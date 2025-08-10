El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el trámite para implantar la ORA en el centro

El Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado la tramitación para la implantación del estacionamiento regulado (ORA) con el anuncio de la consulta previa de su futura ordenanza que también fijará la condiciones de uso de la red de aparcamientos disuasorios de pago que prepara el Consistorio.

Periodo de sugerencias

Los ciudadanos deben aportar en un plazo de veinte días sugerencias o iniciativas al futuro documento que realizará el Ayuntamiento. Luego se redactará el borrador de la ordenanza para una nueva consulta.

Las mismas fuentes aclaran que es el procedimiento administrativo el que indica que una ordenanza se debe plantear con esta consulta previa que luego se completa con el documento al que se pueden presentar alegaciones.

D. Pamies

Como ha ocurrido con el ámbito de la futura zona de bajas emisiones ahora en preparación, el equipo de Gobierno sí ha vinculado en otras ocasiones la principal área de implantación de la zona azul o la ORA al entorno de la reurbanización de la fachada marítima que contempla muchas zonas peatonalizadas, en un rectángulo aproximado delimitado por las calles San Pascual y los paseos. Y de la calle San Policarpo y Patricio Zammit.

"Ordenación racional del estacionamiento en la ciudad"

El escueto informe de consulta pública realizado por el Ayuntamiento destaca la evolución de la movilidad urbana Torrevieja y la creciente necesidad de gestionar de manera eficiente el uso del espacio público "han hecho imprescindible la adopción de medidas que permitan una ordenación racional del estacionamiento en la ciudad".

En este sentido, el proyecto de implantación del estacionamiento regulado (zonas ORA) responde, dice la documentación, a la voluntad municipal de optimizar los recursos viales, mejorar la rotación de vehículos, reducir la congestión del tráfico y facilitar el acceso a las zonas comerciales y de alta densidad urbana.

Disuasorios

A su vez, se contempla la "creación de estacionamientos disuasorios, como herramienta complementaria para favorecer una movilidad más sostenible, al fomentar el uso racional del vehículo privado y el tránsito hacia modos de transporte alternativos o compartidos", según recoge el texto.

"Con el fin de dotar a estas actuaciones de un marco legal adecuado, se hace necesario iniciar elaborar una ordenanza municipal específica que regule estas áreas de estacionamiento", reitera.

Este es el anuncio de consulta previa para redactar la ordenanza reguladora de la ORA o zona azul en Torrevieja Este es el anuncio de consulta previa para redactar la ordenanza reguladora de la ORA o zona azul en Torrevieja

El Ayuntamiento anunció un contrato para la adecuación de estos aparcamientos disuasorios en media docena de parcelas municipales en torno a la CV-905 y la variante de la N-332. Una iniciativa para entregar esos aparcamientos a concesionarios privados a cambio de las obras de adecuación. El estacionamiento estará sujeto al pago de una tarifa. Alguna de esas parcelas ya se emplea para ese uso de forma gratuita como es el caso del solar municipal entre la avenida de Urbano Arregui, la Estación y la N-332. Repleta de vehículos este mes de agosto al no estar vallada por el municipio.

No sin polémica buena parte de los municipios vecinos a Torrevieja implantaron hace años la zona azul que permite la rotación en la ocupación del estacionamiento en el centro de los cascos urbanos. Es el caso de Orihuela, que va a ampliarla a Orihuela Costa, Callosa de Segura o Guardamar del Segura.

Torrevieja cuenta con una amplia red de aparcamientos subterráneos en el centro, pero tiene previsto restringir la circulación a través de la Zona de Bajas Emisiones. Además, ha iniciado el proceso para cubrir 20 plazas de agente de movilidad.