El Carnaval y la Reina y Damas de la Sal, protagonistas del Desfile de Verano del 15 de agosto en Torrevieja

El viernes, 15 de agosto, a partir de las 21:00 horas, tendrá lugar una nueva edición del Desfile de Verano, que, en palabras del Ayuntamiento de Torrevieja "supone un gran atractivo para visitantes y torrevejenses". Partirá desde el Centro Cultural “Virgen del Carmen”, y recorrerá la calle Ramón Gallud hasta la intersección con la calle Clemente Gosálvez.

Los principales protagonistas del desfile serán la Corte Salinera 2024/2025 que saludarán a todos los asistentes desde una carroza. Luciendo sus mejores galas estarán la Reina de la Sal, Nuria Martí y las damas, Ana Vidal e Inés Martínez. Los Reyes del Carnaval, Lucía Martínez, Pablo Hernández, y Mireya Ferrández, también participarán sobre carrozas, acompañadas de sus respectivas comparsas.

D. Pamies

Fiestas de barrios

Abrirá el desfile una carroza con las diferentes representantes de las fiestas de los barrios, las Damas y Bellezas del fuego de las Hogueras “Molinos del Calvario”, así como la Reina de La Mata y la Reina de las fiestas del Sagrado Corazón.

Además, "con todo el colorido y sus espectaculares coreografías" desfilarán más de 200 personas de las agrupaciones carnavaleras: Ciudad del Mar, Escarcha-te, Osadía, Las Nikai, Los Gonfer, Bufa la gamba, Porque si, Jolgorio, Desafío, Mar de plata, Daimana, Soul Dance, Payas, QK, No ni ná, Aquí hay tomate.

La Corte Salinera 2024/2025 cerrará este desfile de verano que partirá desde las inmediaciones del Centro Cultural “Virgen del Carmen” y que recorrerá la calle Ramón Gallud hasta su intersección con la calle Clemente Gosálvez.

Cartel anunciador del Desfile de Verano / INFORMACIÓN

Fin de fiesta en el paseo Vista Alegre

Este año, el fin de fiesta tendrá lugar en el emblemático Paseo Vista Alegre, que se convertirá en el epicentro de la celebración con una amplia zona de exhibición donde comparsas y grupos podrán mostrar sus trajes y coreografías al público. Como colofón a esta jornada festiva, se llevará a cabo la presentación de los Reyes del Carnaval 2026, así como del cartel anunciador de la próxima edición, en un acto cargado de emoción y simbolismo que marcará el inicio del nuevo ciclo festivo.

La organización y adjudicación a empresas externas de los servicios y suministros necesarios para llevar a cabo este defile tiene un presupuesto de 22.000 euros.