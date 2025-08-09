ROJALES
Detienen a cuatro miembros de la misma familia por agredir a dos policías locales en Rojales
La Policía Local requirió el apoyo de patrullas de Formentera, Benijófar, Daya Vieja y guardias civiles de Dolores y Almoradí para reducir y arrestar a los agresores entre agresiones, insultos y amenazas de muerte
Dos agentes de la Policía Local de Rojales fueron agredidos, insultados y amenazados por miembros de una misma familia. Por estos hechos, cuatro personas fueron arrestadas y trasladadas al cuartel de la Guardia Civil acusados de presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad y amenazas de muerte.
Por una retirada de coche
Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde del pasado martes, según informa el departamento de Comunicación del Ayuntamiento rojalero, en pleno casco urbano. La Policía Local recibe una llamada telefónica de una vecina de la calle Castillo en la que indica que no puede salir de casa, por hallarse un vehículo aparcado sobre la acera frente a la puerta de su casa y sin espacio para dejar el inmueble al tratarse de una persona mayor con movilidad reducida y que se ayuda de un andador.
Los hechos tuvieron como detonante la llamada de una vecina de la calle Castillo para que se retirara un vehículo que le impedía salir de su vivienda
La patrulla se personó en el lugar. Previo a la interposición de la denuncia y retirada del vehículo por la grúa municipal, los agentes comprobaron que el propietario del vehículo es un vecino próximo al lugar. Uno de los agentes decide avisarle para que retire el vehículo y así no tener que hacer uso de la grúa.
Los agentes le advierten además que tiene la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde 2022, por lo que antes de retirar el vehículo le indican que vana sancionarle por no tenerla en vigor.
Amenazas de muerte
En ese momento el vecino, que ya había recibido con algunas descalificaciones a los agentes, pierde el control, con amenazas de muerte dirigidas sobre todo a una agente: “Te vas a ir en una caja con los pies por delante” o “vas a tener que dejar de trabajar en este pueblo”. Como el tono iba a más comenzaron a llegar más integrantes de la misma familia que terminaron por agredir a los agentes e intentaron sustraer la cámara personal de uno de ellos para que no quedase constancia de la secuencia.
Con este escenario de tensión creciente, los agentes reclamaron apoyo. Acudieron Policías Locales de Benijófar, Formentera del Segura, Daya Vieja y unidades de Guardia Civil de Almoradí y Dolores. Con ese refuerzo pudieron reducir y arrestar a los agresores.
Libertad con cargos
Finalmente se detuvo a cuatro de los vecinos que agredieron tanto física como psicológicamente a los agentes, desobedeciendo las órdenes dadas por estos junto a las amenazas de muerte. El cuartel de la Guardia Civil abrió diligencias de investigación. Una vez puestos a disposición judicial el juzgado decretó libertad con cargos para todos ellos.
En palabras del inspector de la policía local de Rojales “cualquier tipo de violencia física o psíquica, no se puede consentir, ya sea por hacer uno su trabajo u otras causas, no existe ni motivo ni justificación para estos comportamientos”. Y espera que haya un antes y un después donde se debe recuperar el respeto al tratar a cualquier persona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere tiroteado en pleno centro de Torrevieja
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Tres terremotos sacuden la costa de Alicante en apenas unas horas
- La Generalitat tramita proteger las casas de Babilonia de Guardamar como núcleo tradicional y da esperanzas a los vecinos
- El Ayuntamiento de Orihuela llevará a la Fiscalía a dos comisiones de fiestas por falsificar supuestamente facturas para cobrar subvenciones
- Luz verde a la reurbanización del paseo del muelle pesquero de Torrevieja
- Hallan a un bañista ahogado en las calas de Torrevieja
- Dimite uno de los 17 asesores del PP en Orihuela y el Ayuntamiento estudia si hay alguna irregularidad en unas facturas