Detienen a cuatro miembros de la misma familia por agredir a dos policías locales en Rojales

Dos agentes de la Policía Local de Rojales fueron agredidos, insultados y amenazados por miembros de una misma familia. Por estos hechos, cuatro personas fueron arrestadas y trasladadas al cuartel de la Guardia Civil acusados de presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad y amenazas de muerte.

Por una retirada de coche

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde del pasado martes, según informa el departamento de Comunicación del Ayuntamiento rojalero, en pleno casco urbano. La Policía Local recibe una llamada telefónica de una vecina de la calle Castillo en la que indica que no puede salir de casa, por hallarse un vehículo aparcado sobre la acera frente a la puerta de su casa y sin espacio para dejar el inmueble al tratarse de una persona mayor con movilidad reducida y que se ayuda de un andador.

Los hechos tuvieron como detonante la llamada de una vecina de la calle Castillo para que se retirara un vehículo que le impedía salir de su vivienda

La patrulla se personó en el lugar. Previo a la interposición de la denuncia y retirada del vehículo por la grúa municipal, los agentes comprobaron que el propietario del vehículo es un vecino próximo al lugar. Uno de los agentes decide avisarle para que retire el vehículo y así no tener que hacer uso de la grúa.

Los agentes le advierten además que tiene la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde 2022, por lo que antes de retirar el vehículo le indican que vana sancionarle por no tenerla en vigor.

Sede de la jefatura de la Policía Local de Rojales, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Amenazas de muerte

En ese momento el vecino, que ya había recibido con algunas descalificaciones a los agentes, pierde el control, con amenazas de muerte dirigidas sobre todo a una agente: “Te vas a ir en una caja con los pies por delante” o “vas a tener que dejar de trabajar en este pueblo”. Como el tono iba a más comenzaron a llegar más integrantes de la misma familia que terminaron por agredir a los agentes e intentaron sustraer la cámara personal de uno de ellos para que no quedase constancia de la secuencia.

Con este escenario de tensión creciente, los agentes reclamaron apoyo. Acudieron Policías Locales de Benijófar, Formentera del Segura, Daya Vieja y unidades de Guardia Civil de Almoradí y Dolores. Con ese refuerzo pudieron reducir y arrestar a los agresores.

Libertad con cargos

Finalmente se detuvo a cuatro de los vecinos que agredieron tanto física como psicológicamente a los agentes, desobedeciendo las órdenes dadas por estos junto a las amenazas de muerte. El cuartel de la Guardia Civil abrió diligencias de investigación. Una vez puestos a disposición judicial el juzgado decretó libertad con cargos para todos ellos.

En palabras del inspector de la policía local de Rojales “cualquier tipo de violencia física o psíquica, no se puede consentir, ya sea por hacer uno su trabajo u otras causas, no existe ni motivo ni justificación para estos comportamientos”. Y espera que haya un antes y un después donde se debe recuperar el respeto al tratar a cualquier persona.