Torrevieja paga un sobrecoste del 35 % por la demolición del paseo de La Libertad y la adecuación del suelo de la feria

No hay gran obra de infraestructuras municipales en Torrevieja sin su correspondiente sobrecoste. Y ha vuelto a ocurrir en el marco de las actuaciones para remodelar la fachada marítima de la ciudad. En este caso en las obras de demolición y adecuación del terreno de la avenida y antiguo paseo de La Libertad y del recinto ferial. Este proyecto se denominó con un eufemismo por el área de Urbanismo como electrificación primaria del recinto portuario, pero el grueso de la actuación ha consistido después en la demolición de la avenida y del paseo de La Libertad y en la retirada de buena parte de su arbolado, además de la adecuación de infraestructuras para reurbanización posterior que está por definir

Más de un millón de euros

Esta inversión se adjudicó por 3.265.085 euros en el mes de diciembre pasado, aunque finalmente arrancaron a mediados de marzo de este año. La junta de gobierno local aprobó ayer iniciar el trámite para autorizar el aumento de su coste en un 35 %, con la aportación de 1.159.000 euros más. Con lo que el contrato, adjudicado a Abala (Grupo Hozono Global) superará los 4.424.000 euros.

El concejal delegado de la junta de gobierno local, Federico Alarcón, que da cuenta puntualmente todas las semanas de los acuerdos del principal órgano colegiado de gestión municipal, no abundó en exceso en los motivos por los que el coste de la inversión se ha disparado en al alza en un 35 %.

Señaló que el principal motivo es el refuerzo de la cimentación, con la inestabilidad del terreno blando del recinto portuario y el nivel freático a escasos metros de la superficie. Algo que el proyecto previo de Ipydo-Laquant no recogía, al menos en la dimensión la que luego se ha reflejado en ese sobrecoste, pese a que se trata de una característica geológica del terreno sobradamente conocida. Sin ir más lejos, el concesionario de la nueva zona de ocio Paseo del Mar, que se está terminando en una parcela anexa en el puerto, tuvo que duplicar el sistema de pilotaje de su cimentación para construir un aparcamiento subterráneo.

No se sabe

Estas obras preparan el suelo y las infraestructuras básicas de la zona municipal del Puerto para luego llevar a cabo la reurbanización definitiva. Proyecto del que nada se sabe sobre su versión definitiva. El equipo de gobierno del Partido Popular asegura que someterá a la participación pública la propuesta final que pretende suprimir la avenida de la Libertad y peatonalizar todo el espacio resultante desde la acera de la fachada del actual vial hasta el centro de ocio, abarcando toda la superficie comprendida entre la plaza de Capdepont y el monumento del Hombre del Mar. El municipio aseguró que buena parte de las palmeras datileras y ficus de plantados en la década de los setenta se mantendrían. Sobre el terreno, de momento, han desaparecido en torno a la mitad.

Espacio en el que debe ubicarse la feria de atracciones y el mercado de artesanía, además de la zona nueva zona de paseo. Esa actuación final necesita otros 12 millones de euros de inversión, la mayor de la media docena de proyectos en los que se ha desglosado la reurbanización de la fachada marítima en torno al Puerto.

Muelle Mínguez

Y lo mismo ha ocurrido con el proyecto de rehabilitación del muelle Mínguez o del Turbio en el que se ha aprobado un sobrecoste del 49 % por idénticos motivos. La obra se adjudicó a UTE González Soto y Montajes Eléctricos Llamas por 1.484.985 euros (IVA incluido) y las modificaciones ya han elevado el presupuesto a 2.224.000 euros. Ese proyecto tiene como objetivo desenterrar y rehabilitar el cantil de Levante de sillería del primer muelle portuario de la historia de Torrevieja, que figura en el inventario de bienes protegidos del Plan General. La obra incluye realizar una especie de estanque artificial para rodear el muelle.

Paradójicamente, mientras se llevaba a cabo la redacción y el estudio arqueológico de este proyecto el Ayuntamiento autorizaba cegar el cantil de Poniente, el que todavía era visible, junto a la lámina de agua que se colmató con hormigón y que ahora recae en un aparcamiento para dar servicio a un club náutico privado.

Los técnicos del estudio arqueológico encargado por el Ayuntamiento a la empresa Arpa Patrimonio no mencionaron estas obras del aparcamiento que degradan el valor patrimonial del muelle pese a que en su propia documentación gráfica ya aparecían en ejecución.

La pasarela y la cimentación

En el mismo ámbito de la reurbanización de la fachada marítima la junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó a finales de julio otro modificado de la urbanización del puerto y sus zonas adyacentes. En este caso para la construcción de la pasarela de unión del dique de Levante con el nuevo centro de ocio Paseo del Mar con sobrecoste de 486.666 euros, un 18,3% más de lo que iban a costar las obras adjudicadas por 2.630.583 euros (IVA incluido) a una empresa de Hozono Global. El motivo es idéntico: antes de la adjudicación, que se hizo con su correspondiente proyecto previo de Ipydo-Laquant, no se tuvieron en cuenta las características geotécnicas del terreno.

Visita del conseller de Infraestructuras al puerto de Torrevieja / Joaquín Carrión

Otros cinco millones

El último proyecto que queda por definir es el de reurbanización del cantil del puerto entre la zona de atraque de las tabarqueras y la nueva lonja pesquera, la que era antigua zona de atraque de la flota pesquera y que se ha valorado en otros cinco millones de euros, para realizar un paseo entre el mar y el pasillo que deja la nueva zona de ocio de hostelería.