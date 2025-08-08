ORIHUELA
Orihuela desbloquea la promoción de viviendas paralizada en El Mudamiento desde 2008
Un promotor rescata el proyecto sobre 14.000 metros cuadrados que contará con 64 viviendas de las que 20 se quedaron a medio terminar
En una pedanía tan pequeña como El Mudamiento, con apenas quinientos habitantes, rodeada de la huerta tradicional mejor conservada de Orihuela, una promoción de viviendas abandonada desde hace más de quince años sobre 14.000 metros cuadrados destacaba y mucho.
Se trata de la Unidad de Ejecución 1, un ámbito de 14.000 metros cuadrados donde estaba prevista la construcción de 64 viviendas, de las cuales 20 iniciaron su edificación y quedaron paralizadas por la crisis inmobiliaria en 2008. Ahora el sector se ha rescatado para reiniciar las obras con la cesión de la condición de urbanizador a una empresa inmobiliaria.
Conejero
Según el Ayuntamiento, este impulso ha sido posible gracias a la aprobación, el pasado mes de febrero, de la cesión de la condición de urbanizador, la mercantil Crevisa 2 S.L., que ostentaba esta condición, a la nueva sociedad Regeneración de Viviendas del Mediterráneo S.L., representada por Sebastián Conejero, con marca comercial de Vermell. Algo que permite reiniciar las obras de urbanización y dar continuidad a la edificación de las viviendas. El coste de urbanización supera los 350.000 euros y el promotor ha depositado un aval por el 7% del total.
El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, Matías Ruiz y Víctor Valverde, visitaron el jueves esta población oriolana para anunciar el desbloqueo definitivo de "una situación urbanística enquistada" desde el año 2008.
Para el Ayuntamiento se pone fin a más de 16 años de abandono urbanístico en El Mudamiento. Para Pepe Vegara "esta actuación no es solo la reactivación de un proyecto, es la recuperación de la confianza de muchas familias que vieron truncadas sus expectativas".
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, destacó que “este desbloqueo demuestra que, con voluntad y trabajo técnico, se pueden recuperar espacios abandonados y dar respuesta a los vecinos que durante años han estado esperando una solución. Es una buena noticia para El Mudamiento y para todo el municipio”.
En cualquier caso se trata de un acuerdo entre promotores privados para comercializar vivienda libre, por lo que la actuación municipal se ha limitado a agilizar el trámite de cesión. En el mismo ámbito de las viviendas se situa el centro social de la pedanía.
Desde 2004
El acuerdo de cesión de la condición de urbanizador está firmado por los servicios de Urbanismo desde el 3 de marzo pasado pero se ha dado a conocer ahora. El proyecto de urbanización se remonta a 2004 cuatro años antes de su abandono. La alternativa técnica, enmarcada en el Plan General de Orihuela, se validó en 2004 y el proyecto de reparcelación un año después, en pleno boom del ladrillo en el que no solo se validaban proyectos en suelo urbano. Se construían viviendas fuera de ordenanción en cualquier rincón de la huerta. Todavía muy cerca de este enclave hay varias viviendas tipo chalé sin terminar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere tiroteado en pleno centro de Torrevieja
- Tres terremotos sacuden la costa de Alicante en apenas unas horas
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- La Generalitat tramita proteger las casas de Babilonia de Guardamar como núcleo tradicional y da esperanzas a los vecinos
- El Ayuntamiento de Orihuela llevará a la Fiscalía a dos comisiones de fiestas por falsificar supuestamente facturas para cobrar subvenciones
- Luz verde a la reurbanización del paseo del muelle pesquero de Torrevieja
- Hallan a un bañista ahogado en las calas de Torrevieja
- Dimite uno de los 17 asesores del PP en Orihuela y el Ayuntamiento estudia si hay alguna irregularidad en unas facturas