés Pelegrín Sánchez. La portada, diseñada por Gema Pelegrín Soler, refleja con acierto los valores visuales y simbólicos de este centenario.

El proyecto ha sido posible gracias al patrocinio de la Fundación Pajares & Salinas, cuyo compromiso con la difusión de la cultura y el patrimonio local ha permitido su distribución gratuita entre los vecinos, convirtiéndose también en un regalo institucional del Centenario.

Como uno de los autores del libro, coordinador de la Comisión del Centenario y como callosino, solo puedo mostrar mi gratitud y satisfacción por esta obra.