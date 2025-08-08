Los socorristas de las playas de Guardamar se plantan ante el retraso en el pago de nóminas

Ya está claro que a la empresa que se ha hecho con el contrato para realizar durante este 2025 del servicio de socorrismo de playas en Guardamar del Segura le viene grande la prestación.

La mercantil andaluza apenas pudo poner en pie el servicio al principio de la temporada con los medios materiales que le exigía el contrato que acababa de ganar, como la provisión de vehículos quads y motos acuáticas y ahora está retrasando el pago de nóminas. Por eso los socorristas, muchos subrogados de la anterior contrata de Cruz Roja, mostraron en redes sociales este jueves su enfado porque no habían recibido su salario del mes de julio.

En esos mismos mensajes se hablaba de que los aproximadamente 45 socorristas que trabajan en temporada alta en este servicio esencial en la playa en verano se encontraban en huelga. Pero no era así. Una convocatoria legal de huelga requiere de un procedimiento administrativo previo de comunicación a la administración para fijar en qué condiciones se realiza.

Sin patrullas

Lo que sí hicieron parte de los socorristas fue dejar de patrullar por la playa. Se mantuvieron solo en las zonas con puestos de vigilancia. En una jornada, la de ayer jueves, en la que estaba izada la bandera roja por los vientos de levante con mar agitada. Es decir, cuando más necesarios son los socorristas porque muchos bañistas siguen sin respetar estas indicaciones en el litoral guardamarenco, que cuenta con una de las mejores playas de la Comunidad Valenciana, con la desventaja de contar con algunos puntos de corrientes peligrosas. Playas con miles de visitantes por su calidad y espacio libre pero que requieren de una atención especial: el verano de 2024 fue especialmente dramático con seis fallecidos por ahogamiento.

Como viene siendo habitual fue el Partido Popular en la oposición el que se hizo eco de la actitud de protesta del personal de la empresa de socorrismo, acusando al PSOE con mayoría absoluta en el Gobierno local de improvisar y de su ineficacia para contratar un servicio de calidad tras el cambio que ha supuesto que Cruz Roja, que se presentó a la licitación, perdiera el contrato tras llevar muchos años prestando el servicio. Para el PP la gestión de los socialistas de este servicio es "indignante".

No se puede rescindir

Por su parte, el alcalde, José Luis Sáez, señaló a INFORMACIÓN que el equipo de gobierno está en comunicación con la empresa a diario y ayer reclamó que hiciera frente a los atrasos. Algo que hizo durante toda la jornada del jueves. Sáez recordó que la protesta no era una huelga y señaló que el Ayuntamiento no puede rescindir el contrato a la actual empresa porque no tendría alternativa para cubrir el servicio durante lo que queda de esta temporada que se prolonga hasta el mes de octubre en Guardamar, en uno de los contratos más largos de socorrismo de playas en toda la Comunidad Valenciana. Sáez sí señaló que el Ayuntamiento prepara los pliegos para contratar el servicio por tres años desde 2026.