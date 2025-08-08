Un grupo de delfines sorprende nadando muy cerca de Torrevieja

La tarde de este jueves dejó una estampa especial en aguas de Torrevieja. Proyecto Mastral compartió las fotografías tomadas por Juan Carlos García en las que se puede apreciar a varios delfines nadando y saltando frente a la costa.

En las imágenes, los cetáceos rompen la superficie del agua con movimientos fluidos y elegantes, en una jornada de mar calmado que permitió captarlos con gran nitidez.

Un espectáculo que no siempre se ve

Los avistamientos de delfines en la provincia de Alicante no son raros, pero sí imprevisibles. Su presencia se debe a que estas aguas forman parte de rutas de alimentación y desplazamiento de varias especies, como el delfín mular (Tursiops truncatus), que es el más habitual en la zona. Sin embargo, verlos tan cerca y con tanta claridad sigue siendo un golpe de suerte para quienes lo presencian.

La costa alicantina, un lugar para la vida marina

El litoral de Alicante ofrece un entorno rico en biodiversidad, lo que favorece encuentros con delfines, tortugas marinas e incluso, en contadas ocasiones, rorcuales. Colectivos de protección marina insisten en la importancia de mantener la distancia, no alterar su comportamiento y evitar ruidos que puedan molestarlos.

Las fotos tomadas este jueves se suman a otros avistamientos registrados en la zona y recuerdan que el Mediterráneo sigue guardando sorpresas para quienes saben observarlo.