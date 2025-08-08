Orihuela desbloquea la promoción de viviendas paralizada en El Mudamiento desde 2008

En una pedanía tan pequeña como El Mudamiento, con apenas quinientos habitantes, rodeada de la huerta tradicional mejor conservada de Orihuela, una promoción de viviendas abandonada desde hace más de quince años sobre 14.000 metros cuadrados destacaba y mucho.

Se trata de la Unidad de Ejecución 1, un ámbito de 14.000 metros cuadrados donde estaba prevista la construcción de 64 viviendas, de las cuales 20 iniciaron su edificación y quedaron paralizadas por la crisis inmobiliaria en 2008. Ahora el sector se ha rescatado para reiniciar las obras con la cesión de la condición de urbanizador a una empresa inmobiliaria.

Zona en la que se han reactivado las obras en El Mudamiento / INFORMACIÓN

Conejero

Según el Ayuntamiento, este impulso ha sido posible gracias a la aprobación, el pasado mes de febrero, de la cesión de la condición de urbanizador, la mercantil Crevisa 2 S.L., que ostentaba esta condición, a la nueva sociedad Regeneración de Viviendas del Mediterráneo S.L., representada por Sebastián Conejero, con marca comercial de Vermell. Algo que permite reiniciar las obras de urbanización y dar continuidad a la edificación de las viviendas. El coste de urbanización supera los 350.000 euros y el promotor ha depositado un aval por el 7% del total.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, Matías Ruiz y Víctor Valverde, visitaron el jueves esta población oriolana para anunciar el desbloqueo definitivo de "una situación urbanística enquistada" desde el año 2008.

Para el Ayuntamiento se pone fin a más de 16 años de abandono urbanístico en El Mudamiento. Para Pepe Vegara "esta actuación no es solo la reactivación de un proyecto, es la recuperación de la confianza de muchas familias que vieron truncadas sus expectativas".

Visita al sector realizada por el alcalde el jueves / INFORMACIÓN

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, destacó que “este desbloqueo demuestra que, con voluntad y trabajo técnico, se pueden recuperar espacios abandonados y dar respuesta a los vecinos que durante años han estado esperando una solución. Es una buena noticia para El Mudamiento y para todo el municipio”.

En cualquier caso se trata de un acuerdo entre promotores privados para comercializar vivienda libre, por lo que la actuación municipal se ha limitado a agilizar el trámite de cesión. En el mismo ámbito de las viviendas se situa el centro social de la pedanía.

Visita a la promoción realizada por los cargos públicos del Ayuntamiento de Orinuela / INFORMACIÓN

Desde 2004

El acuerdo de cesión de la condición de urbanizador está firmado por los servicios de Urbanismo desde el 3 de marzo pasado pero se ha dado a conocer ahora. El proyecto de urbanización se remonta a 2004 cuatro años antes de su abandono. La alternativa técnica, enmarcada en el Plan General de Orihuela, se validó en 2004 y el proyecto de reparcelación un año después, en pleno boom del ladrillo en el que no solo se validaban proyectos en suelo urbano. Se construían viviendas fuera de ordenanción en cualquier rincón de la huerta. Todavía muy cerca de este enclave hay varias viviendas tipo chalé sin terminar.